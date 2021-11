Der SATURN Mehrvember: 6 Highlights, die Du nicht verpassen solltest

SATURN startet den MEHRVEMBER – mit vielen Schnäppchen, heißen Angeboten und der besten Technik. Wir haben sechs spannende Produkt-Highlights für Dich zusammengestellt – vom TV übers Smartphone bis hin zur Spielekonsole.

Der Saturn Mehrvember Der November wird heiß: Sichere Dir schon jetzt die ersten Black-Friday-Angebote und spare bei Produkten aus nahezu allen Bereichen! Jetzt Angebote checken und alle weiteren Infos zur Aktion unter https://www.saturn.de/de/campaign/black-friday

LG OLED48A19LA OLED TV: Brillanter Fernseher mit perfektem Kontrast

fullscreen LG OLED48A19LA Bild: © LG 2021

So erschwinglich war OLED selten: Mit dem 48 Zoll großen TV von LG startest Du in ein neues Fernsehzeitalter. Der brillante OLED-Bildschirm stellt Inhalte knackig scharf dar und punktet mit besten Schwarzwerten. Neben der eleganten Optik mit äußerst schmalen Displayrändern punktet der OLED-TV mit seinen inneren Werten: Er unterstützt alle wichtigen HDR-Standards, womit Du Filme und Serien in besonders hohem Dynamikumfang genießen kannst.

Die ausgeklügelte künstliche Intelligenz hingegen passt Bild, Klang und Helligkeit automatisch an und optimiert diese auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen. Wer einen Fernseher mit exzellenten Kontrastwerten sucht, sollte sich diesen LG-OLED-TV genauer anschauen.

LG OLED48A19LA Jetzt kaufen bei

Nintendo Switch mit "Mario Party Superstars": Spaß pur

fullscreen Nintendo Switch Bild: © Nintendo of Europe 2019

Auch einige Jahre nach ihrem Release erfreut sich Nintendos Hybrid-Konsole – die Nintendo Switch – großer Beliebtheit – und das nicht ohne Grund. Neben der Vielseitigkeit der Konsole – entweder unterwegs als Handheld oder zu Hause am Fernseher – liefert Nintendo beständig erstklassige Games, etwa "Mario Party Superstars". Hier startet die Party auf fünf klassischen Spielbrettern und mehr als 100 spaßige Minispiele warten auf Dich und Deine Freunde. Das perfekte Bundle für maximalen Spielspaß.

Switch mit Mario Party Superstars Jetzt kaufen bei

Asus Vivobook: Kompaktes Notebook mit kostenlosem Windows-11-Upgrade

fullscreen Asus Vivobook Bild: © Asus 2021

Das Asus Vivobook misst 14 Zoll in der Diagonale und ist mit seiner kompakten Optik Dein idealer Begleiter im Alltag. Clever: Das Numpad befindet sich nicht an gewohnter Position, sondern wurde direkt in das Trackpad integriert – was ordentlich Platz einspart. Das Klappdisplay lässt sich um 180 Grad drehen und durch das raffinierte Scharnier kannst Du das Vivobook komplett nach hinten klappen – ideal etwa für Präsentationen. Der Intel-Celeron-Prozessor meistert alltägliche Büroaufgaben mühelos, eignet sich aber nicht für aufwendigere Aufgaben oder gar Gaming.

Asus Vivobook (E410MA-EK368TS) Jetzt kaufen bei

Siemens Kaffeevollautomat: Für Genießer

fullscreen Siemens TE651509DE EQ.6 Plus S100 Bild: © Siemens 2021

Der Siemens TE651509DE EQ.6 Plus S100 Kaffeevollautomat hebt den Kaffeegenuss auf ein neues Level: Dank farbigem und intuitivem Display bereitest Du Deinen Lieblingskaffee im Handumdrehen zu – und das dank OneTouch-Funktion auf Knopfdruck, natürlich auch Milchspezialitäten. Dank vollautomatischer Dampfreinigung ist eine optimale Hygiene sichergestellt. Auf Wunsch kannst du sogar extra starken Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt mit zwei Mahl- und Brühvorgängen zubereiten. Die ideale Maschine für alle Kaffee-Genießer.

SIEMENS TE651509DE EQ.6 Plus S100 Jetzt kaufen bei

Bose TV Speaker: Kraftvoller Sound für Deinen Fernseher

fullscreen Bose TV Speaker Bild: © Bose 2021

Nicht jeder hat Platz für ein vollausgestattetes Heimkino – auf ordentlichen TV-Sound musst Du dennoch nicht verzichten. Beim Bose TV Speaker handelt es sich um eine Soundbar, die gleichermaßen kompakt wie leistungsstark ist. Die Einrichtung erfolgt mit nur einer Kabelverbindung, anschließend profitierst Du von einem besseren TV-Klang und einer stimmigen Dialogwiedergabe. Zum Heimkino-Feeling gehören für Dich satte Bässe mit dazu? Dann kannst Du die Soundbar einfach um ein separates Bassmodul erweitern.

Bose TV Speaker Jetzt kaufen bei

Samsung Galaxy A52s 5G: Mittelklasse-Smartphone mit Quad-Kamera

fullscreen Samsung Galaxy A52s 5G Bild: © Samsung 2021

Neues Handy gefällig? Dann solltest Du Dir das gut ausgestattete Mittelklasse-Smartphone von Samsung genauer anschauen. Das Galaxy A52s funkt im schnellen 5G-Mobilfunknetz und stellt Inhalte auf seinem brillanten AMOLED-Bildschirm mit hohem Kontrast und satten Schwarz dar. Dank Snapdragon 778G arbeitet das Handy zu jeder Zeit ausreichend flott, womit Du gleichermaßen damit gut arbeiten wie auch spielen kannst. Mit 128 GB Speicherplatz bietet das Galaxy A52s 5G ausreichend Platz für Apps und Inhalte, auf Wunsch kannst Du den Speicher via microSD-Karte aber auch erweitern. Als Hauptkamera stehen gleich vier Linsen zur Verfügung, wovon die zwei 5-Megapixel-Objektive für Bokeh- und Makroaufnahmen dienen.

SAMSUNG Galaxy A52s 5G Jetzt kaufen bei