Bilder verpixeln: So geht's auf dem iPhone, online oder mit Paint

Das perfekte Foto enthält manchmal sensible Daten wie Autokennzeichen oder Gesichter von fremden Personen. Es gibt verschiedene Tools, mit denen Du genau solche Daten unkenntlich machen kannst. Wir zeigen Dir, wie Du Bilder auf dem iPhone, online und mit Paint verpixelst.

Warum ist Verpixeln wichtig?

Bevor ein Foto im Netz landet, solltest Du sensible Daten wie Autokennzeichen, fremde Gesichter und private Adressen unbedingt unkenntlich machen. Gerade in sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram ist es wichtig, dass Du das Recht am eigenen Bild wahrst. Lädst Du beispielsweise ein Bild mit fremden Personen hoch, müssen diese ihre Erlaubnis dafür gegeben haben. Ansonsten können Abmahnungen oder sogar Gerichtsverfahren drohen.

Wenn Du hingegen die Bilder verpixelst, bist Du auf der sicheren Seite. In wenigen Schritten zensierst Du Bilder mit fremden Gesichtern oder machst Autokennzeichen unkenntlich.

Bilder mit dem iPhone verpixeln

fullscreen WhatsApp eignet sich auch perfekt zum Bearbeiten von Fotos. Bild: © Adobe Stock/Aleksei 2019

Mit dem iPhone hast Du bis dato zwar keine integrierte Funktion zum Verpixeln von Bildern, es ist aber über Umwege möglich. Du hast WhatsApp installiert? Mit dem Messenger kannst Du Bilder unkenntlich machen. Und so klappt's:

Öffne WhatsApp und einen Chat. Tippe auf das Plus-Symbol. Wähle "Kamera", wenn Du ein Bild aufnehmen möchtest, tippe ansonsten auf "Foto- und Videomediathek", wenn Du ein Foto aus Deinem Archiv versenden möchtest. Tippe auf den Stift oben rechts und danach auf die "Linie mit dem Mosaikmuster". Wische mit dem Pixel-Stift nun über den Bildausschnitt, den Du unkenntlich machen möchtest. Bestätige mit "Fertig" und versende Dein verpixeltes Foto.

Fotos verpixeln: Tools im Internet

fullscreen Mit dem Mosaik-Filter in Photopea, kannst Du Gesichter komplett verpixeln. Bild: © Screenshot / Photopea 2022

Bilder unkenntlich machen klappt mit dem iPhone, aber auch mit diversen kostenlosen Tools im Internet. Dafür musst Du keine App oder ein Programm herunterladen. Mit dem Tool Photopea geht das direkt im Browser.

So verpixelst Du Bilder mit Photopea:

Öffne die Website von Photopea. Klicke entweder auf "Vom Computer öffnen" oder auf die Schaltfläche "Datei" und dann "Öffnen". Wähle das gewünschte Bild mit einem Doppelklick aus. Markiere mit der "Rechteck-Auswahl" im Menü links den gewünschten Bildausschnitt, den Du unkenntlich machen möchtest. Wähle die Schaltfläche "Filter" aus. Klicke entweder "Weichzeichnen > Gaußscher Weichzeichner" oder "Vergröberungsfilter > Mosaik" aus. Wähle den Grad der Verpixelung aus und bestätige mit "OK". Speichere Dein Bild, indem Du auf die Schaltfläche "Datei > Exportieren als" klickst. Wähle das gewünschte Bildformat aus und bestätige mit "Speichern".

Tipp: Du kannst Photopea auch mit dem Smartphone verwenden.

Bilder unkenntlich machen mit Paint

fullscreen Mit Microsoft Paint kannst Du Bilder schnell verpixeln. Bild: © Screenshot / Microsoft Paint 2022

Wenn Du einen Windows-PC nutzt, kannst Du sogar mit der vorinstallierten Bildbearbeitungs-Software Paint Details verpixeln. So funktioniert's:

Öffne Paint auf Deinem PC. Wähle unter "Datei > Öffnen" das Bild aus, das Du verpixeln möchtest. Klicke auf die Schaltfläche "Auswahl" und markiere mit gedrückter linken Maustaste den Bereich, den Du unkenntlich machen möchtest. Verkleinere die Bildauswahl mit gedrückter linken Maustaste, indem Du eine beliebige Ecke des Ausschnitts in Richtung der gegenüberliegenden Ecke ziehst. Dein ursprünglich markierter Bereich ist jetzt weiß und der verkleinerte Ausschnitt befindet sich in der jeweiligen Ecke. Ziehe den verkleinerten Ausschnitt mit gedrückter linken Maustaste wieder diagonal in die entgegengesetzte Richtung zurück, um ihn wieder auf seine ursprüngliche Größe zu bringen und die weiße Fläche komplett zu verdecken. Dein Bildausschnitt sollte nun verpixelt sein.

Tipp: Je kleiner Du den Bildausschnitt ziehst, desto gröber ist bei der späteren Vergrößerung später die Verpixelung. Speichere Dein Bild unter "Datei > Speichern unter". Wähle das Dateiformat aus und bestätige mit "Speichern".

Bilder anonymisieren ohne Pixel

Du willst private Bilder öffentlich teilen, aber die privaten Daten nicht mit Blur- oder Mosaikfiltern zensieren? Dann kannst Du stattdessen auch Emojis verwenden. Besonders Eltern, die in WhatsApp- oder Facebook-Gruppen Kinderbilder austauschen, nutzen gern Emojis. Mit diversen Apps oder Programmen wie "Emoji Photo Sticker Maker Pro" kannst Du das Emoji direkt auf dem Gesicht des Kindes platzieren, damit das Bild anonym wird.

