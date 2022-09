Bester PC-Controller: 5 Gamepads zum Zocken am Computer

Action-Adventures, Rennspiele, Plattformer, Sportspiele: Viele PC-Games machen mit einem Gamepad einfach mehr Spaß. Wir stellen die besten PC-Controller für Einsteiger und ambitionierte Zocker vor.

Von Sven Wernicke

Trust GXT 540 Yula: PC-Controller für Einsteiger

fullscreen Der Trust GXT 540 Yula eignet sich gut für Gelegenheitszocker. Bild: © Trust 2022

Wenn Du eher selten spielst, muss es kein kostspieliger Premium-Controller sein. Das kabelgebundene Einsteigermodell Trust GXT 540 Yula ist dann eine gute Wahl. Das ergonomische Design und die Gummibeschichtung sorgen für einen sicheren Griff. Die 13 Tasten, das D-Pad und die zwei Analogsticks orientieren sich am Design des Xbox-Controllers.

Mit dem GXT 540 Yula kannst Du alle Spiele mit Controller-Unterstützung zocken. Das Gamepad eignet sich nicht nur für den PC, sondern auch für viele andere Geräte wie Raspberry Pi, PlayStation 3 und sogar die Nvidia Shield und manche Smart TVs. Das USB-Verbindungskabel hat eine gute Länge von drei Metern.

Pro Kontra + Guter Controller für Gelegenheitsspieler - Kein Bluetooth für schnurlose Verbindung + Vielseitig verwendbar - Keine Vibrationseffekte + Langes USB-Kabel

Trust GXT 540 Yula Jetzt kaufen bei

Xbox Wireless Controller: Bewährte Top-Qualität

fullscreen Mit dem Xbox-Controller machst Du auch am PC nichts falsch. Bild: © Microsoft 2022

Der Xbox-Controller gilt zu Recht als einer der besten Controller: Er hat eine fantastische Ergonomie und ein optimales Gewicht sowie perfekt erreichbare Tasten und Analogsticks. Die neueste Variante lässt keine Wünsche offen: Du kannst den Controller via USB an Deinen Rechner anschließen, alternativ nutzt Du Bluetooth für eine schnurlose Verbindung. Die individuelle Anpassung erfolgt über die Xbox-Anwendung von Windows.

Du kannst den Xbox Wireless Controller natürlich auch an der Xbox One oder Xbox Series S/X verwenden. Er funktioniert zudem problemlos mit Apple TV, Android-Smartphones sowie Smart-TVs und Streaming-Playern mit Spieletauglichkeit.

Pro Kontra + Erstklassige Verarbeitung - USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten + Vibrationseffekte durch integrierte Motoren + Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten + Anschluss via USB oder Bluetooth

Xbox Wireless Controller Jetzt kaufen bei

Power A XBX Spectra Wired Controller: Bringt Farbe ins Spiel

fullscreen Wer auch beim Gamepad nicht auf LED-Beleuchtung verzichten möchte, greift zum XBX Spectra Wired Controller. Bild: © Power A 2022

Der XBX Spectra Wired Controller von Power A ist ein offiziell lizenziertes Gamepad, das die Qualitätsansprüche von Microsoft erfüllt. Der PC-Controller sieht dem Original-Xbox-Controller fast zum Verwechseln ähnlich, Besonderheiten sind zwei individuell belegbare Gaming-Tasten und ein Headset-Drehregler zur Lautstärkeregelung und zum schnellen Stummschalten.

Optisches Highlight ist die LED-Beleuchtung der Buttons, des Steuerkreuzes und der Analogsticks, die Farben kannst Du sogar anpassen. Der Spectra Wired Controller ist mit Windows-PCs und der Xbox Series X/S kompatibel, das drei Meter lange USB-Kabel sollte für die meisten Situationen genügen.

Pro Kontra + Hochwertige Verarbeitung - Kein Bluetooth für schnurlose Verbindung + Langes USB-Kabel + LED-Beleuchtung + Programmierbare Tasten, Headset-Drehregler + Vibrationseffekte durch integrierte Motoren

XBX Spectra Wired Controller Jetzt kaufen bei

Razer Wolverine V2: Hochpräzise und superschnell

fullscreen Im Hair-Trigger-Modus reagieren die Tasten des Wolverine V2 besonders flott. Bild: © Razer 2022

Der Wolverine V2 ist ein leistungsstarker Game-Controller für höchste Ansprüche. Razer hat ihn fürs Zocken an der Xbox Series X/S entwickelt, doch er funktioniert ohne Einschränkungen auch im Zusammenspiel mit dem PC. Schließe das Gamepad über das drei Meter lange Kabel an und lege los. Die Zusatztasten an der Vorderseite kannst Du nach eigenen Vorstellungen belegen.

Spannend sind die Aktionstasten und das Steuerkreuz mit Mecha-Tactile-Technologie, die ein außergewöhnlich flottes Auslösen versprechen. Im Hair-Trigger-Modus feuerst Du besonders schnell ab, indem Du den Widerstand beim Drücken der Taste verringerst. Auf Knopfdruck schaltest Du den Modus wieder ab. Einziger Wermutstropfen: Eine schnurlose Verbindung zum PC ist nicht möglich.

Pro Kontra + Funktionstasten und Steuerkreuz lösen extrem schnell aus - Kein Bluetooth für schnurlose Verbindung + Hair-Trigger-Modus für sehr schnelles Feuern + Frei belegbare Zusatztasten + Langes USB-Kabel

Razer Wolverine V2 Jetzt kaufen bei

Xbox Elite Controller V2: Passt sich Deinen Wünschen an

fullscreen Der Xbox Elite Controller V2 lässt Gamer-Träume wahr werden. Bild: © Microsoft 2022

Mit dem aktuellen Xbox Elite Controller von Microsoft erhältst Du einen mächtigen PC-Controller, der über jeden Zweifel erhaben ist. Genial ist die Möglichkeit, ihn komplett anzupassen. Du kannst die Thumbsticks, Paddles und das Steuerkreuz wechseln. Das dafür nötige Werkzeug und die entsprechenden Zubehörteile liegen dem Controller bei.

Weitere Highlights: Du kannst den Druckpunkt der Analogsticks selbst festlegen, zudem garantieren die WrapAround-Griffe auch bei intensiven Zock-Sessions stets sicheren Halt. Der Akku des Xbox Elite Controllers kommt auf eine Laufzeit von bis zu 40 Stunden, Du lädst ihn im mitgelieferten Case wieder auf.

Pro Kontra + Hervorragende Qualität - Kostspielig + Komplett individualisierbar - Für Einsteiger überdimensioniert + Umfangreiches Zubehör inklusive Ladecase und USB-Kabel + Kompatibel zu vielen Geräten (PC, Xbox, Streaming-Player etc.)

Xbox Elite Controller V2 Jetzt kaufen bei

Was Du beim Kauf eines PC-Controllers beachten solltest

Das Angebot an PC-Controllern ist riesig, bereits für 15 Euro sind Modelle erhältlich. Welches ist das beste Gamepad für Dich? Beachte vor dem Kauf einige wichtige Aspekte.

Kabel oder schnurlos: Überlege im Vorfeld, ob Du Deinen neuen Controller per Kabel oder schnurlos via Bluetooth mit Deinem Computer verbinden möchtest. Vorteile kabelgebundener Controller sind der meist günstigere Preis, die unkomplizierte Einrichtung und die auch für anspruchsvollere Gamer wichtige geringe Eingabeverzögerung. Viele Spieler empfinden Kabel allerdings als störend und ziehen Controller mit dem etablierten Funkstandard Bluetooth vor, auch wenn diese in der Regel deutlich teurer sind.

Günstig vs. teuer: Günstige PC-Controller richten sich an Gelegenheitsspieler, die weniger Wert auf besonders präzise Tasten oder vielfältige Individualisierungsoptionen legen. Hochwertige Gamepads sind für erfahrene Anwender gedacht, die viele Komfortfunktionen und eine erstklassige Verarbeitung wünschen. Ein guter Kompromiss sind Controller in der Preisklasse zwischen 50 und 70 Euro.

Xbox-Controller: Die meisten Controller für Microsofts Spielekonsolen, vor allem die kabelgebundenen, sind vollständig mit Windows 10 und 11 kompatibel. Nahezu alle PC-Spiele mit Controller-Unterstützung sind auf diese Gamepads mit einheitlichem Design ausgelegt.