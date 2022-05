Bester Laptop-Rucksack: 6 empfehlenswerte Modelle für den Alltag

Auf die Frage nach dem besten Laptop-Rucksack kann es nur individuelle Antworten geben. Wir helfen Dir bei der Suche nach dem richtigen Modell und stellen sechs Rucksäcke für unterschiedliche Anforderungen vor.

Für Sparfüchse: ISY INB-1563-1 Notebooktasche

fullscreen Der günstige Laptop-Rucksack von ISY ist spritzwassergeschützt. Bild: © SATURN 2022

Für den Alltag in Uni oder Büro reicht häufig ein einfacher Laptop-Rucksack wie der ISY INB-1563-1. Der schlichte, schwarze Rucksack bietet ein separates Laptop-Fach mit Anti-Schock-Polsterung für Modelle bis 15,6 Zoll. Die Tasche misst 44 x 31 x 13,5 Zentimeter und ist spritzwassergeschützt. Ein paar Regentropfen auf dem Weg zur Arbeit sind damit kein Problem.

Für umweltbewusste Minimalisten: HP Renew Rucksack

fullscreen Ein schlichtes, aber elegantes Design bringt HPs Renew Rucksack mit. Bild: © SATURN 2022

Den Laptop sicher transportieren und der Umwelt etwas Gutes tun: Der HP Renew Rucksack wird aus recycelten Plastikflaschen hergestellt und punktet mit einem eleganten, stilsicheren Design. Der Rucksack misst 29,5 x 43,5 x 10 Zentimeter und bietet Platz für Notebooks bis 15 Zoll. Dank gepolsterten Schulterriemen und gepolstertem Rückenteil lässt sich der Laptop komfortabel tragen. Sieben Innenfächer sorgen dafür, dass alle wichtigen Dinge ihren Platz bekommen und schnell wiedergefunden werden. Zur Auswahl steht das Modell in zwei dezenten Farben.

Für Markenliebhaber: Samsonite Zenith Notebooktasche

fullscreen Samsonite steht für Qualität in Sachen Gepäck und Taschen. Bild: © SATURN 2022

Auch Gepäckspezialist Samsonite hat eine Vielzahl von Laptop-Rucksäcken im Programm. Ein alltagstaugliches und optisch ansprechendes Modell ist etwa die Zenith Notebooktasche mit 21 Litern Fassungsvermögen. Der Rucksack misst 37 x 46 x 25,5 Zentimeter und bietet Platz für 15,6 Zoll große Laptops. In einem zweiten großen Hauptfach kannst Du nicht nur wichtige Dokumente, sondern auch ein Tablet sicher verstauen. Das unempfindliche Material hält laut Hersteller jedem Wetter stand. Auch praktisch: Mittels einer Schlaufe am Rückenpolster befestigst Du den Samsonite-Rucksack auf Geschäftsreisen ganz einfach an den Griffen eines Reisetrolleys.

Für Individualisten: Hama Roll-Top im Camo-Design

fullscreen Du fällst gerne auf? Dann ist dieser Hama-Rucksack der richtige für Dich. Bild: © SATURN 2022

Die Hama Roll-Top Notebooktasche eignet sich zum täglichen Pendeln mit dem Laptop auf dem Fahrrad. Der 35 x 45 x 12 Zentimeter messende Rucksack fasst 25 Liter und bietet nicht nur ein gepolstertes Notebookfach, sondern auch ein zusätzliches Tabletfach. Ein Klettband sorgt dafür, dass der Laptop beim Fahrradfahren an Ort und Stelle bleibt. Der auffällig designte Hama-Rucksack ist außerdem wasserabweisend, besitzt gepolsterte Schultergurte sowie einen Bauchgurt zur stabilen Befestigung. Außerdem punktet er mit zahlreichen zusätzlichen Fächern für andere persönliche Dinge. Dank Roll-Top-Verschluss passt er sich dem Füllvolumen variabel an. Zur Auswahl stehen fünf unterschiedliche Farben.

Für Reisende: Thule Landmark Rucksack

fullscreen Der Landmark-Rucksack bringt einen abnehmbaren Tagesrucksack mit. Bild: © SATURN 2022

Bereit fürs Abenteuer? Der Thule Landmark Rucksack ist es auf jeden Fall. Das 34,1 x 51,1 x 11,6 Zentimeter messende Modell bietet insgesamt 60 Liter Platz für Laptop und Gepäck – praktisch aufgeteilt auf einen Hauptrucksack mit 40 Litern und einen abnehmbaren Tagesrucksack mit 20 Litern. Ein "SafeZone"-Fach und ein verstecktes "CashStash"-Fach schützen Wertgegenstände wie Smartphone, Geld und Pass vor Taschendieben. Wer auch den Laptop vor ungewolltem Zugriff schützen will, kann die Reißverschlüsse mit optional erhältlichen TSA-Schlössern sichern.

Für Gamer: MSI GT Gaming Pack

fullscreen Der Rucksack von MSI wird unter anderem mit Headset und Mauspad uasgeliefert Bild: © SATURN 2022

Zeig der Welt, dass Du ein echter Gamer bist – mit dem MSI GT Gaming Pack. Im MSI-typischen Schwarz und Rot gehalten bietet der Rucksack Platz für ein 17,3 Zoll großes Gaming-Notebook. Er misst 35,5 x 54,5 x 11 Zentimeter und besitzt neben dem Extrafach für den Laptop noch zahlreiche weitere Taschen und Verstaumöglichkeiten für Zubehör. Apropos Zubehör: Im Lieferumfang enthalten sind neben der Tasche auch eine Lucky-Edge-of-the-Cup-Figur, Gaming-Sticker, ein Mauspad sowie ein Gaming-Headset.

Laptop-Rucksack kaufen: Darauf solltest Du achten

Es gibt Laptop-Rucksäcke speziell für Damen oder Modelle für Herren. Doch während es sich hierbei vorwiegend um eine Designfrage handelt, gibt es weitere Dinge beim Rucksackkauf zu beachten. Allen voran die Größe Deines Laptops. Einen 17-Zoll-Gaming-Laptop wirst Du kaum in einen kleinen Rucksack für 10-bis 13-Zöller bekommen. Für diesen Zweck bietet sich etwa der MSI GT Gaming Pack an.

Darüber hinaus solltest Du aber auch berücksichtigen, wobei der Rucksack hauptsächlich zum Einsatz kommen wird. Wer bei Wind und Wetter zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte sich für ein wasserfestes Modell aus unempfindlichen Materialien entscheiden wie für den Thule Landmark. Beim Pendeln mit dem Auto oder der Bahn ist der Laptop hingegen auch im stylischen Modell aus Leder gut aufgehoben.

Weitere Unterschiede hinsichtlich der Funktionalität können die Kapazitäten für weiteres Gepäck betreffen. Einige Laptop-Rucksäcke eignen sich gleichzeitig für Tagesausflüge oder als Sporttasche, andere bieten Platz für Dein Kamera-Equipment. Zu guter Letzt spielt häufig auch der Preis eine Rolle bei der Auswahl des idealen Laptop-Rucksacks. Vom günstigen Begleiter für die Uni bis hin zum edlen Vorzeigemodell für Geschäftsreisen ist die Auswahl zum Glück riesig.