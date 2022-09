Copyright-Zeichen mit der Tastatur: So geht's unter Windows & Mac

Du hast mit Sicherheit schön oft das Copyright-Zeichen gesehen. Das wird vor allem bei Quellen zu Bildern im Internet genutzt. Auf der Tastatur gibt es dafür keine eigene Taste. Wir zeigen Dir, mit welcher Tastenkombination Du das Copyright-Symbol unter Windows und Mac verwenden kannst.

Copyright-Zeichen unter Windows

Unter Windows musst Du auf den Nummernblock zurückgreifen.

Damit Du das Copyright-Zeichen auf der Tastatur verwenden kannst, musst Du einen kleinen Umweg nehmen. Denn: Das Zeichen hat nicht – wie beispielsweise das "@-Zeichen" [Alt Gr] + [Q] – eine eigene Taste auf der Tastatur. Für das Copyright-Symbol musst Du den Nummernblock ganz rechts auf Deiner Tastatur nutzen. Halte jetzt die [Alt]-Taste gedrückt und gibt die Zahlenkombination 0169 ein. Anschließend erscheint in Deinem Textfeld das Copyright-Zeichen.

Wichtig: Achte darauf, dass der Nummernblock aktiviert ist. In der Regel klickst Du auf die Num-Taste, die dann leuchtet.

So klappt's bei Word und Outlook

Das Copyright-Zeichen kannst Du auch in den Office-Anwendungen Word und Outlook benutzen. Da klappt es einfacher: Entweder wie in dem oben genannten Schritt per Nummernblock oder Du drückst die Tastenkombination [Strg] + [Alt] + [C] auf der Tastatur. Anschließend wird das Copyright-Zeichen eingefügt.

In bestimmten Versionen von Word und Outlook ist standardmäßig die automatische Umwandlung des Copyright-Symbols eingestellt. Schreibst Du (C) – also C in Klammern – wandelt das Programm den Buchstaben automatisch in das Copyright-Zeichen um. Ganz schön praktisch.

Copyright-Symbol unter Mac

Bei Mac-Geräten klappt die Tastenkombination einfacher.

Im Vergleich zu Windows ist es auf Mac-Geräten deutlich einfacher, das Copyright-Zeichen zu erzeugen. Du musst lediglich die Tastenkombination [Alt] + [G] auf der Tastatur Deines iMacs oder MacBooks drücken und das Copyright-Zeichen wird in Deinem Textfeld automatisch eingefügt.

Copyright-Zeichen kopieren

Hast Du vielleicht gerade nicht die Tastenkombination für das Copyright-Symbol unter Windows oder Mac parat? Kein Problem: Du kannst auch ganz einfach das Copyright-Zeichen (©) wie hier aus dem Internet kopieren. Markiere einfach dieses ©-Logo und füge es in ein beliebiges Textfeld ein.

