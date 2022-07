Der Launch-Termin für Samsungs neue Z-Foldables steht fest

Bei der Ankündigung des Unpacked-Events für die neuen Z-Foldables kam ein bekannter Leaker Samsung zuvor. Dieser teilte die offizielle Einladung, auf dem auch das Datum des Events zu sehen ist, auf Twitter. Laut der Einladung stellt Samsung das Galaxy Z Flip4 und das Galaxy Z Fold4 am 10. August vor.

Der bekannte Leaker Evan Blass (@evleaks) konnte den Vorstellungstermin des Samsung Galaxy Z Fold4 und Galaxy Z Flip4 einfach nicht für sich behalten. Auf Twitter postete er ein offiziell anmutendes Bild mit dem Termin des Unpacked-Events. Auf dem Bild ist auch ein weichgezeichnetes Renderbild des Galaxy Z Flip4 zu sehen. Samsung hat das Bild mittlerweile auf Twitter entfernen lassen, allerdings konnte das die schnelle Ausbreitung schon nicht mehr verhindern.

fullscreen Am 10. August stellt Samsung das Galaxy Z Fold4 und Galaxy Z Flip4 offiziell vor. Bild: © @evleaks/Samsung 2022

Verkaufsstart wahrscheinlich ab 26. August

Evan Blass ist allerdings nicht der erste, der den 10. August als Termin für das Unpacked-Event enthüllt. Sein Leaker-Kollege Jon Prosser schien das Datum des Events schon vor einem Monat gekannt zu haben, schreibt Android Authority. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt wohl noch keine offizielle Einladung von Samsung.

Laut Prosser sollen die Vorbestellungen für das Galaxy Z Fold4 und Galaxy Z Flip4 bereits zum Launch-Event am 10. August starten. Am 26. August sollen die beiden Foldables dann auf den Markt kommen. Laut Informationen des Leakers wird das Fold4 in den Farben Phantom Black, Green und Beige verfügbar sein, das Flip4 hingegen in Graphite, Bora Purple, Pink Gold und Blue.

Da Prosser schon mit der Vorhersage des Unpacked-Events richtig lag, könnten auch seine anderen Informationen korrekt sein.

Bisher kaum Details zur Hardware der Foldables bekannt

Offiziell bestätigte Informationen zur Hardware der beiden Foldables gibt es aktuell noch nicht. Mit ziemlicher Sicherheit wird aber in beiden Falt-Smartphones der Snapdragon 8 Plus Gen 1 zum Einsatz kommen. Gerüchten zufolge soll das Galaxy Z Flip4 einen etwas größeren Akku als der Vorgänger bieten. Das Galaxy Z Fold4 soll angeblich erstmals in einer Variante mit 128 GB internen Speicher angeboten werden.