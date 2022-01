CES 2022: Neue Samsung-Fernbedienung wird übers WLAN geladen

Das neue Modell von Samsungs Eco Remote-Fernbedienung wird mit Sonnenenergie und WLAN-Funkwellen aufgeladen. Auf der diesjährigen Technikmesse CES 2022 zeigt das Unternehmen die Innovation.

Wie schon die vorherige Version der Eco Remote kann auch das neue Modell passiv über ein Solarpanel mit Strom versorgt werden, berichtet The Verge. Alternativ können Nutzer die Fernbedienung auch per USB-C-Verbindung aufladen. Ganz neu ist die Ladefunktion über WLAN-Funkwellen. Laut Aussage von Samsung kann die Fernbedienung "die Funkwellen des Routers sammeln und sie in Energie umwandeln".

Mehr hat das südkoreanische Unternehmen noch nicht verraten. Weitere Informationen zu der innovativen Fernbedienung erwarten uns wohl erst zum Start der CES 2022, die vom 5. bis zum 8. Januar stattfindet.

Laden über WLAN und Solar kann Millionen Batterien einsparen

Mit der Nutzung von Solarstrom und der neuartigen WLAN-Lademethode beabsichtigt Samsung, Einweg-Batterien einzusparen. Laut einer Einschätzung von Samsung sind das sogar jede Menge Batterien. Im letzten Jahr erklärte das Unternehmen in einer Pressemitteilung, dass durch die Nutzung von Solar-Fernbedienungen in einem Zeitraum über sieben Jahren rund 99 Millionen AA-Batterien eingespart werden könnten.

Laden über WLAN funktioniert nur bei geringem Strombedarf

Die WLAN-Lademethode eignet sich nur für Geräte mit geringem Strombedarf, da bei der Konvertierung der Funkwellen nur sehr wenig Energie abfällt. Ein Smartphone- oder gar ein Laptop-Akku lässt sich über diese Technik also nicht aufladen. Für Mini-Verbraucher wie Fernbedienungen ist die WLAN-Ladetechnik aber potenziell ein cleverer Kniff – besonders in Kombination mit einem Solarpanel.