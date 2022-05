Die 7 besten Laptops bis 700 Euro

Wenn Du einen guten Laptop bis 700 Euro suchst, wirf gerne einen Blick auf unsere Auswahl. In der folgenden Übersicht findest Du einige der besten Modelle verschiedener Größen, ob herkömmliche Windows-Notebooks, 2-in-1-Convertibles oder Chromebooks.

Acer Swift 3: Der beste Allround-Laptop bis 700 Euro

fullscreen Der Acer Swift 3 ist für unter 700 Euro ein hervorragender Deal. Bild: © Acer 2022

Die Geräte der Swift-3-Reihe von Acer sind seit Jahren eine sichere Bank, wenn es um schlanke, leichte und dennoch leistungsstarke Laptops unter 700 Euro geht. Ausgestattet mit 14-Zoll-Full-HD-Displays im 16:9-Format punkten die Geräte außerdem mit einem schicken und wertigen Aluminium-Gehäuse und einem Gewicht von lediglich 1,4 kg. An der Prozessorfront kommen wahlweise ein Intel Core i5 oder ein AMD Ryzen 5 zum Einsatz, die beide ein sehr gutes Arbeitstempo garantieren. Je nach Ausstattung gibt es außerdem 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher und SSD-Festplatten zwischen 256 und 512 GB Größe.

Mit einer beleuchteten Tastatur, einem akkuraten Trackpad und einem Fingerabdrucksensor zum Entsperren sowie USB-C (in der Intel-Version mit Thunderbolt 4), zwei Mal USB-A und HDMI lässt die Ausstattung kaum Wünsche offen. Einziger kleiner Wehrmutstropfen ist die verbaute Webcam, die lediglich eine Auflösung von 720p bietet.

Asus Vivobook 14: Das Ausstattungswunder

fullscreen Das Asus Vivobook 14 bietet eine tolle Ausstattung unter 700 Euro. Bild: © Asus 2022

Das Asus Vivobook 14 kann mit einer Vielzahl an nützlichen Features punkten. Neben dem 14-Zoll-Full-HD-Display bietet das Gerät wahlweise Intel-Core-i5- oder AMD-Ryzen-5-Prozessoren mit 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 512 GB an SSD-Speicher.

Zudem gibt es zahlreiche Anschlüsse von USB-A und USB-C über HDMI und Klinke bis hin zu einem Kartenleser. Einen netten Bonus bietet das Touchpad, auf dem sich auf Wunsch ein Touch-Nummernblock einblenden lässt. Abstriche gibt es für das Kunststoff-Gehäuse, das nicht ganz so edel ist wie das von einigen anderen Geräten.

Microsoft Surface Laptop Go: Der schönste Laptop bis 700 Euro

fullscreen Der Surface Laptop Go überzeugt mit seiner Verarbeitung. Bild: © Microsoft 2022

Der Surface Laptop Go von Microsoft ist der am besten verarbeitete Laptop bis 700 Euro. Der Masterialmix aus Aluminium und Karbonharz sorgt für echtes Premium-Feeling, das vom sehr guten Display im 3:2-Format unterstrichen wird. Mit 12,45 Zoll und einer Auflösung von 1.536 x 1.024 Pixeln ist der Surface Laptop Go jedoch das kleinste Gerät in unserer Liste.

Als Prozessor kommt ein Intel Core i5 zum Einsatz, der ein hohes Arbeitstempo garantiert. Beim Arbeitsspeicher empfehlen wir unbedingt die Ausstattung mit 8 GB und nicht weniger. Abstriche gibt es für die kleine SSD-Festplatte mit lediglich 128 GB und die fehlende Tastaturbeleuchtung. Pluspunkte sind jedoch das tolle Tippgefühl, die sehr gute Webcam und der Fingerabdrucksensor zum Entsperren.

Huawei Matebook D15: Der beste 15-Zöller bis 700 Euro

fullscreen Das Matebook D15 ist ein schicker 15-Zöller mit guter Performance. Bild: © Huawei 2022

Wenn Du nach einem Laptop im beliebten 15-Zoll-Segment suchst, ist das Matebook D15 von Huawei eine Empfehlung. Die Modelle punkten mit einem schlanken und hochwertig verarbeiteten Aluminium-Chassis und einem 15,6-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung. Nur die Helligkeit des Bildschirms fällt mit 250 Nits nicht allzu hoch aus, insofern ist das Matebook D15 ungeeignet für den Einsatz draußen.

Je nach Kundenwunsch gibt es das Matebook D15 wahlweise mit Intel-Core-i5- oder AMD-Ryzen-5-Prozessor. In beiden Fällen ist ein flottes Arbeitstempo garantiert. Zusätzlich bietet Huawei in dieser Preisklasse 8 GB Arbeitsspeicher und eine 512-GB-SSD. An Anschlüssen bringt das Matebook dreimal USB-A, einmal USB-C sowie HDMI und einen Kopfhöreranschluss mit und auch Touchpad und Tastatur wissen zu überzeugen. Schade ist allerdings, dass letztere keine Beleuchtung bietet.

HP 17: Ein 17-Zoll-Notebook unter 700 Euro

fullscreen Der HP 17 ist mit 17,3 Zoll besonders groß. Bild: © Hewlett Packard 2022

Wer es eine Nummer größer braucht, wird beim HP 17 fündig. Das 17,3-Zoll-große Notebook ist das größte Gerät in unserer Vergleichsliste. Kaufgrund ist hier natürlich das Display, das in Full HD auflöst aber nur eine Spitzenhelligkeit von 250 Nits für Innenräume bietet.

Für das Gerät sprechen außerdem aktuelle Intel-Core-i5-Prozessoren der 11. Generation für ein hohes Arbeitstempo und bis zu 16 GB an Arbeitsspeicher. Als Datenspeicher verbaut der Hersteller in dieser Preisklasse SSDs mit bis zu 512 GB. Das Gerät bringt wichtige Standard-Anschlüsse wie USB-A, USB-C und HDMI mit. Beim Gehäuse musst Du hier leider mit einem Kunststoff-Chassis vorliebnehmen und leider fehlt trotz der Größe auch ein SD-Kartenleser.

Lenovo IdeaPad Flex 5: Ein Windows-Convertible unter 700 Euro

fullscreen Das IdeaPad Flex 5 ist ein günstiges Windows-Convertible. Bild: © Lenovo 2022

Touchscreen-Geräte sind in der Preisklasse bis 700 Euro eher selten. Mit dem Lenovo IdeaPad Flex 5 gibt es trotzdem ein empfehlenswertes Modell. Das Gerät bietet ein 14-Zoll-Display, das sich über sein Scharnier um 350 Grad nach hinten klappen lässt. Auf diese Weise lässt sich das Notebook auch als Tablet nutzen. Bei der Helligkeit bewegt sich der Screen mit gerade einmal 250 Nits aber am unteren Ende der Skala. Das genügt für moderat beleuchtete Innenräume.

Als Prozessor ist ein etwas älterer AMD Ryzen 5 4500U verbaut, der jedoch immer noch ein gutes Arbeitstempo bietet. 8 GB Arbeitsspeicher und eine 512-GB-SSD runden das Paket ab. An der Anschlussfront ist das IdeaPad Flex 5 überraschend vielseitig unterwegs. Neben USB-A und USB-C gibt es auch einen HDMI-Port und sogar einen SD-Kartenleser. Leichte Abstriche müssen nur bei der Gehäuseverarbeitung gemacht werden. Hier sind andere Geräte in unserer Vergleichsliste deutlich hochwertiger konstruiert.

Acer Chromebook Spin 13: Das beste Chromebook unter 700 Euro

fullscreen Das Chromebook Spin 13 hat ein Display im 3:2-Format. Bild: © Acer 2022

Falls es nicht unbedingt ein Windows-Rechner sein muss, ist auch das Acer Chromebook Spin 13 eine Empfehlung wert. Das Chromebook läuft mit Googles schlankem Betriebssystem Chrome OS und ist voll auf Touchscreen-Eingaben optimiert. Das 13,5-Zoll-Display löst mit 2.256 x 1.504 Pixeln auf und ist damit schärfer als bei den meisten anderen Geräten dieser Preisklasse. Zudem bietet Acer ein 3:2-Format. Auch das edle Metallgehäuse des Laptops weiß zu überzeugen.

Angetrieben wird das Chromebook Spin 13 von einem Intel Core i3, dem 8 GB Arbeitsspeicher, aber leider nur 128 GB an SSD-Datenspeicher zur Seite stehen. An der Anschlussfront braucht sich das Gerät nicht zu verstecken. So gibt es neben USB-A- und USB-C-Ports auch hier einen HDMI-Ausgang und sogar einen Slot für microSD-Karten. Die beleuchtete Tastatur und das gute Trackpad runden das Gesamtpaket ab.

