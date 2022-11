Bestes Heizkissen: Wärmende Modelle im Vergleich

Mit elektrischen Heizkissen kannst Du gezielt Verspannungen und andere Leiden mit Wärme behandeln. Durch ihre kompakte Bauart sind die Kissen flexibler einsetzbar als große Heizdecken. Wir stellen Dir sieben Wärmekissen vor und geben nützliche Hinweise, auf welche Details Du beim Kauf achten solltest.

Neben den klassischen rechteckigen Heizkissen für universelle Anwendungen zeigen wir Dir weitere Formen, die unterschiedliche Vorteile haben. So sind manche Kissen speziell für Deinen Bauch-Rücken-Bereich ausgelegt, andere sind spezielle Schulter-Nacken-Wärmer.

Mehrere Modelle überzeugen mit ihren individuellen Ausstattungen, während ein elektrisches Wärmekissen negativ auffiel. Ein Modellvergleich kann also sehr hilfreich für einen zufriedenstellenden Kauf sein. Auf ein Outdoor-Heizkissen mit Akku darfst Du besonders gespannt sein.

Sanitas SHK 18: Elektrisches Heizkissen zum Wohlfühlen

fullscreen Das günstige Wärmekissen mit Öko-Tex-100-Zertifikat. Bild: © Sanitas 2022

Das kuschelige Heizkissen Sanitas SHK 18 überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 100 Watt Leistung erwärmen die Kissenfläche von 40 x 30 Zentimetern schnell und gleichmäßig. Mit seinen 430 Gramm Gewicht ist das Sanitas-Kissen vergleichsweise leicht und wird Dir damit nicht zu schwer beim Tragen.

Den Bezug aus Baumwolle kannst Du vom elektrischen Wärmekissen trennen und separat waschen. Der Stoff vom Sanitas SHK 18 ist zudem gemäß Öko-Tex-100-Zertifikat schadstofffrei. Das Heizkissen selbst ist nicht waschbar. Viel Komfort bietet Dir das Einstellen mit dem Bedienelement und seinen drei Temperaturstufen, die beleuchtet und damit auch im Dunkeln gut einstellbar sind.

Wenn Du das Stromkabel aus dem Heizkissen aussteckst, kannst Du Dich mit dem Kissen am Körper frei bewegen und die wohltuende Wärme bleibt Dir noch für mehrere Minuten erhalten. Zum Sicherheitskonzept gehören ein Überhitzungsschutz und die Abschaltautomatik nach 90 Minuten. Du kannst es Dir also mit dem Heizkissen gefahrlos gemütlich machen und sogar einschlafen.

Technische Daten:

Leistung: 100 W

Maße: 40 cm x 30 cm

Gewicht: 430 g

Temperaturstufen: 3

Betriebsart: abnehmbares Kabel, Netzbetrieb

Überhitzungsschutz: ja

Abschaltautomatik: ja, nach 90 Minuten

Heizkissen waschbar: nein, nur Kissenbezug

Pro Kontra + Hohe Wärmeleistung - Nur Kissenbezug waschbar + Öko-Tex-100-Zertifikat + Beleuchtetes Bedienelement

OK. OHP 1019: Der Preistipp im Vergleich

fullscreen Beim Preistipp ist ein flauschiger Kissenbezug inklusive. Bild: © Ok 2022

Als günstigstes Heizkissen unseres Vergleichs kann Dir das OK. OHP 1019 dennoch eine Menge bieten. Das Obermaterial aus flauschigem Fleece gibt Dir ein wärmendes Gefühl auf der Haut. Das Kissenmodell hat eine Leistung von 100 Watt und ist wie das Sanitas-Heizkissen 40 x 30 Zentimeter groß, mit 330 Gramm jedoch etwas leichter. Überhitzungsschutz und Abschaltautomatik nach 90 Minuten sind integriert.

Nach dem Abziehen des Kabels kannst Du das Heizkissen per Handwäsche reinigen. Waschen in der Waschmaschine ist nicht möglich. Das Bedienelement mit Schieber ist zwar nicht beleuchtet, die drei Temperaturstufen lassen sich aber bequem durchschalten. Das Heizkissen bietet Dir eine hohe Wärmeleistung durch die gute Verteilung der Heizdrähte.

Technische Daten:

Leistung: 100 W

Maße: 40 cm x 30 cm

Gewicht: 330 g

Temperaturstufen: 3

Betriebsart: abnehmbares Kabel, Netzbetrieb

Überhitzungsschutz: ja

Abschaltautomatik: ja, nach 90 Minuten

Heizkissen waschbar: ja, nur Handwäsche

Pro Kontra + Hohe Wärmeleistung - Nur Handwäsche möglich + Niedrigstes Gewicht im Vergleich - Bedienelement nicht beleuchtet + Niedrigster Preis im Vergleich

Wie lang darf ein Heizkissen benutzt werden? Wie lange Du das Heizkissen nutzen kannst, hängt davon ab, wofür Du es gebrauchen möchtest. Bei Kälte einfach schnell aufwärmen kannst Du Dich bedenkenlos, bei medizinischer Anwendung gibt es hingegen einige Dinge zu beachten. Wenn Dir nur kalt ist, wirst Du mit dem Kissen nach 20 bis 30 Minuten ein wohliges Wärmegefühl spüren und kannst es abschalten, bis Du wieder das Bedürfnis nach Wärme hast. Hartnäckige Verspannungen und Menstruationsschmerzen lassen sich mit der wohltuenden Wärme am besten lindern bei einer regelmäßigen Anwendung. Schon nach 30 bis 45 Minuten je Einheit solltest Du Besserung verspüren und kannst zumindest die Temperaturstufen herunterschalten. Wird Dir zu warm dabei, leg das Heizkissen lieber zur Seite. Bei der Behandlung von medizinischen Leiden wie Nerven- und Rückenbeschwerden ist eine Anwendung nur nach ärztlicher Beratung ratsam. Gezielte Wärme kann schlimmstenfalls sogar kontraproduktiv sein und Deinem Körper schaden.

Medisana OL 750 Outdoor: Akku-Heizkissen für draußen

fullscreen Das kabellose Heizkissen von Medisana zum Wohlfühlen, auch draußen. Bild: © Medisana 2022

Das robuste Akku-Heizkissen Medisana OL 750 spendet Dir im Innen- und Außenbereich zuverlässig Wärme. Für bis zu 2 Stunden sorgt die mitgelieferte Powerbank für Strom, einen integrierten Akku im klassischen Sinne gibt es nicht. Stattdessen kannst Du jede Powerbank via USB-C- oder Micro-USB-Stecker mit dem Heizkissen verbinden.

Mit einem Druckknopf an der Ecke des kabellosen Wärmekissens schaltest Du die drei Temperaturstufen des Heizkissens durch. Ein separates Bedienteil gibt es nicht. Besonderen Wert legt Medisana auf die Outdoorfähigkeit mit einer wasserabweisenden, weichen Filzoberfläche. Den abnehmbaren Kissenbezug kannst Du einfach zur 30-Grad-Wäsche in die Waschmaschine geben.

Die mitgelieferte Powerbank versorgt das Medisana OL 750-Heizkissen für anderthalb bis 2 Stunden mit Strom. Die verbaute Abschaltautomatik schaltet nach 20 Minuten ab und spart damit Energie. Auf einen Überhitzungsschutz konnte Medisana verzichten, da die Leistung von 6,35 Watt des Kissens nicht an die Wärmeleistung der Konkurrenz mit Netzbetrieb herankommt.

Zum kabellosen Akku-Heizkissen OL 750 mit seiner Fläche von 50 x 40 Zentimetern gibt die passende Sitzauflage OL 700 mit Druckknöpfen an einer Seite. Unpraktisch: Kissen und Auflage werden separat gesteuert und benötigen jeweils einen eigenen Anschluss an die Powerbank. Das Medisana-Wärmekissen ist ein modernes Gadget für draußen, bietet Dir aber keinen kabellosen Ersatz für eine therapeutische Wärmebehandlung.

Technische Daten:

Leistung: 6,35 W, Powerbank (5.000 mAh)

Maße: 50 cm x 40 cm

Gewicht: 519 g, inkl. Powerbank

Temperaturstufen: 3

Betriebsart: kabellos, Akkubetrieb

Überhitzungsschutz: keine Herstellerangabe

Abschaltautomatik: ja, nach 20 Minuten

Heizkissen waschbar: nein, nur Kissenbezug

Pro Kontra + Kabelloser Akkubetrieb - Hoher Preis + Für Innen- und Außenbereich - Geringe Wärmeleistung + Powerbank inklusive - Separater Stromanschluss für Kissen und Auflage nötig

Beurer HK 49 Cosy: Bauch-Rücken-Heizkissen mit Gurt

fullscreen Die optimale Passform für einen warmen Bauch und Rücken. Bild: © Beurer 2022

Für eine gezielte Anwendung am Bauch und Rücken gibt es das Heizkissen Beurer HK 49 Cosy mit Gurt. Damit bekommst Du die komprimierte Wärme genau dort, wo Du sie benötigst. Das deutsche Markenprodukt liegt zwar im oberen Preissegment, überzeugt aber durch sein positives Gesamtbild.

Mit den Maßen von 69 x 28 Zentimetern und einem Gewicht von nur 420 Gramm verspricht es einen guten Tragekomfort am Körper. Durch seinen breiten, elastischen Gurt liegt das Bauch-Rücken-Heizkissen angenehm an Bauch und Rücken an. Nachdem Du das Kabel samt Bedienteil abgesteckt hast, kannst Du das komplette Heizkissen im 30-Grad-Programm in der Waschmaschine waschen. Das flauschige Obermaterial aus Mikrofaser ist zudem Öko-Tex-100-zertifiziert.

Ein beleuchtetes Bedienelement ermöglicht es Dir, die drei Temperaturstufen vom elektrischen Beurer-Heizkissen auch bei Dunkelheit zu bedienen. Zum bewährten Sicherheitskonzept des HK 49 Cosy von Beurer gehört neben dem Überhitzungsschutz auch eine Abschaltautomatik nach 90 Minuten.

Technische Daten:

Leistung: 100 W

Maße: 69 x 28 cm

Gewicht: 420 g

Temperaturstufen: 3

Betriebsart: abnehmbares Kabel, Netzbetrieb

Überhitzungsschutz: ja

Abschaltautomatik: ja, nach 90 Minuten

Heizkissen waschbar: ja

Pro Kontra + Hohe Wärmeleistung - Hoher Preis + Öko-Tex-100-Zertifikat + Beleuchtetes Bedienelement + Komplettes Kissen waschbar

Bosch PFP1136: Markenprodukt mit Schwächen

fullscreen Das elektrische Heizkissen von Bosch mit rotem Fleecekissenbezug. Bild: © Bosch 2022

Das Heizkissen Bosch PFP1136 hat im Vergleich zum Sanitas SHK 18 und OHP 1019 weniger Leistung, aber einen knapp doppelt so hohen Preis. Das Markenprodukt von Bosch ist bei einer Fläche von 45 x 35 Zentimetern vergleichsweise schwer und mit 60 Watt Leistung schwach.

Zudem besitzt das Modell keinen Überhitzungsschutz. Dank seiner Abschaltautomatik nach 90 Minuten kannst Du das Bosch PFP1136 dennoch gefahrlos auch beim Einschlafen nutzen.

Das Bedienelement des Bosch-Heizkissens ist nicht beleuchtet, die drei Temperaturstufen ermöglichen Dir immerhin eine gute Dosierung der Wärme, die dem Standard der anderen Heizkissen entspricht. Da das Stromkabel nicht abnehmbar ist, ist lediglich der weiche Kissenbezug aus Fleece waschbar.

Technische Daten:

Leistung: 60 W

Maße: 45 cm x 35 cm

Gewicht: 640 g

Temperaturstufen: 3

Betriebsart: festes Kabel, Netzbetrieb

Überhitzungsschutz: keine Herstellerangabe

Abschaltautomatik: ja, nach 90 Minuten

Heizkissen waschbar: nein, nur Kissenbezug

Pro Kontra + Weicher Kissenbezug - Geringe Wärmeleistung - Kein Überhitzungsschutz - Hohes Gewicht

ProfiCare PC-SNH 3097: Spezielles Schulter-Nacken-Wärmekissen

fullscreen Das ProfiCare-Heizkissen liegt optimal an Schulter und Nacken an. Bild: © ProfiCare 2022

Das Heizkissen ProfiCare PC-SNH 3097 passt sich perfekt Deinem Schulter-Nacken-Bereich an für eine ideale Wärmebehandlung. Das Gewicht von 900 Gramm erscheint auf den ersten Blick ziemlich schwer, begünstigt jedoch ein enges Anliegen am Körper. Für den Halsbereich gibt es zudem einen hohen Kragen, der ebenfalls elektrisch beheizt wird.

Mehrere Druckknöpfe sorgen dafür, dass Du das Heizkissen nach Deinem Wohlbefinden ohne Engegefühl am Hals fest oder locker sitzend tragen kannst. Das gesamte Kissen mit seiner flauschigen Oberfläche kannst Du in der Waschmaschine im Schonwaschgang bis 40 Grad waschen. Dazu ist das Stromkabel abnehmbar. Gleichzeitig kannst Du Dich auch für mehrere Minuten ohne Kabel bewegen, die Wärme bleibt dank der genauen Passform und 100 Watt Leistung lange erhalten.

Mit dem beleuchteten Bedienelement schaltest Du die drei Temperaturstufen des PC-SNH 3097 ein. Ein Überhitzungsschutz und die Abschaltautomatik nach 90 Minuten sorgen für ein sicheres Gefühl bei der Anwendung des Schulter-Nacken-Wärmekissens von ProfiCare.

Technische Daten:

Leistung: 100 W

Maße: 52 cm x 50 cm

Gewicht: 900 g

Temperaturstufen: 3

Betriebsart: abnehmbares Kabel, Netzbetrieb

Überhitzungsschutz: ja

Abschaltautomatik: ja, nach 90 Minuten

Heizkissen waschbar: ja

Pro Kontra + Hohe Wärmeleistung - Hohes Gewicht bei starken Verspannungen anfangs unangenehm + Gezielte Passform für Schultern und Nacken + Beleuchtetes Bedienelement + Gesamtes Kissen waschbar

Medisana HP 622: Leichtes Heizkissen für Schultern und Nacken

fullscreen Das leichte Schulter-Nacken-Wärmekissen wirkt gezielt. Bild: © Medisana 2022

Das Medisana HP 622 hat eine längere Kissenseite für Deinen Nackenbereich, im Brustbereich ist das Heizkissen jedoch kürzer als das ProfiCare-Modell. Mit nur einem Druckknopf lässt sich das elektrische Wärmekissen nicht so punktgenau am Körper fixieren wie bei der Konkurrenz, die auch beim Halskragen einen wertigeren Eindruck hinterlässt. Das weiche Obermaterial fühlt sich jedoch insgesamt sehr gut an und ist Öko-Tex-100-zertifiziert.

Mit dem Gewicht von knapp 500 Gramm ist das Heizkissen relativ leicht. Das fühlt sich vor allem bei starken Verspannungen anfangs besser an, kann aber auf Dauer nicht so direkte Wärme vermitteln wie das ProfiCare-Heizkissen. Bei der Leistung sind beide Schulter-Nacken-Heizkissen mit 100 Watt auf Augenhöhe. Das Kabel ist auch beim Produkt von Medisana abnehmbar und ermöglich Dir das Waschen in der Waschmaschine im Schonwaschgang bei 40 Grad.

Das Bedienelement vom HP 622 lässt Dich sechs Temperaturstufen durchschalten. Damit ist die Wärmeleistung sehr genau einstellbar, das Bedienelement ist aber nicht beleuchtet. Dank der Abschaltautomatik nach 90 Minuten kannst Du mit dem Heizkissen von Medisana beruhigt einschlafen. Ein Dauerbetrieb ist nur auf der niedrigsten Wärmestufe möglich. Zum Überhitzungsschutz macht Mediana keine Angaben.

Technische Daten:

Leistung: 100 W

Maße: 56 cm x 52 cm

Gewicht: 500 g

Temperaturstufen: 6

Betriebsart: abnehmbares Kabel, Netzbetrieb

Überhitzungsschutz: keine Herstellerangabe

Abschaltautomatik: ja, nach 90 Minuten

Heizkissen waschbar: ja

Pro Kontra + Hohe Wärmeleistung - Keine Angaben zum Überhitzungsschutz + Gezielte Passform für Schultern und Nacken - Bedienelement nicht beleuchtet + Öko-Tex-100-Zertifikat

