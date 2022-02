Chrome blockiert Download: So kannst Du Dateien trotzdem herunterladen

Chrome will Dich vor vermeintlich dubiosen oder schadhaften Dateien schützen – und blockiert dazu manche Downloads. Wir verraten Dir, was Du in diesem Fall tun kannst, um die Sperre aufzuheben.

Eigentlich ist es eine gute Sache: Zu Deinem Schutz prüft der Chrome-Browser Downloads und stoppt diese gegebenenfalls automatisch – praktisch. Ärgerlich nur, wenn der Download harmlos ist und Du ihn wegen der Sperre nicht durchführen kannst. Das kannst Du tun, wenn der Download von Chrome blockiert wird.

Chrome blockiert Download auf Desktop-Computer

fullscreen Auf dem Computer musst Du "Deaktivieren" bestätigen, um Safe Browsing zu deaktivieren.

Rufe die "Einstellungen" über die 3 Punkte in der oberen Ecke von Chrome auf. "Sicherheit & Datenschutz > Sicherheit". Wähle die Option "Kein Schutz (nicht empfohlen)" im Bereich "Safe Browsing". Bestätige den Vorgang mit einem Klick auf "Deaktivieren".

Jetzt kannst Du die gewünschte Datei einfach herunterladen, ohne, dass Chrome sie direkt blockiert. Aus Sicherheitsgründen solltest Du Safe Browsing im Nachgang wieder einschalten, um umfassenden Schutz zu genießen.

Chrome blockiert Download auf Android-Smartphone

Navigiere über die 3 Punkte am Bildschirmrand in die "Einstellungen". Wähle "Sicherheit & Datenschutz > Sicherheit". Aktivere "Kein Schutz (nicht empfohlen)" im Bereich "Safe Browsing. Klicke auf "Deaktivieren", um den Prozess zu bestätigen.

Vergiss nicht, die Funktion nach erfolgreichem Download wieder einzuschalten.

Chrome blockiert Download auf iPhone

fullscreen Auf dem iPhone kannst Du Safe Browsing in den Chrome-Einstellungen ausschalten. Bild: © Screenshot TURN ON 2022

Tippe auf die 3 Punkte am unteren Bildschirmrand und wähle "Einstellungen". Wähle "Google-Dienste". Deaktiviere "Safe Browsing (mich und mein Gerät vor schädlichen Websites schützen)" per Schieberegler. Tippe auf "Fertig", um Deine Auswahl zu speichern.

Denke daran, Safe Browsing im Anschluss an den erfolgten Download wieder einzuschalten.

Zusammenfassung