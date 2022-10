Beste Saug- und Wischroboter: Kombigeräte im Vergleich

Dieser Roboter sorgen bei Dir garantiert für saubere Böden. Wir stellen die besten Saugwischroboter vor – vom Preis-Leistungs-Sieger bis hin zum absoluten Luxus-Modell.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: Der Preis-Leistungs-Knüller

fullscreen Mikrofasertuch anbringen und den Wassertank füllen, schon weiß der Saugwischroboter von Xiaomi, dass er wischen soll. Bild: © XIAOMI 2022

Dieses günstige Modell von Xiaomi ist unter 200 Euro zu haben und damit ein echtes Schnäppchen. Zu diesem Preis bekommst Du einen Saugwischroboter, der mit Laserdistanzsensor und Echtzeit-Mapping ausgestattet ist, und daher systematisch durch Dein Heim navigiert. Das spart Zeit und Frust, denn es verhindert, dass der Vacuum-Mop 2S ziellos immer die gleichen Ecken durchfährt oder in einem Raum festhängt. Darüber hinaus bietet Xiaomi eine Companion-App, die kaum Wünsche offenlässt. Hier kannst Du No-Go-Zonen festlegen, Putzroutinen planen und die vom Roboter angelegte Karte optimieren. Verbindest Du einen Sprachassistenten wie Alexa oder den Google Assistant, reagiert das Gerät sogar auf Zuruf.

Saugleistung, Größe des Schmutzbehälters und des Wassertanks liegen im soliden Durchschnitt. Der Roboter von Xiaomi zieht also grobe Krümel aus einem Teppich, scheitert aber zum Beispiel daran, verkrusteten Schmutz wegzuwischen. Außerdem erkennt der Roboter Teppiche nicht von selbst. Vor dem Wischen solltest Du also Sperrbereiche in der App definieren, damit Du Deine Teppiche nicht ruinierst. Eine einfache Grundreinigung gelingt mit diesem Saugwischroboter problemlos. Solltest Du mehr erwarten, empfehlen wir Dir die Modelle weiter unten in dieser Liste.

Eufy RoboVac X8: Der Ausdauernde

Gute drei Stunden kann der RoboVac X8 von Eufy saugen. Das bietet nicht jeder Saugwischroboter auf dem Markt und ist daher ein Pluspunkt. Davon abgesehen bietet er alle Standards, die sich für einen guten automatischen Saugwischer gehören: Er misst die Räume Deines Heims per Laser aus, erstellt automatisch eine Karte und lässt sich per App oder Zuruf durch einen Sprachassistenten steuern. Dabei fällt die Staubkammer etwas größer aus als beim Modell von Xiaomi. Der Behälter muss also nicht ganz so häufig entleert werden. Ein weiteres Highlight sind die zwei verbauten Motoren, die für ordentlich Saugleistung sorgen.

Beim Wischen unterscheiden sich Xiaomi und Eufy hingegen kaum. Auch bei diesem Gerät wird ein Mikrofasertuch an den entsprechenden Aufsatz am Boden des Roboters befestigt, durch das Wasser aus einem Wassertank sickert. Du kannst einstellen, wie viel Wasser das Gerät für einen Boden benutzen soll. Ausreichend Druck kann der Saugwischroboter jedoch nicht ausüben, sodass auch mit dem Modell von Eufy nur eine Grundreinigung möglich ist und nicht das Entfernen von eingetrockneten Flecken. Teppich erkennt der RoboVac X8 ebenfalls nicht automatisch. Preislich liegt das Gerät mit knapp unter 400 Euro im Mittelfeld.

Roborock S7: Sieger im Mittelfeld

fullscreen Der Roborock S7 erkennt Teppiche und verhindert so, dass sie beim Wischen nass werden. Bild: © ROBOROCK 2022

Für rund 80 Euro mehr bekommst du den Roborock S7. Dieser punktet mit einer ähnlich guten Akkuleistung wie der Sauger von Eufy. Dazu kommt eine überzeugende Wischtechnik, die der Hersteller "Sonic Mopping" nennt. Dabei arbeitet der Roboter mit Anpressdruck und Vibrationen und kann so auch stark verschmutzte Stellen besser reinigen. Zusätzlich erkennt das Modell Teppiche und hebt die Wischplatte mit dem Microfasertuch an, um diesen nicht zu verschmutzen. Das Gerät arbeitet also mit, und verlässt sich nicht darauf, dass Du entsprechende Sperrgebiete einrichtest oder Teppiche aufrollst – praktisch!

Die Teppicherkennung sorgt zudem dafür, dass der Roboter automatisch die Saugkraft erhöht, wenn er auf einen solchen Boden trifft. Ein weiteres Plus: Die Saugkraft ist höher und der Staubbehälter größer als bei den bisher vorgestellten Modellen. Natürlich vermisst auch der Roborock S7 Dein Heim per Laser und erstellt eine Karte, die du per App bearbeiten kannst. Eine Verknüpfung mit einem Sprachassistenten Deiner Wahl ist ebenso möglich.

Ecovacs Deebot T9 AIVI: Besonders gut für Teppiche

Für noch einmal 100 Euro mehr ist der Ecovacs Deebot T9 AIVI erhältlich: Dieser Saugwischroboter ist gleich mit zwei Hauptbürsten ausgestattet, um Schmutz vom Boden in den Staubbehälter zu befördern. Das System nennt sich AeroForce und stammt von Roboterhersteller iRobot. Der Vorteil: Haare verwickeln sich weniger um die Walzen, was den Reinigungsaufwand deutlich senkt. Speziell für Haushalte, in denen Tierhaare anfallen, ist der Deebot T9 AIVI also besonders hilfreich.

Da die Doppelbürste Platz braucht, fallen das Volumen von Staub- und Wasserbehälter allerdings kleiner aus. Dafür erkennt aber auch dieser Roboter Teppiche automatisch und vermeidet so, dass sie nass werden. Genau wie beim Roborock vibriert zudem die Wischplatte und sorgt für eine gründlichere Reinigung als bei den günstigen Einsteigermodellen. Käufer bekommen mit dem Deebot T9 AIVI also einen guten Wischroboter, der zusätzlich Teppich-Expertise mitbringt.

DreameBot W10 Pro: Brilliert beim Wischen

fullscreen Der DreameBot W10 Pro ist mit einer umfangreichen Heimstation ausgestattet. Bild: © Dreame 2022

Dieser Staubwischroboter kommt mit einer gut ausgerüsteten Putzstation in Dein Zuhause. Hier kann er nicht nur laden, er reinigt und trocknet auch seine Wischmopps nach dem Wischen automatisch. Von den Wischmopps hat er gleich zwei, die zudem rotieren und nicht nur gezogen werden. Dadurch erzielt der DreameBot W10 Pro in dieser Disziplin herausragende Ergebnisse. Teppiche erkennt das Modell automatische, umfährt sie beim Wischen und steigert seine Leistung beim Saugen. In puncto Saugleistung hat der Roboter dabei einiges mehr zu bieten als die bisher vorgestellten Modelle.

Neben dem obligatorischen Echtzeit-Mapping mit Laser bietet der DreameBot W10 Pro eine zusätzliche Kamera, die kleine Hindernisse wie Socken oder Kabel automatisch erkennt und umfährt. Einzige Nachteile des Saugwischroboters: Die Heimstation ist zwar groß, kann aber nur die Wischmopps reinigen und nicht den Staubbehälter automatisch entleeren. Außerdem wird der Wassertank des Roboters nicht automatisch befüllt. Wer sich an diesen Mängeln nicht stört, der bekommt für rund 850 Euro einen wahren Wischprofi ins Haus.

Roborock S7 MaxV Ultra: Absoluter Luxus

Ein echtes Premium-Modell ist der Roborock S7 MaxV Ultra. Dieser Staubwischroboter saugt, wischt und reinigt sich automatisch. Dafür sorgt die Heimstation des Geräts, die den Staubbehälter automatisch absaugt und selbst den Wassertank des MaxV Ultra befüllt. Der Wischmopp am Boden des Roboters wird zudem ausgewrungen, sobald der Sauger seinen Weg in die Station findet. Dabei ist die Saugkraft des Reinigers mehr als doppelt so hoch als bei unserem Preis-Leistungs-Sieger von Xiaomi. Beim Wischen vibriert die Platte mit dem Wischmopp und kann so auch hartnäckigen Schmutz entfernen. Teppiche werden erkannt und umfahren.

Die integrierte Kamera des Luxus-Roboters erfüllt zwei Funktionen: Einerseits erkennt der MaxV Ultra kleine Hindernisse, andererseits kannst Du per App auf die Kamera zugreifen und so Dein Zuhause überwachen. Der nahezu völlig eigenständig arbeitende Putzteufel hat jedoch seinen Preis: Rund 1.400 Euro kostet das Modell. Außerdem musst Du Platz für die große Ladestation des Geräts schaffen. Wenn Du von einer gründlichen Bodenreinigung träumst, mit der Du möglichst wenig zu tun hast, dann ist der Roborock S7 MaxV Ultra jedoch das richtige Modell für Dich.

