Brasilien verbietet Apple den Verkauf von iPhones ohne Ladegerät

Einen Tag vor dem Release des neuen iPhone 14 hat das brasilianische Justizministerium Apple den Verkauf von Smartphones ohne Netzstecker untersagt. Der Großkonzern geriet bereits in der Vergangenheit mit dem örtlichen Recht in Konflikt. Eine tägliche Strafe steht an, sollte Apple seine Geräte weiterhin ohne ein beiliegendes Ladegerät verkaufen.

Wie das Nachrichtenportal g1 berichtet, hat das brasilianische Justizministerium den Verkauf von iPhones ohne Ladegerät untersagt. Dieser verstoße gegen geltende Verbrauchergesetze. Sollte Apple nachgewiesen werden, dass das Verbot umgangen werde, drohe dem Konzern eine tägliche Strafe von 12.274.500 BRL (rund 2,36 Mio. Euro).

Apples Vergangenheit mit dem brasilianischen Recht

Den Stecker liefert Apple schon seit dem iPhone 12 nicht mehr mit. Im Dezember 2020 informierte die Verbraucherschutzbehörde von São Paulo das Unternehmen darüber, dass der Verkauf von iPhones ohne Ladegerät geltendes Recht verletze. In der Folge verhängte ein Gericht in 2021 laut Tilt eine Strafe von 10 Mio. BRL (etwa 1,92 Mio. Euro).

Apple kommentierte gegenüber TechTudo, dass die meisten seiner Kunden ein Ladegerät besäßen. Die Lieferung eines Weiteren sei daher nicht nötig. Seine Entscheidung, den Stecker auszusparen, begründete Apple mit dem hohen Zink- und Plastikverbrauch in der Herstellung. Die verhinderten Emissionen durch den Verzicht entsprächen dem Entfernen von fast 500.000 Autos von den Straßen.

Früher in diesem Jahr gab ein brasilianisches Gericht einem Kläger recht, indem es Apple anordnete, ihn mit dem Äquivalent von rund 1.000 Euro zu entschädigen. Grund sei erneut der fehlende Netzstecker, wie MacRumors berichtete.

Schlechtes Timing für Apple

Warum die jüngste Entscheidung des brasilianischen Justizministeriums auf den Tag vor Apples iPhone-14-Event fällt, kann nur spekuliert werden. Android Authority erwartet, dass Apple auch beim iPhone 14 kein Ladegerät mitliefern wird. Es ist daher denkbar, dass der Großkonzern die Strafgelder vorerst in Kauf nehmen wird.

Gegenüber Bloomberg kommentiert Apple, man wolle die Entscheidung anfechten.