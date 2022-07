Beste True-Wireless-Kopfhörer: Hochwertige In-Ear-Earbuds im Vergleich

Befreie Deine Kopfhörer vom Kabelsalat und genieße Deine Lieblingsmusik ohne Einschränkungen: Das sind die besten In-Ear-Ohrhörer mit True-Wireless-Technologie.

Von Sven Wernicke

Spätestens seit den Apple AirPods ist für viele Menschen ein Leben ohne In-Ear-Kopfhörer nicht mehr denkbar. True Wireless macht die Ohrstöpsel komplett unabhängig von lästigen Kabeln, die Kopfhörer funken über Bluetooth. Und Du lädst sie ohne Kabel meist in praktischen Etuis auf. Eine hohe Audioqualität bekommst Du obendrein.

Im Folgenden stellen wir die aktuell besten True-Wireless-Kopfhörer vor.

Sennheiser CX Plus: Hochwertiges Klangerlebnis für alle Ohren

fullscreen Die Sennheiser-Kopfhörer bieten aktive Rauschunterdrückung (ANC). Bild: © SATURN 2022

Bei den Sennheiser CX Plus kannst Du Dir sicher sein, dass sie passen: Zum Lieferumfang gehören vier unterschiedlich große Ohradapter für idealen Tragekomfort. Und die In-Ear-Kopfhörer bieten noch mehr: Die TrueResponse-Wandler versprechen erstklassigen Hi-Fi-Sound. Mit einer Berührung schaltest Du die aktive Rauschunterdrückung (ANC) ein oder aus, der Bass-Boost sorgt für satte Bässe.

Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 8 Stunden und lässt sich mithilfe der Ladebox noch einmal um 16 Stunden verlängern. Mit ihrer IPX4-Zertifizierung sind die Sennheiser CX Plus vor Spritzwasser geschützt, das genügt für den Alltag vollkommen.

Pro Kontra + Active Noise Cancellation (ANC) via Berührung ein- und ausschaltbar - Dezent klobige Optik + 4 Ohradapter im Lieferumfang + Hochwertiger Sound mit kräftigen Bässen

Samsung Galaxy Buds2: Allrounder für Samsung-Fans

fullscreen Für den vollen Funktionsumfang nutzt du die Galaxy Buds2 am besten mit anderen Samsung-Geräten. Bild: © SATURN 2022

Die Galaxy Buds2 harmonieren besonders gut mit Smartphones, Tablets und der Galaxy Watch4 von Samsung. Nutzt Du die Smartwatch, kannst Du direkt auf dem Display der Uhr die aktive Rauschunterdrückung aktivieren und den Akkustand der Earbuds prüfen.

Gelungen ist der nahtlose Wechsel zwischen Tablet, Smartphone und Uhr: Höre Musik oder schaue Filme, wo und wie Du möchtest. Die Galaxy Buds2 funktionieren auch mit anderen Android-Geräten und dem iPhone, dann entfalten die Kopfhörer allerdings nicht ihr volles Potenzial. Vor allem unter iOS musst Du mit Einschränkungen rechnen.

Pro Kontra + Harmoniert mit anderen mobilen Samsung-Geräten - Eingeschränkte Funktionalität unter iOS + ANC blendet bis zu 98 Prozent Umgebungsgeräusche aus - Akkulaufzeit nur bis zu 5 Stunden (bei ANC) + In vielen Farben erhältlich + Ausgewogener Sound durch 2-Wege-Lautsprecher

Huawei Freebuds Pro 2: True Wireless mit fortschrittlichem ANC

fullscreen Die Huawei-In-Ears decken einen großen Frequenzbereich ab. Bild: © SATURN 2022

Die Freebuds Pro 2 überraschen mit cleveren Features: Die Dual-Lautsprecher mit Vier-Supermagnet-Treibereinheit decken einen Frequenzbereich von 14 bis 40.000 Hz ab und liefern so erstaunliche Höhen und Bässe. Ein weiteres Highlight ist die von künstlicher Intelligenz (KI) unterstütze ANC, die mittels drei Mikrofone besonders viel Umgebungsgeräusche filtert. Bei Telefonaten unterdrücken die Freebuds Pro 2 effektiv Windgeräusche, zudem verbessert ein Knochensensor die Verständlichkeit bei Gesprächen.

Der integrierte Akku hält bis zu 6,5 Stunden, über das Ladeetui bekommst Du unterwegs bis zu 30 Stunden Musik auf die Ohren. In nur 40 Minuten ist der Akku der Freebuds Pro 2 vollständig geladen.

Pro Kontra + Erweiterter Frequenzbereich für eindrucksvolle Höhen und Tiefen – + KI-unterstützte ANC + Klare Stimmübertragung und intelligentes Filtern von Windgeräuschen

SONY WF-1000XM4: Lassen keine Wünsche offen

fullscreen Die Sony-Kopfhörer lassen sich u. a. mit Google Assistant und Alexa bedienen. Bild: © SATURN 2022

Die WF-1000XM4 sind in jedem Bereich stark. Das fängt bei der aktiven Geräuschunterdrückung an: Die KI-Technologie erkennt selbstständig, an welchem Ort Du Dich befindest, und passt Lautstärke sowie ANC dynamisch an. Der spezielle V1-Prozessor macht es möglich. Die 6-mm-Treiber garantieren eine herausragende Klangqualität. Standards wie Hi-Res Audio Wireless (LDAC), DSEE Extreme, 360 Grad Audio und Spatial Audio sind für die Earbuds eine Selbstverständlichkeit.

Beamforming-Mikrofone und ein Knochenschallsensor verbessern die Klarheit bei Telefongesprächen. Zur Bedienung kannst Du auch Sprachassistentin Alexa und den Google Assistant verwenden. In Qualität und Funktionalität stehen die WF-1000XM4 ihrem großen Bruder, den Sony WH-1000XM4, in kaum etwas nach.

Pro Kontra + Überragende Klangqualität - Vergleichsweise teuer + KI-unterstützte ANC + Unterstützung von Alexa und Google Assistant + Schnellladefunktion: 60 Minuten Laufzeit nach 5 Minuten Aufladen

Apple AirPods Pro: Das Maß aller Dinge für Apple-Nutzer

fullscreen Apples AirPods harmonieren am besten mit iPhone, iPad und Co. Bild: © SATURN 2022

Für Apple-Fans gibt es kaum keine Alternative zu den AirPods Pro. Ähnlich wie bei Sonys WF-1000XM4 und anderen hochwertigen Earbuds verbaut Apple in den True-Wireless-Kopfhörern beeindruckende Technik: Der H1-Chip sorgt für sehr niedrige Audiolatenz und eine überragende Geräuschunterdrückung.

Die von Apple entwickelten High-Excursion-Tieftöner für authentische Bässe, 3D-Audio, Beamforming-Mikrofone und ein intelligentes Head-Tracking bescheren Hörern ein Wow-Erlebnis. Wenig überraschend: Ihr volles Potenzial schöpfen die AirPods Pro nur mit anderen Apple-Geräten wie iPhone und iPad aus.

Pro Kontra + Optimales Zusammenspiel mit Apple-Geräten - Eingeschränkter Funktionsumfang mit Android-Smartphones + Ladecase lässt sich kabellos (MagSafe, Qi) aufladen + Zahlreiche Komfortfunktionen + Siri integriert

Was Du beim Kauf von True-Wireless-Kopfhörern beachten solltest

True-Wireless-Kopfhörer kommen komplett ohne Kabel aus, sie bestehen aus zwei separaten Ohrstöpseln. Bei der Auswahl solltest Du einige Aspekte beachten, damit Du die für Dich besten Kopfhörer findest.