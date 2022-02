Das OnePlus Nord CE 2 5G kommt am 10. März mit 65-Watt-Laden

Mit dem OnePlus Nord Core Edition 2 5G hat der Hersteller ein neues Mittelklasse-Smartphone präsentiert. Zu den Highlights zählen ein AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz und Schnellladen mit 65 Watt.

Bildschirm und Schnellladen teilt sich das OnePlus Nord CE 2 5G mit dem bereits erhältlichen Nord 2. Das AMOLED-Display misst also wie gehabt 6,43 Zoll, hat eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und wird von Gorilla Glass 5 geschützt. Das Smartphone hat mit dem MediaTek Dimensity 900 5G einen etwas schwächeren Prozessor erhalten und auch bei den Kamera gibt es Unterschiede.

Neue Haupt- und Selfie-Kameras

Anstelle der 50-Megapixel-Hauptkamera bietet das neue Modell eine 64-Megapixel-Kamera, doch Ultraweitwinkelobjektiv und Makrokamera sind gleich geblieben. Trotz der höheren Megapixelzahl könnte die Hauptkamera eher ein Downgrade sein, denn sie verzichtet auf eine optische Stabilisierung. Die Selfie-Cam löst nun mit 16 statt 32 Megapixeln auf.

Im Vergleich zum Nord 2 5G gibt es aber auch Vorzüge. So ist der interne Speicher der Core Edition mit einer microSD-Karte erweiterbar und es wird ein Kopfhöreranschluss geboten. Der interne Speicher misst stets 128 GB, es gibt aber Modelle mit 6 GB und 8 GB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem dient Android 11 mit der Benutzeroberfläche OxygenOS 11.3.

Release am 10. März

Das OnePlus Nord CE 2 5G wird in den Farben Gray Mirror und Bahama Blue erhältlich sein. Das Basismodell mit 128 GB internem Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher kostet 349 Euro. Am 10. März kommt das Smartphone in den Handel. Anfänglich ist die Core Edition also nur wenig günstiger als das OnePlus Nord 2.

