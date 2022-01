CES 2022: Das waren die 9 kuriosesten Ankündigungen

Anlässlich der CES 2022 erfuhren wir eine überwältigende Menge spannender Tech-Neuigkeiten. Die Hersteller haben sich auch mit kuriosen Innovationen ausgetobt wie einer Schlaftracking-Glühbirne und einem modularen Gaming-Tisch. Das sind die neun abgedrehtesten Kuriositäten der Technikmesse.

Razer Zephyr Pro: High-Tech-Gesichtsmaske mit Mikrofonen und Lautsprechern

Die neue Razer-Gesichtsmaske Zephyr Pro bietet Mikrofone und Lautsprecher, welche die eigene Stimme verstärkt wiedergeben. Die N95-Filter müssen alle drei Tage getauscht werden und ein Paket mit zehn Filtern kostet 35 Euro. Die Zephyr Pro wird in den USA zu einem unbekannten Termin für rund 150 Euro auf den Markt kommen.

Razer Project Sophia: Modularer Gaming-Tisch mit 77-Zoll-OLED-Monitor

Razers Project Sophia ist ein modularer Gaming-Tisch mit einem bis zu 77 Zoll großen OLED-Bildschirm. Im Tisch stecken PC-Bauteile in Form von austauschbaren Modulen. Dazu zählen neben Prozessoren und Grafikkarten ein Touchscreen, ein Grafiktablett, ein Qi-Ladepad und weitere Module wie ein Getränkewärmer. Es ist unklar, ob Razer den Tisch auf den Markt bringen wird.

XMG Oasis: Externe Wasserkühlung für Laptops

Wasserkühlungen kommen vor allem bei übertakteten High-End-Prozessoren für Desktop-PCs zum Einsatz. XMG hat nun eine innovative externe Wasserkühlung für das neue Gaming-Notebook XMG Neo 15 E22 präsentiert. Auch einige zukünftige XMG-Laptops sollen die passenden Anschlüsse für die Kühlung besitzen. Sowohl Prozessor als auch Grafikkarte werden durch die Wasserkühlung auf niedrigen Temperaturen und dauerhaft hoher Leistung gehalten. Zudem können die Laptop-Lüfter leiser ihr Werk verrichten.

Das Basismodell des XMG Neo 15 E22 mit einer Nvidia RTX 3070 Ti, 16 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen SSD ist ab Ende Januar für 2.500 Euro erhältlich. Die Oasis-Wasserkühlung wird für rund 200 Euro verkauft.

Asus ZenBook 17 Fold OLED: Faltbares Windows-Tablet

Das Asus ZenBook 17 Fold OLED ist ein 17 Zoll großes faltbares Windows-Tablet. Es greift das Konzept des Lenovo ThinkPad X1 Fold auf, das 2021 veröffentlichte erste Windows-Foldable. Mit 1,6 Kilogramm ist das Gerät relativ schwer für ein Tablet, wenn auch eher leicht für ein 17-Zoll-Gerät. Das ZenBook kann in der Mitte gefaltet werden, dann wird an der einen Hälfte eine Tastatur angebracht, schon verwandelt sich das Tablet in einen Laptop. Preis und Verfügbarkeit bleiben offen, ein Marktstart ist aber grundsätzlich geplant.

Sengled Smart Health Monitoring Light Bulb: Smarte Glühbirne mit Schlaftracking und Herzfrequenzsensor

Die Glühbirne namens Sengled Smart Health Monitoring Light Bulb kann deutlich mehr als bisherige Smart-Glühbirnen. Sie nutzt ein Radarsystem, um Herzfrequenz und Körpertemperatur von Menschen in der Nähe zu messen. Sie erkennt Stürze und kann den Schlaf analysieren – für all das gab es den Innovation Award der CES 2022. Die Glühbirne lässt sich mit Samsung SmartThings, Google Home und Amazon Alexa einsetzen. Der Markstart ist für das vierte Quartal 2022 angesetzt, ein Preis steht noch aus.

CyberPower Kinetic: Ein atmendes Gaming-Gehäuse

CyberPower zeigte auf der CES einen Gaming-Tower mit 18 motorisierten Ventilationsöffnungen. Wenn der Rechner wenig Kühlleistung benötigt, etwa bei Office-Anwendungen, schließen sich die Öffnungen. Bei höherem Bedarf, wie beim Gaming, lassen sie Luft ins Innere. Leider gibt es offenbar keinen Staubfilter und der praktische Vorzug im Vergleich zu einer Meshfront ist schwer auszumachen. Einmalig und einfallsreich ist das Gehäuse allemal. Zunächst gibt es das "Kinetic"-Gehäuse nur als Teil von CyberPower-Fertig-PCs. Sofern es gut ankommt, möchte es der amerikanische Hersteller auch separat für 250 US-Dollar anbieten.

Samsung Odyssey Ark: 55 Zoll großer Monitor für den Hochformat-Einsatz

Der Odyssey Ark ist ein 49 Zoll großer Gaming-Monitor im 32:9-Format. Er setzt auf eine 4K-Auflösung und Mini-LED-Beleuchtung für einen hohen Kontrast. Auch eine Quantum-Dot-Schicht für einen großen Farbraum gibt es. Der Monitor lässt sich nicht nur zum Gaming einsetzen, sondern auch hochkant für produktives Multitasking nutzen. So etwas gab es noch nicht. Der Monitor erscheint in der zweiten Hälfte des Jahres 2022, doch ein Preis ist noch unbekannt.

The Freestyle: Futuristischer mobiler Beamer mit Powerbank-Anschluss

Samsungs The Freestyle ist ein tragbarer Full-HD-Beamer mit Sprachsteuerung für einen bequemen Einsatz unterwegs. Er kann automatisch Bildgröße und Fokus festlegen sowie eine Trapezkorrektur durchführen. Die Projektionsgröße reicht von 30 bis 100 Zoll. Für ein 100 Zoll großes Bild muss der Beamer 2,7 Meter von der Leinwand entfernt aufgestellt werden. Mit 550 Lumen strahlt der DLP-Beamer nicht allzu hell, wobei das für einen mobilen Beamer nichts Ungewöhnliches ist. Er lässt sich damit aber nur in einem abgedunkelten Raum oder in der Nacht einsetzen.

Der Projektor bietet die Tizen-Smart-TV-Software und ein Wi-Fi-Modul, auch lassen sich Inhalte via microHDMI-Anschluss an den Beamer schicken. Besonderheiten sind der 360-Grad-Sound und dass sich der Beamer unterwegs mit einer Powerbank mit Strom versorgen lässt. Der Preis liegt bei 900 US-Dollar, eine Veröffentlichung ist für den 2. Februar in den USA vorgesehen.

Samsung Eco Remote: TV-Fernbedienung lädt sich via WLAN auf

Die Samsung Eco Remote ist die erste TV-Fernbedienung, die sich über die Wi-Fi-Radiowellen des heimischen Routers selbst mit Strom versorgen kann. Diese Technologie funktioniert nur mit Geräten, die wenig Energie benötigen. Alternativ gibt es Solarzellen und einen USB-C-Anschluss. Samsung möchte so eine Batterieverschwendung vermeiden.