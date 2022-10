Bester A3-Drucker: Mit diesen Modellen druckst Du große Formate

Mit einem A3-Drucker druckst Du im Großformat von 297 x 420 Millimetern. Für Notenblätter, Kalender und Plakate ist das ideal. Wir zeigen einige der besten Geräte für das Büro, den Privatgebrauch und das Home-Office.

Von Sven Wernicke

Epson Expression Photo XP-970 Small-in-One: Flexibel und kompakt

Mit Maßen von 479‎ x 148 x 356 Millimetern (Breite x Höhe x Tiefe) ist der XP-970 von Epson kaum größer als ein typischer A4-Multifunktionsdrucker. Trotzdem kannst Du damit auf DIN A3 drucken. Praktisch sind die zwei Papierfächer auf der Vorderseite für DIN A4 und Fotopapier in den gängigen Formaten. Auf der Rückseite gibt es einen speziellen Medieneinzug für dickere Materialien und Papier bis DIN A3. Beidseitiger Duplex-Druck ist nur auf A4 möglich.

Deine Dokumente und Fotos kannst Du auf vielen unterschiedlichen Wegen in den Druck schicken: Du kannst vom Computer aus per LAN, WLAN, USB und Wi-Fi Direct drucken, die Epson iPrint-App auf dem Smartphone oder Tablet nutzen oder den SD-Kartenslot am Drucker verwenden. Dort lässt sich das Gerät über den 10,9 Zentimeter großen Touchscreen bedienen.

Eine Einschränkung gibt es: In DIN A3 kannst Du ausschließlich drucken. Die Scan- und Kopierfunktion ist nur für das A4-Format verfügbar.

Technische Daten:

Produkttyp : 3-in-1-Multifunktionsdrucker

: 3-in-1-Multifunktionsdrucker Auflösung (Druckqualität) : 5.760 x 1.440 dpi

: 5.760 x 1.440 dpi Drucktechnologie : Tintenstrahl; Claria-Photo-HD-Tinte, 6 separate Tintentanks

: Tintenstrahl; Claria-Photo-HD-Tinte, 6 separate Tintentanks Geschwindigkeit (A4): 8,5 Seiten pro Minute (schwarz-weiß), 8 Seiten pro Minute (Farbe)

Pro Kontra + Sehr kompakte Ausmaße - Kopieren und Scannen maximal DIN A4 - Kein Drucken über Apple AirPrint - Vergleichsweise niedrige Druckgeschwindigkeit

Canon Pixma iX6850: A3-Drucker fürs Büro

Mit einem monatlichen Druckvolumen von bis zu 12.000 Seiten eignet sich der Canon Pixma iX6850 für Büros, in denen täglich viele Dokumente oder Fotos gedruckt werden. Der Drucker lässt sich einfach in bestehende Netzwerke integrieren und erlaubt die unkomplizierte Nutzung durch mehrere Rechner. Das funktioniert via WLAN, LAN und USB. Du kannst aber auch per Apple AirPrint und über die Smartphone-App Canon PRINT drucken.

Die gute Druckgeschwindigkeit von bis zu 14,5 A4-Seiten pro Minute (schwarz-weiß) in Kombination mit dem beachtlichen Druckvolumen machen diesen A3-Drucker zu einem "Arbeitstier". Auf eine Scan- und Kopierfunktion musst Du verzichten. Der iX6850 ist aufs Drucken spezialisiert. Es gibt allerdings nur ein Papierfach für alle unterstützten Formate.

Technische Daten:

Produkttyp : A3-Drucker

: A3-Drucker Auflösung (Druckqualität) : 9.600 x 2.400 dpi

: 9.600 x 2.400 dpi Drucktechnologie : Tintenstrahl, ChromaLife100+-Tinte, 5 separate Tintenpatronen

: Tintenstrahl, ChromaLife100+-Tinte, 5 separate Tintenpatronen Geschwindigkeit (A4): 14,5 Seiten pro Minute (schwarz-weiß), 10,4 Seiten pro Minute (Farbe)

Pro Kontra + Schneller, leistungsstarker Drucker - Keine Scan- oder Kopierfunktion + Unterstützung des A3+-Formats (mit 329 x 483 mm etwas größer als A3 mit 297 x 420 mm) - Duplex-Druck ist möglich, muss aber manuell konfiguriert werden + Sehr hohe Druckauflösung

HP OfficeJet Pro 7740: A3-Drucker mit Fax, Scanner und Kopierer

Der Großformat-Multifunktionsdrucker HP OfficeJet Pro 7740 bietet ein für viele Unternehmen wichtiges Faxgerät und zusätzlich eine hochwertige Scan- und Kopierfunktion.

Er druckt A4-Dokumente mit einer hohen Geschwindigkeit von bis zu 22 Seiten pro Minute (schwarz-weiß). Bei einem monatlichen Druckvolumen von bis zu 1.500 Seiten ist der Drucker für kleine Büros mit durchschnittlichem Druckbedarf geeignet.

In die beiden Papierfächer kannst Du sowohl A4- als auch A3-Papier einlegen. Auch der beidseitige Duplex-Druck sowie Randlosdruck sind in A4 und in A3 möglich.

Die Verbindungsmöglichkeiten beim OfficeJet Pro 7740 sind vielfältig: Computer und Laptops können via LAN, WLAN und USB angeschlossen werden. Smartphones und Tablets nutzen Apple AirPrint, Wi-Fi Direct oder die HP-App, um Dokumente und Fotos in den Druck zu schicken. Außerdem unterstützt der A3-Drucker von HP die Dienste Google Cloud Print, Google Drive und Microsoft .Net.

Technische Daten:

Produkttyp : 4-in-1-Multifunktionsdrucker

: 4-in-1-Multifunktionsdrucker Auflösung (Druckqualität) : 4.800 x 1.200 dpi

: 4.800 x 1.200 dpi Drucktechnologie : Tintenstrahl, 4 separate Tintenpatronen

: Tintenstrahl, 4 separate Tintenpatronen Geschwindigkeit (A4): 22 Seiten pro Minute (schwarz-weiß), 18 Seiten pro Minute (Farbe)

Pro Kontra + Integriertes Faxgerät - Relativ niedriges Druckvolumen + Sehr hohes Drucktempo + Besonders viele Verbindungsmöglichkeiten

Brother HL-J6000DW: Für hohe Ansprüche

Der HL-J6000DW von Brother ist die richtige Wahl, wenn Du einen Drucker benötigst, der nach allen gesetzlichen Vorgaben dokumentenecht druckt. Zum Beispiel für notarielle Urkunden. Das Gerät hat eine PTS-Zertifizierung, erfüllt also alle gesetzlichen Vorgaben, zum Beispiel zur Haltbarkeit der gedruckten Dokumente.

Geeignet ist der HL-J6000DW für kleinere Büros mit mittlerem Druckaufkommen von etwa 2.000 Seiten pro Monat oder das Home-Office, wenn Du häufig druckst. Es gibt zwei normale Papierkassetten und eine Multifunktionszufuhr – alle drei Papierfächer unterstützen das A4- sowie das A3-Format, aber nur aus der Multifunktionszufuhr ist der Duplex-Druck möglich.

Computer und Laptops kannst Du via LAN, WLAN, Wi-Fi Direct und USB mit dem A3-Drucker von Brother verbinden. Per USB lässt sich auch ein Kartenleser anschließen. Smartphones und Tablets erreichen den Drucker über Apple AirPrint, die Brother-App iPrint&Scan sowie Mopria. Für den geschäftlichen Einsatz ist der integrierte NFC-Kartenleser interessant: Damit können Mitarbeiter sich identifizieren, bevor sie im Büro drucken (sogenannte Pull-Print-Lösungen).

Technische Daten:

Produkttyp : Tintenstrahldrucker

: Tintenstrahldrucker Auflösung (Druckqualität) : 4.800 x 1.240 dpi

: 4.800 x 1.240 dpi Drucktechnologie : Piezo-Tintendruck, 4-Farben-Tintensystem, Ultra-XL-Patronen separat erhältlich

: Piezo-Tintendruck, 4-Farben-Tintensystem, Ultra-XL-Patronen separat erhältlich Geschwindigkeit (A4): 22 Seiten pro Minute (schwarz-weiß), 20 Seiten pro Minute (Farbe)

Pro Kontra + Unterstützung von NFC - Keine Scan- oder Kopierfunktion + Sehr hohes Drucktempo, auch in Farbe + Besonders viele Verbindungsmöglichkeiten

Epson EcoTank ET-8550: Multifunktionsgerät mit riesigen Tintentanks

Das Besondere an diesem A3-Drucker: Er arbeitet nicht mit Tintenpatronen, die Du regelmäßig wechseln musst, sondern mit sechs sehr großen Tintentanks. Die wiederum füllst Du mit Tintenflaschen auf. Laut Hersteller kannst Du mit einem Satz Flaschen so viel drucken wie mit bis zu 72 Tintenpatronen. Das bedeutet, die Druckkosten fallen im Vergleich zu normalen Geräten deutlich geringer aus.

Dafür ist der Epson EcoTank ET-8550 teurer als vergleichbare 3-in-1-Multifunktionsgeräte anderer Hersteller. Dieser A3-Drucker von Epson eignet sich also vor allem, wenn Du oft und viel druckst – und auch die Scan- und Kopierfunktion regelmäßig nutzt.

Dieses Epson-Modell bietet drei Papierfächer: zwei vorne für A4-Drucke und Fotoformate und eines hinten, um in A3+ oder größer zu drucken – bis zu zwei Meter lange Druckerzeugnisse sind möglich. Duplex-Druck funktioniert nur im A4-Format.

Willst Du im Home-Office Deinen Computer mit dem A3-Drucker verbinden, geht das per LAN, WLAN, Wi-Fi Direct und USB. SD-Karten kannst Du direkt in den Drucker stecken und ihn dann über das 10,9-Zentimeter-LC-Display bedienen. Smartphones oder Tablets verbinden sich mit dem Drucker über Apple AirPrint, Mopria sowie die Epson-Apps Smart Panel und Connect.

Technische Daten:

Produkttyp : 3-in-1-Multifunktionsdrucker

: 3-in-1-Multifunktionsdrucker Auflösung (Druckqualität) : 5.760 x 1.440 dpi

: 5.760 x 1.440 dpi Drucktechnologie : Tintenstrahl, 6-Farben-Tintensystem mit Claria-ET-Premium-Tinte

: Tintenstrahl, 6-Farben-Tintensystem mit Claria-ET-Premium-Tinte Geschwindigkeit (A4): 16 Seiten pro Minute (schwarz-weiß), 12 Seiten pro Minute (Farbe)

Pro Kontra + Sehr geringe Druckkosten dank großer Tintenflaschen - Etwas kostspieliger im Vergleich zu Mitbewerbern + Unterstützung des A3+-Formats (mit 329 x 483 mm etwas größer als A3 mit 297 x 420 mm) + Separate graue Tinte für besonders ausdrucksstarke Schwarz-Weiß-Fotos

