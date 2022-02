Browser-Einstellungen ändern: So geht's bei Chrome, Safari & Co.

Sicherheit, Datenschutz, Suchmaschinenauswahl und mehr: Die Browser-Einstellungen erlauben es Dir, das Surfen im Netz an Deine Wünsche und Bedürfnisse anzupassen. Wir zeigen Dir, wo Du die Einstellungen in verschiedenen Browsern findest und was Du dort ändern kannst.

Google Chrome

Nutzt Du Google Chrome, gelangst Du folgendermaßen zu den Browser-Einstellungen:

Klicke im geöffneten Browser-Fenster auf die drei senkrechten Punkte oben rechts. Wähle "Einstellungen" aus.

Hier findest Du sämtliche Möglichkeiten, den Browser an Deine Bedürfnisse anzupassen. So kannst Du unter "Darstellung" etwa ein Hintergrundbild auswählen, Schriftgröße, Schriftart und einen Standard-Seitenzoom festlegen. Willst Du Suchverläufe, Cookies oder andere Browserdaten löschen, kannst Du das unter "Sicherheit und Datenschutz" tun. Ist Chrome noch nicht Dein Standardbrowser, soll es aber werden, klicke in den Einstellungen auf "Standardbrowser > Als Standard festlegen".

Findest Du die gesuchten Browser-Einstellungen hier nicht, gibt es noch die Möglichkeit, die erweiterten Einstellungen auszuklappen. Dort warten weitere Systemeinstellungen sowie die Möglichkeit, sämtliche Einstellungen wieder rückgängig zu machen und den Browser auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Mozilla Firefox

Um in Firefox die Browser-Einstellungen aufzurufen, gehst Du wie folgt vor:

Klicke im geöffneten Browser-Fenster auf die drei Balken oben rechts. Wähle "Einstellungen" aus.

Wie bei Chrome findest Du hier Einstellungen rund um Sicherheit und Datenschutz, zur Standardsuchmaschine und Sucheinstellungen sowie zu den Inhalten der Startseite. Willst Du Firefox weiter personalisieren und auch optisch an Deinen Geschmack anpassen, klicke weiter unten auf "Erweiterungen & Themes". Dann öffnet sich ein neuer Tab, in dem Du Hintergründe und mehr auswählen sowie nützliche Browser-Erweiterungen installieren kannst.

Microsoft Edge

Auch in Microsoft Edge gelangst Du auf ähnlichem Wege zu den Einstellungen:

Klicke im geöffneten Browser-Fenster auf die drei waagerechten Punkte oben rechts. Wählen "Einstellungen" aus.

Hier findest Du alle Einstellungen an einem Ort. Du kannst sowohl die Gestaltung des Browsers anpassen als auch Einstellungen zu Sicherheit und Datenschutz treffen. Edge bietet Dir darüber hinaus viele weitere Möglichkeiten: Du kannst verknüpfte Drucker verwalten, die Leistung mittels unterschiedlicher Einstellungen optimieren oder ein Smartphone per QR-Code zur Synchronisierung verbinden. Darüber hinaus hat Edge ein Family-Safety-Feature, mit dem Du zum Beispiel bestimmte Inhalte für Familienmitglieder sperren kannst.

Safari

Nutzt Du einen Mac, ist der Safari-Browser bereits vorinstalliert. Dort findest Du die Einstellungen auf folgendem Weg:

Klicke im geöffneten Browser-Fenster auf "Safari" in der Leiste oben. Wähle im Drop-down-Menü "Einstellungen" aus.

Nun kannst Du die gewünschten Browser-Einstellungen vornehmen. Du findest sie gebündelt und thematisch sortiert in verschiedenen Reitern, durch die Du Dich durchklicken kannst. Hier entdeckst Du Möglichkeiten, die Sicherheitseinstellungen anzupassen, die Startseite festzulegen oder die Anzeige von Tabs zu verändern. Fortgeschrittene Einstellungsmöglichkeiten findest Du auch in Safari unter "Erweitert".

Opera

Bei Opera findest Du die Browser-Einstellungen an etwas anderer Stelle als bei den anderen Browsern. Sie sind aber ebenso einfach aufzurufen:

Klicke im geöffneten Browser-Fenster auf das Zahnradicon in der Leiste am linken Bildschirmrand.

Hier ist keine weitere Auswahl nötig, es öffnet sich direkt das Einstellungsmenü im Tab. Auf der linken Seite findest Du die Übersicht über die unterschiedlichen Themen, zum Beispiel Grundeinstellungen oder erweiterte Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit oder Funktionen. Wähle den gewünschten Punkt aus oder scrolle einfach im Tab nach unten und Du gelangst zu allen möglichen Einstellungen.

Microsoft Internet Explorer

Solltest Du noch den Internet Explorer von Microsoft nutzen, musst Du Dich so langsam nach einer Alternative umsehen. Denn der Internet Explorer wird 2022 endgültig eingestellt. Zum 15. Juni wird der Support mit wenigen Ausnahmen enden. Microsoft führte bereits 2015 den Edge-Browser als Alternative ein – dieser sei laut Hersteller sicherer, kompatibler mit modernen Web-Standards und lasse sich einfacher und produktiver nutzen. Bis dahin öffnest Du die Browser-Einstellungen durch den Klick auf das Zahnradicon oben rechts.

Zusammenfassung