Bestes Elektroauto für Kinder: Mercedes, BMW & Co. im Mini-Format

Vom Bagger bis zum Sportwagen: Die Auswahl an Elektroautos für Kinder ist groß. Wir stellen die besten Fahrzeuge vor und verraten, worauf Du beim Kauf achten solltest.

Mercedes AMG G63: Viel Liebe zum Detail

fullscreen Der Mercedes AMG G63 hat dynamische Soundgeräusche. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Die Miniaturvariante des Mercedes AMG G63 lässt keine Wünsche offen. So hat der Elektrowagen drei Vorwärts- und einen Rückwärtsgang und beschleunigt auf bis zu 6 km/h. Die Lieblingsmusik und Hörspiele der Kleinen sind ebenfalls immer dabei. Neben einem USB- und SD-Karten-Anschluss gibt's einen AUX-Eingang. Der Einsitzer hat außerdem einen Ledersitz verbaut, damit Kinder bequem ihre Runden drehen können.

Von außen überzeugt der AMG G63 mit einem detailgetreuen Look. Kühlergrill, Mercedes-Stern, LED-Scheinwerfer und auffällige Felgen werden zum Hingucker. Damit sich die Kleinen wie die Großen fühlen, verfügt der Wagen über eine Hupe und einen dynamischen Sound beim Beschleunigen. Für die Sicherheit sorgen ein Sicherheitsgurt und eine Fernbedienung für die Eltern. Sanftes Anfahren wird dank Soft-Start-Funktion garantiert.

Lieferumfang: Elektroauto, 2x Batterie, Fernbedienung, Ladegerät, Betriebsanleitung

BMW i8: Auto-Spaß für drinnen und draußen

fullscreen Mit Liebe zum Detail: Der i8 sorgt für große Kinderaugen. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Der BMW i8 sieht auch in seiner Spielzeugvariante sportlich und elegant aus. Der Einsitzer lässt sich vorwärts und rückwärts steuern. Dank EVA-Vollgummireifen klappt das sogar in der eigenen Wohnung angenehm leise – und das bei maximal 6 km/h. Dank Ledersitz sitzen Kinder angenehm und fest im Auto.

Damit das Auto gut sichtbar ist, gibt's LED-Scheinwerfer und Rücklichter. Die Kleinen können also auch in den Abendstunden ihre Runden drehen. Mit Motorensound und einer Hupe kommt zudem echtes Auto-Feeling auf. Die Lieblingsmusik der Kinder wird über USB, SD- oder AUX-Anschluss ermöglicht. Durch die Soft-Start-Funktion gehört eine holprige Beschleunigung des Flitzers der Vergangenheit an. Dank mitgelieferter Fernbedienung können Eltern das Auto jederzeit zum Stehen bringen.

Lieferumfang: Elektroauto, Batterie, Fernbedienung, Ladegerät, Betriebsanleitung

Audi R8 Spyder: Luxusflitzer für den Nachwuchs

fullscreen Optisch ähnelt der R8 Spyder stark seinem großen Vorbild. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Mit dem detailgetreuem Audi R8 Spyder bekommen Kinder den luxuriösen PS-Boliden im Miniaturformat. Für den perfekten Komfort bietet der Einsitzer einen Ledersitz, für einen sportlichen Look sorgen Felgen in Aluoptik. Zu den weiteren Extras gehören LED-Scheinwerfer und Rücklichter sowie AUX- und USB-Anschluss. Die Lieblingsmusik der Kleinen ist also immer dabei.

Dank Soft-Start-Funktion können kleine Auto-Fans sanft anfahren. Das Elektroauto schafft eine Geschwindigkeit von 6 km/h und besitzt drei Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Für die Sicherheit sorgen neben einem Anschnallgurt auch eine Fernbedienung. Damit können Eltern jederzeit in das Spielgeschehen eingreifen.

Lieferumfang: Elektroauto, 2x Batterie, Fernbedienung, Ladegerät, Betriebsanleitung

Wrangler Offroad Jeep mit Allrad-Funktion

fullscreen Der Wrangler Offroad Jeep ist für zwei Kinder geeignet. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Mit dem Wrangler Offroad Jeep kann der Offroad-Spaß beginnen. Das Elektroauto hat sogar Platz für zwei Kinder und fährt bis zu 6 km/h. Um ein möglichst realistisches Autogefühl zu vermitteln, lassen sich die Türen sowie die Motorhaube öffnen. Dank Vorwärts- und Rückwärtsgang haben die Kleinen immer die Kontrolle über das Auto. Unebener oder matschiger Untergrund? Für den Mini Jeep kein Problem. Die Funktion "Permanenter Allradantrieb" lässt sich ein- und ausschalten. Dank Soft-Start-Funktion klappt auch das Anfahren ruckelfrei.

Damit die Kleinen mit dem Miniaturauto auch abends gut erkennbar sind, hat der Wagen LED-Scheinwerfer sowie LEDs in den Felgen. Für ein ruckelfreies Fahrgefühl sind hinten und vorne sogar Stoßdämpfer verbaut. Ein realistischer Motor- und Beschleunigungssound sorgt für besonders großen Spielspaß. Auch eine Hupe ist mit an Bord.

Musik kann über einen USB- und SD-Anschluss sowie über einen AUX-Eingang abgespielt werden. Das Elektroauto verfügt über Sicherheitsgurte. Für noch mehr Sicherheit können Eltern jederzeit mit einer Fernbedienung das Fahrzeug zum Stehen bringen.

Lieferumfang: Elektroauto, 2x Batterie, Fernbedienung, Ladegerät,

Betriebsanleitung

Feuerwehrauto: LED-Blaulicht und Spritzfunktion

fullscreen Mit dem Kinder-Feuerwehrauto können sich die Kleinen wie echte Feuerwehrleute fühlen. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Irgendwann mal bei der Feuerwehr arbeiten: Davon träumen viele Kinder. Mit dem Elektro-Feuerwehrauto können die Kleinen schon ein bisschen Feuerwehrluft schnuppern. Neben dynamischen Motorengeräuschen beim Fahren können die Sprösslinge LED-Scheinwerfer und das Blaulicht ein- und ausschalten. Die Felgen sind sogar mit LED-Beleuchtung.

Ein besonderes Highlight: Der kleine Wassertank mit Wasserspritze am Heck sorgt bei den kleinen Feuerwehr-Fans für großen Spiel- und Wasserspaß. Einfach den Wassertank mit Leitungswasser auffüllen und die Wasserspritze wie eine Wasserpistole verwenden. Der Einsitzer bietet ein höhenverstellbares Lenkrad und fährt bis zu 6 km/h. Für die Sicherheit sorgen ein Sicherheitsgurt und eine Fernbedienung für die Eltern. Sanftes Anfahren klappt dank Soft-Start-Funktion.

Lieferumfang: Elektroauto, Batterie, Fernbedienung, Ladegerät, Betriebsanleitung

Radlader für großen Baggerspaß

fullscreen Beim Radlader können die Kleinen sogar die Schaufel bedienen. Bild: © MediaMarktSaturn 2022

Mit dem Elektroradlader kommen die Kleinen nicht nur von A nach B: Dank bedienbarer Schaufel können Kinder auch im Sand buddeln – großer Spielspaß garantiert. LED-Beleuchtung, Multifunktionslenkrad und LCD-Anzeige sorgen für eine hohe Qualität und Wiedererkennungswert des Baustellenfahrzeugs.

Wie bei einem echten Radlader bietet auch die Miniaturvariante ausreichend Platz für Equipment. So können die Sprösslinge hinter dem Fahrersitz beispielsweise eine Schaufel und einen Koffer mit Arbeitskleidung unterbringen. Für ein angenehmes und sicheres Fahrgefühl hat der Einsitzer einen Sicherheitsgurt, Stoßdämpfer und eine Fernbedienung für die Eltern.

Lieferumfang: Elektrobagger, Batterie, Fernbedienung, Ladegerät, Betriebsanleitung

Kinder-Elektroauto: Das Wichtigste im Überblick

Rennauto, Baufahrzeug oder doch ein Feuerwehrauto? Die Auswahl an Elektroautos für Kinder ist groß. Die Modelle unterscheiden sich neben dem Design vor allem in ihrem Funktionsumfang. So gibt es Fahrzeuge mit realistischen Fahrgeräuschen, verschiedenen Gängen, verstellbaren Sitzen und sogar mit Radioanschluss. Integrierte Scheinwerfer und Beleuchtung im Innenraum sorgen außerdem in den Abendstunden für großen Spielspaß.

Was ist noch wichtig zu wissen? Wir haben einige Fakten für Dich zusammengefasst: