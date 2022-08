Beste Split-Klimaanlage: Das musst Du vor dem Kauf wissen

Split-Klimaanlagen haben viele Vorteile gegenüber normalen Klimageräten (sogenannten Monoblocks). Sie sind energieeffizient, sehr leise und können mehr als nur Räume kühlen. Hochwertige Modelle können eine Wohnung bzw. einen Raum auch heizen oder entfeuchten.

Von Sven Wernicke

Wichtig: Die Installation einer Split-Klimaanlage solltest Du einem Profi überlassen. Denn der Einbau ist sehr aufwendig – vor allem bei der Nachrüstung. Bei einer unsachgemäßen Montage kann klimaschädliches Kältemittel austreten. Abgesehen davon ist der Einstieg in die Welt der Split-Klimaanlagen weder kompliziert noch sehr kostspielig.

Was sind Split-Klimageräte und wie funktionieren sie?

Split-Klimaanlagen wie die Bomann CL 6044 CB und die Kältebringer KB51 bestehen aus zwei Komponenten: einem Innengerät und einem Außengerät. Sie sind mit einem oder mehreren Schläuchen verbunden.

Das Innengerät befindet sich in dem Raum, den Du kühlen willst. Es handelt sich um den sogenannten Wärmetauscher. Er zieht die warme Raumluft an und gibt sie an das Kältemittel ab, das im Innern des Geräts zirkuliert. Erhitzt sich das Kältemittel, verändert es seinen Aggregatzustand von flüssig zu gasförmig.

Über eine Kältemittelleitung gelangt das Gas in das Außengerät, das sich außerhalb des Gebäudes befindet, etwa auf einer Terrasse, einem Balkon oder auf dem Dach bzw. an der Hauswand. Hier wird das Gas zum Kompressor geleitet. Dieser kühlt das erwärmte Gas ab, das Kältemittel verflüssigt sich wieder. Die Wärme wird nach draußen geleitet und das Kältemittel fließt zurück in das Innengerät, sodass der Kreislauf von vorn beginnen kann.

Das bedeutet: Eine Split-Klimaanlage kühlt die Raumluft nicht, sondern entzieht ihr nach und nach die Wärme. Soll ein Split-Klimagerät heizen statt kühlen, wird der gesamte Prozess umgekehrt. Das Konzept ist vergleichbar mit dem einer Wärmepumpe.

Empfehlenswerte Split-Klimaanlagen

Im Folgenden stellen wir einige empfehlenswerte Split-Klimaanlagen vor. Da die Technik immer ausgefeilter wird, sind die Geräte nicht mehr so teuer wie noch vor einigen Jahren. Und sie bieten inzwischen allerlei Komfortfunktionen. Gerade Kombi-Anlagen zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten sind beliebt.

Tipp: Suchst Du eine mobile Split-Klimaanlage? Die gibt es leider nicht. In diesem Fall solltest Du zu einem regulären Klimagerät greifen.

Bomann CL 6044 CB: Split-Klimagerät für kleinere Räume

fullscreen Die CL 6044 CB eignet sich gut für kleine Räume. Bild: © Bomann 2022

Die empfohlene Raumgröße für die CL 6044 CB liegt bei 25 Quadratmetern. Mit der 4-in-1-Klimaanlage kannst Du zum Beispiel in Deinem Wohnzimmer für ein angenehmes Raumklima sorgen. Bomann verspricht einen durchschnittlichen Geräuschpegel von 22 Dezibel im Innenraum – das entspricht einem Flüstern.

Praktisch ist die mitgelieferte Infrarot-Multifunktionsfernbedienung. Das Montagematerial für den Fachmann liegt bei, ebenso wie eine fünf Meter lange Kälteleitung für die Verbindung von Innen- und Außengerät.

Die wichtigsten Daten:

Split-Klimagerät zum Kühlen, Heizen, Ventilieren und Entfeuchten

Kühlmittel: R32

Kühlleistung: 9.000 BTU/h

Selbstreinigungsfunktion, Aktivkohlefilter für die Luftreinigung

Nur Wandmontage

Bomann CL 6044 CB

Was bedeutet BTU/h? BTU/h steht für British Thermal Unit per Hour. Die Einheit gibt die Kühlleistung einer Klimaanlage pro Stunde an. Je höher die Kühlleistung, umso größere Räume kann ein Klimagerät zuverlässig kühlen.

Kältebringer KB34WH: Mit Anbindung ans Smart Home

fullscreen Die KB34WH kannst Du problemlos in Dein Smart Home einbinden. Bild: © Kältebringer 2022

Der Name des Herstellers ist Programm: Die KB34WH von Kältebringer kühlt Räume bis 55 Quadratmeter. Wenn Du großen Wert auf eine leise Split-Klimaanlage legst, bist Du hier richtig: Im Sleep-Modus kommt das Kältebringer-Modell auf gerade einmal 19 Dezibel.

Bereits integriert ist ein Wi-Fi-Modul zur Anbindung ans Smart Home und zur Steuerung via App. Zusätzlich unterstützt das Gerät die Sprachassistentin Alexa und ist mit Google Home kompatibel. Montagematerial, Verbindungskabel und eine fünf Meter lange Kälteleitung sind im Lieferumfang enthalten.

Die wichtigsten Daten:

Split-Klimagerät zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten

Kühlmittel: R32

Kühlleistung: 12.000 BTU/h

Selbstreinigungsfunktion, Aktivkohlefilter für die Luftreinigung

Wahlweise mit Wandhalterung oder Bodenkonsole

Kältebringer KB34WH

Kältebringer KB51: Ideal für große Räume

fullscreen Perfekt zum Kühlen größerer Räume: die KB51 von Kältebringer. Bild: © Kältebringer 2022

Mit der KB51 kannst Du große Räume bis knapp 100 Quadratmeter kühlen. Auch die Entfeuchtungsleistung (1,5 Liter pro Stunde) ist beachtlich. Da kann das zuvor genannte Modell KB34 nicht mithalten. Genau wie das Schwestermodell bietet die KB51 den besonders leisen Sleep-Modus mit 19 Dezibel.

Auch die KB51 unterstützt WLAN für die App-Steuerung sowie Google Home und Alexa. Eine Fernbedienung ist ebenfalls inklusive. Auch hier bekommst Du das nötige Montage- und Verbindungsmaterial für den Fachmann gleich mitgeliefert.

Die wichtigsten Daten:

Split-Klimagerät zum Kühlen, Entfeuchten und Heizen

Kühlmittel: R32

Kühlleistung: 18.000 BTU/h

Selbstreinigungsfunktion, Aktivkohlefilter für die Luftreinigung

Wahlweise mit Wandhalterung oder Bodenkonsole

Kältebringer KB51

Vorteile moderner Split-Klimageräte

Im Vergleich zu herkömmlichen Monoblock-Klimaanlagen haben Split-Klimageräte viele Vorteile:

Deutlich leiser , da nur die Außengeräte Geräusche produzieren

, da nur die Außengeräte Geräusche produzieren Innengeräte nehmen weniger Platz weg , dank Wand- oder Deckenmontage

, dank Wand- oder Deckenmontage Viel effizienter , dank intelligenter Kühlprozesse

, dank intelligenter Kühlprozesse Günstiger im Betrieb , da die höhere Effizienz Strom und damit Geld spart

, da die höhere Effizienz Strom und damit Geld spart Leichtere Wartung , zum Beispiel beim Wechsel von Selbstreinigungsfiltern

, zum Beispiel beim Wechsel von Selbstreinigungsfiltern Optimale Kühlung und volle Kontrolle über die gewünschten Temperaturen, dank moderner Technik (Sensoren, Smart-Home-Steuerung)

Welches Kältemittel nutzen Split-Klimaanlagen?

Am weitesten verbreitet ist mittlerweile das Kühlgas R32 (Difluormethan), das für seine guten Effizienzwerte bekannt ist. Andere Kältemittel verlieren zunehmend an Bedeutung, darunter das Kältegas R410A: Es ist klimaschädlicher als R32, wird aber immer noch in einigen Anlagen genutzt. R410A könnte in den kommenden Jahren verboten werden.

Perspektivisch dürfte das klimafreundliche Kältemittel R290 (Propan) an Bedeutung gewinnen. Bis dahin gilt R32 als Empfehlung, wenn Du über den Kauf einer Split-Klimaanlage nachdenkst.

Kühlmittel sind Sache des Fachmanns

Das Kältemittel in Split-Klimaanlagen kann das Klima stark belasten, wenn es austritt. Deshalb dürfen nur Experten Split-Klimaanlagen einbauen und Kältemittel nachfüllen. Zertifizierte Fachbetriebe helfen Dir auch bei der Wahl eines geeigneten Standorts für ein Split-Klimagerät.

Das solltest Du beim Kauf eines Split-Klimageräts beachten