BetterWay: Nachhaltige Technik mit dem neuen SATURN-Logo

Die "BetterWay"-Kennzeichnung markiert besonders nachhaltige Produkte bei SATURN. Wir haben empfehlenswerte Produkte aus verschiedenen Kategorien mit dem Nachhaltigkeitslogo für Dich herausgesucht. Für mehr Umwelt- und Klimaschutz stehen bei uns zur Auswahl: Waschmaschine, Geschirrspüler, Gaming-Monitor, Tastatur und ein Trockner.

Waschmaschine: Bauknecht B8 W846WB

Die Bauknecht B8 W846WB ist eine sehr effiziente und leise Waschmaschine für bis zu acht Kilogramm Wäsche. Den sparsamen Umgang mit Strom und Wasser bestätigt die Zuordnung der Maschine in die Klasse A des EU-Energielabels. Besser geht es nicht. Laut Hersteller kann sie mithilfe einer Rezirkulationspumpe bis zu 59 Prozent Wasser und 65 Prozent Strom einsparen. Die Bauknecht-Waschmaschine benötigt nur die für eine Waschladung erforderliche Menge Wasser.

Und nicht nur das: Dank eines automatischen Dosiersystems verbraucht die Maschine pro Waschgang bis zu 30 Prozent weniger Waschmittel. Der sogenannte Direct-Drive-Motor erlaubt den geräuscharmen Betrieb zu jeder Tages- und Nachtzeit. Selbst in der Schleuderphase bleibt das "Extra Leise Programm" bei unter 60 Dezibel. Normalerweise sind Waschmaschinen beim Schleudern zwischen 70 und 80 Dezibel laut.

Das Programm "Steam Refresh" frischt Kleidung in 20 Minuten auf, ohne sie zu waschen. Das genügt, um schlechte Gerüche zu entfernen, außerdem gibt es so weniger Knitterfalten. Hinzu kommt eine große Funktionsvielfalt: 26 Programme und sieben Zusatzoptionen sorgen für eine saubere Wäsche, egal welche Textilien in der Maschine stecken. Zu den Programmen zählen unter anderem "Antiflecken", "Anti-Allergie", "Wolle" und "Feinwäsche". Nur auf eine Smartphone-App müssen die Nutzer verzichten.

Die Bauknecht B8 W846WB wird von der Internetplattform EcoTopTen des Öko-Instituts empfohlen. "Von EcoTopTen ausgezeichnete Waschmaschinen sind ökologische Spitzenprodukte: sie sind energieeffizient und wassersparend und verfügen über eine Mengenautomatik", heißt es im Kriterienpapier zu den empfohlenen Waschmaschinen.

Geschirrspüler: Miele G 7100 SCU

Sparsam, sorgfältig und obendrein leise spült der Miele G 7100 SCU Dein Geschirr. Das teilintegrierbare Gerät zählt als einer der wenigen Geschirrspüler zur Effizienzklasse C. Normal verschmutztes Geschirr ist dank des Kurzprogramms QuickPowerWash in bereits 58 Minuten wieder sauber. Der Wasserverbrauch pro Betriebszyklus liegt nur bei 8,9 Litern, im Automatikprogramm genügen sogar schon ab 6,5 Liter. Und mit einem Wert von 43 Dezibeln gelingt das Geschirrspülen besonders leise.

Du erfährst dank EcoFeedback den voraussichtlichen Wasser- und Stromverbrauch schon vor dem Spülgang. Die automatische Beladungserkennung passt den Wasserverbrauch an die Geschirrmenge an. Und dank eines Warmwasseranschlusses lässt sich bis zu 50 Prozent Strom sparen im Vergleich zu einer Maschine ohne einen solchen Anschluss.

Die Nutzung gestaltet sich sehr bequem. So öffnet sich der Geschirrtrockner am Ende des Spülprogramms automatisch und das Geschirr wird getrocknet. Die Tür lässt sich auch sehr leicht manuell öffnen und schließen und bleibt in ihrer jeweiligen Position. Unter den Spülprogrammen von "Fine" bis "IntenseZone" sollte für alle Fälle ein Geeignetes dabei sein.

Der Miele G 7100 SCU wird von der Internetplattform EcoTopTen des Öko-Instituts empfohlen. In den Kriterien heißt es: Das Öko-Institut hat sich dafür entschieden, Geräte zu empfehlen, die über die Anforderung an Energie- und Wasserverbrauch hinaus vor allem leise sind und über ein hochwertiges Wasserschutzsystem verfügen, bei dem der Hersteller ein Geräteleben lang die Haftung übernimmt, sollte es zu einem Schaden kommen."

Gaming-Monitor: HP Omen 25

Der Gaming-Monitor HP Omen 25 setzt auf eine Full-HD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 144 Hertz. Dank FreeSync Premium wird die Bildausgabe der AMD-Grafikkarte mit der Monitordarstellung synchronisiert, das bedeutet flüssiges Zocken ohne Bildrisse. Zudem erreicht der Monitor mit 400 Nits eine gute Helligkeit und ist auch für stärker beleuchtete Räume gerüstet. Das TN-Panel bedeutet eine enorm schnelle Reaktionszeit, wenn auch mit Kompromissen bei Kontrast und Farbdarstellung.

Der Global Electronics Council hat den Monitor mit EPEAT Silver ausgezeichnet. Das heißt, er erfüllt alle erforderlichen EPEAT-Kriterien in dieser Produktkategorie, wie beispielsweise einen vorgeschriebenen Anteil an Recyclingmaterialien, Vorgaben zu Zerlegbarkeit, Recycling- und Reparaturfähigkeit sowie Transparenz zum Einsatz von Konfliktmaterialien. Darüber hinaus punktet der Monitor in weiteren optionalen Kriterien wie etwa mit einem nachhaltigen Lebenszyklus, einem geringen CO2-Fußabdruck und der Hersteller HP erreicht für die Umweltperformance des Unternehmens die volle optionale Punktzahl.

Tastatur: Cherry KC 1000

Die Cherry KC 1000 ist eine günstige und funktionale Tastatur für den Arbeitsplatz mit den klassischen Membrantasten. Es gibt einen Nummernblock, vier Hotkeys für Taschenrechner, E-Mail- Browser und Sleep-Modus sowie drei leuchtende Status-LEDs. Die Tastatur funktioniert einfach via Plug-&-Play über den USB-Anschluss. Die Cherry KC 1000 wurde mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet, das bedeutet einen geringen Energieverbrauch, Langlebigkeit und eine recyclinggerechte Konstruktion.

Trockner: OK. OTD 7312 A2

Der OK. OTD 7312 A2 ist ein Frontlader-Wärmepumpentrockner. Er erfüllt die EcoTopTen-Kriterien für Wäschetrockner des Öko-Instituts, so gehört er etwa zur Energieeffizienzklasse A++, hat eine Feuchtesteuerung und eine gute Kondensationseffizienz. Die Füllmenge liegt bei 7 Kilogramm und das Gerät bietet 15 Programme, darunter Baumwolle, Feinwäsche, Babykleidung, Sport und Schnell. Ein Knitterschutz ist auch an Bord.

