Die besten AirPods-Hüllen für jeden Geschmack

Das weiße Standard-Case für die AirPods ist Dir zu langweilig? Du magst es lieber etwas farbenfroher oder edler? Dann sind vielleicht diese AirPods-Hüllen genau nach Deinem Geschmack.

AirPods-Hülle von ISY

fullscreen ISY IEC-1000 Bild: © MediaMarktSaturn 2021

Die AirPods-Hülle von ISY gibt es in vier verschiedenen Farben: Schwarz, Pink, Transparent und Weiß. Sie besteht aus sehr dünnem Silikon und wird über das normale AirPods-Case gestülpt. Die ISY IEC-1000 ist mit dem Case der AirPods (1. Generation) und AirPods (2. Generation) kompatibel. Wireless Charging ist trotz der Schutzhülle möglich, die LED-Statusleuchte ist ebenfalls sichtbar.

AirPods-Hülle von Decoded

fullscreen Decoded-Hülle Leder Rosa Bild: © MediaMarktSaturn 2021

Der Drittanbieter Decoded hat für alle gängigen AirPods-Modelle Hüllen im Angebot – sowohl für die schlankeren Cases der ersten und zweiten Generation als auch für die breiteren Cases der AirPods Pro und AirPods (3. Generation). Die Besonderheit bei Decoded: Die Hüllen bestehen aus Leder und wirken daher optisch besonders hochwertig.

AirPods-Hülle von Nomad

fullscreen Nomad AirPod Case Bild: © MediaMarktSaturn 2021

Ähnlich wie die Hüllen von Decoded bestehen auch die Schutzhüllen von Nomad aus Echtleder. Sie sind in den Farben Schwarz oder Braun erhältlich und passen auf das Case für die AirPods der ersten und zweiten Generation. An der Unterseite der Hüllen befindet sich eine Aussparung für den Lightning-Anschluss, Wireless Charging ist auch mit der Hülle weiterhin möglich.

Wie viel kosten AirPods-Hüllen? Je nach Qualität, kompatiblem Kopfhörer-Modell und verwendeten Materialien kosten AirPods-Hüllen meist zwischen 10 und 40 Euro.

AirPods-Hülle von Urban Armor Gear

fullscreen Urban Armor Gear Hardcase Schwarz/Orange Bild: © MediaMarktSaturn 2021

Wenn Du eher einen kantigen und militärischen Look magst, sind die AirPods-Hüllen von Urban Armor Gear genau das Richtige für Dich. Es gibt Varianten für die AirPods 1. und 2. Generation sowie die AirPods Pro. Die Cases bestehen aus texturiertem Silikon oder aus Polycarbonat und sind nach dem Militärstandard MIL-STD-810G 516.6 gegen Stöße und Stürze geschützt. Wireless Charging ist mit den Cases möglich, zudem gibt es einen Karabinerhaken zur Befestigung am Gürtel oder Rucksack.

AirPods-Hülle von Case-Mate

fullscreen Case-Mate Tough Clear Case Bild: © MediaMarktSaturn 2021

Der Hersteller Case-Mate hat Hüllen für alle erhältlichen AirPods im Angebot, also AirPods 1.,2. und 3. Generation sowie AirPods Pro. Die Cases gibt es sowohl in Transparent als auch in Seifenblasen-Optik, mit Glitzerelementen sowie in Schwarz. Alle Hüllen haben einen praktischen Metallring-Clip zur Befestigung an Tasche, Rucksack oder Schlüsselbund. Die Cases haben eine Öffnung für den Lightning-Port und unterstützen kabelloses Laden.

AirPods-Hüllen von Ideal of Sweden

fullscreen Ideal of Sweden AirPod Case Apple Mint Swirl Marble Bild: © MediaMarktSaturn 2021

Wenn Du es lieber etwas ausgefallener magst, dann schau Dir die AirPods-Hüllen vom Hersteller Ideal of Sweden an. Die Cases sind mit farbenfrohen Motiven wie "Mint Swirl Marble", "Night Sky Snake" oder "Mint Croco" bedruckt und damit definitiv ein Hingucker. Die Hüllen gibt es für die AirPods Pro und die AirPods 1. und 2. Generation, sie sind mit den Wireless-Charging-Ladegeräten des Herstellers kompatibel.

