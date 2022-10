fullscreen Im G15 5520 arbeitet ein starker Intel-Prozessor. Bild: © DELL 2022

Passionierte Gamer schauen vor allem auf eins: die Grafikkarte. Dell verbaut im G15 5520 eine GeForce RTX 3060. Sie arbeitet mit flotten 6 GB DDR6-Grafikspeicher. Obwohl die verbaute NVIDIA-Karte eine der kleineren ist, sorgt sie zusammen mit dem i7 und den 16 GB Arbeitsspeicher für ordentliche Leistung. Damit manövrierst Du Dich flüssig durch "Deathloop" und "Back 4 Blood" oder erreichst in "F1 22" ohne Probleme persönliche Bestzeiten – und das bei maximalen Details in Full-HD-Auflösung.

Außerdem genießt du mit der NVIDIA-Grafikkarte in ausgewählten Spielen Raytracing und bekommst Zugriff auf NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). Diese Technologie balanciert die Leistung und die Performance ideal aus und sorgt so für ein optimales Gaming-Erlebnis.

Der G15 5520 ist also sehr leistungsstark, was ihn auch flexibel macht – neben dem Zocken sind Bildbearbeitung und Office-Anwendungen kein Problem.

Cool bleiben mit dem Kühlsystem von Dell

Besonderes Augenmerk hat Dell auf die Kühlung des Gaming-Laptops gelegt. Dank der von Alienware inspirierten Kühlung läuft dieses Notebook nicht so schnell heiß – egal ob Du in "Fortnite" den meisten Kills hinterherjagst oder die Häuserschluchten von Night City in "Cyberpunk 2077" bestaunst. Um das zu erreichen, verbaut Dell eine duale Luftzufuhr, ultradünne Lüfterflügel sowie Kupferleitungen. Die vier Lüftungsöffnungen sitzen zudem an genau den richtigen Punkten im Gehäuse.

fullscreen Das Kühlsystem des Laptops sorgt auch bei hoher Rechenleistung für niedrige Temperaturen. Bild: © Dell 2022

Deine Lieblingsspiele finden auf einer flotten M.2-SSD mit 512 GB Speicher Platz. Da der Laptop Wi-Fi 6 unterstützt, downloadest und installierst Du alle Spiele in kürzester Zeit.

Der G15 5520 verfügt über folgende Anschlüsse:

3 x USB 3.2

1 x Thunderbolt 4/USB-Typ-C mit DisplayPort und Alternate-Modus

1 x HDMI 2.1

1 x LAN-Buchse des Typs RJ45

1 x Kopfhörer/Mikrofon-Anschluss

Unterstützung in allen Situationen: Die Dell Services

Um Deinen neuen Laptop optimal zu schützen, bietet Dell die sogenannten Dell Services an. Das sind Serviceoptionen, die Laptops und PCs leistungsfähig halten sollen und für schnelle Hilfe im Schadensfall sorgen. Die Servicemitarbeiter von Dell beraten Besitzer eines Serviceplans bei Problemen und achten proaktiv darauf, dass der Laptop oder PC optimal funktioniert.

Ein Highlight der Services: "Accidental Damage". Es greift bei kleinen Unfällen und Problemen. Macht zum Beispiel der Inhalt Deiner Kaffeetasse unerwartet Bekanntschaft mit dem Laptop, repariert Dell den Schaden ohne Selbstbeteiligung Deinerseits.