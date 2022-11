Das erste faltbare iPhone ist da – aber nicht von Apple

Getreu dem Motto "was nicht passt, wird passend gemacht" hat ein chinesischer YouTuber ein faltbares iPhone gebastelt. Dafür kombinierte er das Innere eines iPhones mit Gehäuseteilen des faltbaren Motorola Razr. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Faltbare Smartphones gibt es bereits von einigen großen Herstellern – von Apple jedoch nicht. Der Konzern hat derzeit offenbar auch kein Interesse daran, in nächster Zeit ein faltbares iPhone auf den Markt zu bringen. Wer sich das aber wünscht, muss also selbst ran, dachte sich wohl ein chinesischer YouTuber, als er ein ambitioniertes Projekt umsetzte: ein faltbares – und funktionsfähiges (!) – iPhone.

Faltbares "iPhone V" läuft mit iOS

Im Video mit chinesischem Ton und Untertitel ist zu sehen, wie der Bastler ein iPhone X auseinandernimmt und die Komponenten so modifiziert, dass sie zum Design eines faltbaren Smartphones passen. So dürfen sich die wichtigen Bauteile nicht an der Knickstelle befinden, sondern müssen entweder im oberen oder im unteren Teil des iPhones Platz finden. Laut Gizmochina dauerte der gesamte Prozess ein ganzes Jahr.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zwar ist das "iPhone V" getaufte Modell ein reiner Prototyp und weit entfernt von der Marktreife. Trotzdem ist es beeindruckend, dass der YouTuber es hinbekommen hat, ein voll funktionsfähiges, faltbares iPhone in Eigenregie zu bauen. Sein iPhone V läuft mit iOS, besitzt ein funktionierendes Display, das sich in der Mitte falten lässt, und eine voll funktionsfähige Kamera.

Dazu kreierte er sogar noch ein Werbevideo für das faltbare iPhone, in dem er den 5G-Support, ein A16-Bionic-Chipset, eine 12-Megapixel-Frontkamera und ein faltbares Super-Retina-XDR-Display anpreist.