Canon MAXIFY GX6050: Wie schnell kann Papercraft sein? [+ Gewinnspiel]

Der Canon MAXIFY GX6050 hat unsere YouTube-Moderatoren Vera und Jens auf eine Idee gebracht: Sie wollen mit Papercraft-Modellen aus dem Canon Creative Park ein Rennen gegeneinander fahren … und für Dich gibt es sogar etwas zu gewinnen!

Papercraft-Tuning: Wer fährt schneller?

Vera und Jens haben fleißig im Creative Park von Canon gestöbert. Und zusammen mit dem TURN-ON-Team jede Menge Papercraft-Modelle ausgedruckt sowie zusammengebastelt. Doch was können sie mit ihren Highlights, einem Weihnachtsmannauto und einem Space Shuttle, nun anfangen? Ganz klar: ein Rennen gegeneinander fahren!

Damit die Papiermodelle fahren lernen, muss technisches Fachwissen her! Daher haben sich die beiden den Bastelkönig Chris Figge, bekannt aus dem Kliemannsland, an Bord geholt. Der Tüftler stattet die Modelle im Handumdrehen mit Servomotoren, Lichtsensoren und eigens programmierter Arduino-Einheit aus und schon kann die Line-Follower-Challenge starten! Wer am Ende gewinnt, seht ihr im Video.

Canon MAXIFY GX6050: Der Drucker mit dem Megatank

Für die Papercraft-Modelle in unserem Video sorgt der Canon MAXIFY GX6050. Das ist ein 3-in-Gerät, das gleichzeitig drucken, kopieren und scannen kann. Mit seinen vier riesigen Tintentanks druckt der MAXIFY GX6050 satte 14.000 Farbseiten oder bis zu 6.000 Schwarz-Weiß-Seiten. Und im Sparsam-Modus sind sogar 1,5-mal so viele Seiten drin!

Der Canon MAXIFY GX6050 ist dabei richtig schnell unterwegs: 24 ISO-Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und 15,5 ISO-Seiten pro Minute in Farbe sind kein Problem – und die erste Seite liegt nach nur sieben Sekunden im Ausgabefach. Komplettiert wird das Druckerpaket durch praktische Funktionen wie Scan-to-USB, -E-Mail oder -Netzwerkordner sowie die Erteilung von Druckfreigaben für bestimmte Nutzer. Du bedienst den Drucker über einen 2,7 Zoll großen Farb-Touchscreen.

Der Canon MAXIFY GX6050 ist auch ideal für Unternehmen geeignet, die täglich schnell und zugleich kostengünstig viele Farbdrucke benötigen – mit einer Papierkapazität für bis zu 350 Blatt und einem automatischen 50-Blatt-Dokumenteneinzug. Er ist mit diversen Druckmedien wie glänzendem, mattglänzendem oder magnetischem Fotopapier kompatibel und kann sogar Banner mit einer Länge bis zu 1,2 Meter ausdrucken.

Gewinnspiel: Sichere Dir einen von fünf Canon MAXIFY GX6050

Mach mit bei unserem Gewinnspiel und mit etwas Glück bist Du demnächst Besitzer eines von fünf Canon MAXIFY GX6050. Dafür musst Du nur unter unserem YouTube-Video in den Kommentaren schreiben, was Du mit dem Gerät drucken würdest.

Das Gewinnspiel beginnt am 17.12.2021, 17:00 Uhr und endet am 14.01.2022, 23:59 Uhr. Die Teilnahmemöglichkeit endet am 14.01.2022, 23:59 Uhr.

