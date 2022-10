Bester Fotodrucker: Empfehlenswerte Modelle für hochauflösende Bilder

In bestimmten Situationen ist es sehr bequem und nützlich, Fotos und Bilder selbst drucken zu können. Vor allem wenn es schnell gehen muss oder Du hundertprozentige Kontrolle über das Ergebnis haben willst, zum Beispiel mit speziellem Fine-Art-Papier.

Die beste Qualität liefern Tintenstrahldrucker. Wie gut ein selbst gedrucktes Foto aussieht, hängt aber nicht allein von der Auflösung des Fotodrucks ab, sondern auch von Faktoren wie Tröpfchengröße, Trocknungszeit, Papier und so weiter. Leider findet man diese Angaben in den technischen Daten oft nicht, weshalb sie allein nicht weiterhelfen. Wir schauen auf andere wichtige Merkmale und verraten Dir hier, welcher Fotodrucker der richtige für Dich ist.

Preis-Leistungs-Tipp bis A4: Canon Pixma G550

fullscreen Der Canon Pixma G550 ist ein echter Preiskracher angesichts seiner Ausstattung und Fotoqualität. Bild: © Canon 2022

Du willst Fotos in hervorragender Qualität und Farbtreue drucken? Und auch bei häufigem Drucken kein Vermögen für Tinte ausgeben? Dann ist der Canon Pixma G550 einen Blick wert.

Die sechs verschiedenen Tinten (inklusive Fotoschwarz, Rot und Grau) sind speziell für den Fotodruck ausgelegt. Außergewöhnlich für einen Drucker dieser Preisklasse ist, dass Du die Tinte nicht in Patronen kaufen musst, sondern über Tanks nachfüllen kannst. Das spart Geld bei den Folgekosten und schont die Umwelt.

Seinen konkurrenzfähigen Preis erreicht dieses Modell dadurch, dass es an Zusatzfunktionen spart, die für den Fotodruck nicht notwendig sind: Es gibt keinen Scanner, keinen Duplexdruck, keine für die Dokumentenausgabe optimierte Tinte und kein zusätzliches Papierfach. Auch beim Drucktempo ist der Pixma G550 eher auf Qualität als auf Speed optimiert. Ein echter Spezialist zum guten Preis.

WLAN- und LAN-Anbindung (inklusive Apple AirPrint) sind bei diesem Canon-Fotodrucker erfreulicherweise mit an Bord. So kannst Du Bilder direkt übers Netzwerk und vom Smartphone zum Printer schicken.

Pro Kontra + Günstige Druckkosten dank befüllbaren Tanks - druckt nur bis A4 + sehr gute Farbwiedergabe & Bildqualität dank 6 verschiedener Tinten - keine Office-Ausstattung + günstiger Preis für einen Drucker mit Tanks - langsamer Druck + WLAN, LAN, AirPrint

Canon Pixma G550 Jetzt kaufen bei

Der Drucker für Profis: Canon imagePROGRAF PRO-300

fullscreen Das Werkzeug für Profis und Ambitionierte: der Fotodrucker Canon PRO-300. Bild: © Canon 2022

Der PRO-300 von Canon fühlt sich in der Welt von randlosen A3+-Drucken, Fine-Art-Papieren und perfekter Farb- sowie Schwarz-Weiß-Wiedergabe zu Hause. Das "PRO" im Namen verwendet Canon stolz, groß und nicht unbedacht. Denn wenn Du nur gelegentlich Familienfotos drucken möchtest, ist dieser Fotodrucker nicht der richtige für Dich.

Mit zehn superfeinen Pigment-Tintenpatronen machst Du bei der Druckqualität keine Kompromisse. Bei den Schnittstellen ist der PRO-300 zeitgemäß: LAN, WLAN und Apple AirPrint sind integriert.

Leider hat das alles einen stolzen Preis. Wobei die Anschaffung vergleichsweise günstig ist – gemessen an der Qualität und dem, was die Konkurrenz bietet. Bei den vielen und teuren Patronen für diesen Canon-Fotodrucker sieht das bedauerlicherweise anders aus: Hier musst Du deutlich tiefer in die Tasche greifen als bei anderen Modellen. Qualität kostet eben, beeindruckt aber auch.

Pro Kontra + Druckqualität auf Spitzenniveau dank 10 Pigment-Tintenpatronen - keine nachfüllbaren Tanks, dadurch sehr hohe Druckkosten + randloser Druck bis A3+ - relativ hoher Preis + kann Fine-Art-Papiere bis 350 g/m² und 0,6 mm Dicke bedrucken - keine Office-Ausstattung + WLAN, LAN, AirPrint

Canon imagePROGRAF PRO-300 Jetzt kaufen bei

Günstiger Fotodruck nahe am Profi-Niveau: Epson EcoTank ET-8500

fullscreen Vielseitiges Drucktalent mit günstigen Folgekosten: der Epson EcoTank ET-8500. Bild: © Epson 2022

Im Vergleich zum Canon Pixma G550 kostet der Epson EcoTank ET-8500 in der Anschaffung deutlich mehr. Er punktet jedoch mit etwas geringeren Druckkosten und wesentlich umfangreicherer Ausstattung.

Gemeinsam haben die beiden Konkurrenten das nachfüllbare Tintentanksystem mit zusätzlichen Farben für den Fotodruck, beim Epson sind das Fotoschwarz und Grau. Dadurch hat er vor allem bei Schwarz-Weiß-Fotos Qualitätsvorteile gegenüber einfachen Druckern.

Das Dokumentenschwarz bringt der Epson im Gegensatz zum Canon auch mit. Dafür hat letzterer beim Farbumfang für bunte Fotos einige Vorteile. Beide drucken maximal bis A4 randlos.

Doch der EcoTank ET-8500 ist viel mehr als ein simpler Fotodrucker: Scanner, Kopierfunktion und automatisches Duplexdrucken erweitern die Einsatzfelder. Zum perfekten Office-Kandidaten fehlt nur der Dokumenteneinzug.

Zudem lassen sich Dateien nicht nur per LAN, WLAN und Apple AirPrint zuführen, sondern auch per USB-Direktanschluss einer Kamera oder, besonders praktisch, per SD-Kartenslot.

Pro Kontra + gute Druckqualität, vor allem bei Schwarz-Weiß-Drucken - keine speziellen Fototinten für Farbdruck + günstige Druckkosten dank befüllbarer Tanks - druckt nur bis A4 + umfangreiche Office-Ausstattung - kein Dokumenteneinzug + WLAN, LAN, AirPrint, USB direkt, SD-Slot

Epson EcoTank ET-8500 Jetzt kaufen bei

Fotodruckendes A3-Büro: Canon Pixma TS9550

fullscreen Der Canon Pixma TS9550 punktet durch seine vielseitige Ausstattung. Bild: © Canon 2022

Der Canon Pixma TS9550 ist klassisch mit fünf herkömmlichen Tintenpatronen bestückt, eine davon fotoschwarz. Damit erringt der Canon-Fotodrucker zwar in keinem Test die Krone für den günstigsten Druck oder das überzeugendste Fotoergebnis. Aber dafür ist der TS9550 auch nicht gebaut.

Er holt aus den fünf Patronen das Maximum an Fotoqualität heraus. Gleichzeitig bietet er mit Scanner, farbigem Touchdisplay, automatischem Duplexdruck und Dokumenteneinzug die perfekte (Home-)Office-Ausstattung und Vielseitigkeit.

Da er auch schweres Fotopapier bis 300 Gramm und A3 verarbeiten kann, ist er eine Empfehlung als Multitalent, das überdurchschnittlich gut für den gelegentlichen Fotodruck geeignet ist. Praktisch ist dafür auch der SD-Kartenleser an der Vorderseite, mit dem Du Bilder direkt von der Speicherkarte Deiner Kamera drucken kannst. Alternativ klappt die Verbindung mit WLAN und Bluetooth.

Bemängelt wird in vielen Tests nur die höhere Lautstärke von (laut Hersteller) 49,5 Dezibel beim Druck.

Pro Kontra + gute Druckqualität angesichts fehlender Fototinten - keine speziellen Fototinten (außer schwarz) + druckt bis A3 - höhere Druckkosten als Geräte mit Tintentank + sehr umfangreiche Office-Ausstattung - laut beim Druck + kann Fotopapiere bis 300 g/m² bedrucken + WLAN, LAN, Bluetooth, AirPrint, SD-Slot

Canon Pixma TS9550 Jetzt kaufen bei