Du willst Dein TV-Erlebnis noch immersiver gestalten? Dann sind Fernseher mit Ambilight eine starke Option für Dich. Was für eine Technologie das ist und welche Ambilight-Geräte empfehlenswert sind, erfährst Du hier!

Was ist Ambilight?

Kurz und knapp: Ambilight ist eine von Philips entwickelte Umgebungsbeleuchtung für Fernseher. Kleine Lämpchen auf der Rückseite des TVs strahlen Licht auf die Umgebung des Geräts ab. Die Lichtstimmung des Bilds wird auf ein größeres Sichtfeld übertragen und passt sie sich bei Änderungen des Bilds automatisch an.

Siehst Du also einen grünen Wald auf Deinem Bildschirm, strahlt Ambilight grünes Licht aus. Wechselt das Bild zu einem tiefblauen See, erstrahlt der Hintergrund in Blau. Das sorgt für starke Immersion und schont dazu die Augen, da der starke Kontrast zwischen dunkler Wand und hellem Bildschirm durch das sanfte Ambilight abgeschwächt wird.

Dieses Feature bekommst Du mit Philips-Fernsehern und alternativ mit Philips Hue Gradient Lightstrips. Was es mit den Strips auf sich hat, erfährst Du in unserem Video:

Unsere Empfehlung: Philips 55OLED706/12

fullscreen Der 55OLED70612 bietet ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bild: © Philips 2022

Der schicke OLED-TV 55OLED706/12 gibt mit seinem 55-Zoll-Display und der starken UHD-Auflösung eine sehr gute Figur ab. Wie für OLED-Geräte typisch ist das Bild durch das perfekte Schwarz und den hohen Kontrast extrem scharf. Auch die Farbtiefe ist immens.

Der 55OLED706 beherrscht außerdem die HDR-Formate Dolby Vision und HDR10+ Adaptive, das wertet das Bild des Ambilight-Fernsehers noch einmal spürbar auf.

Gamer freuen sich über die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, die geringe Response Time und den niedrigen Input Lag (Eingangsverzögerung). Der Smart-TV von Philips besitzt zwei HDMI-2.1-Schnittstellen. Darüber schließt Du eine PS5 oder Xbox Series X/S an und rufst die volle Leistung der Konsole ab – HDMI 2.1 überträgt 4K-Inhalte bei 120 FPS.

Neben den insgesamt vier HDMI-Anschlüssen verfügt der Ambilight-TV über drei USB-Buchsen, einen Antennenanschluss, einen digitalen Audioausgang, einen Kopfhöreranschluss, einen LAN-Port und einen CI+-Steckplatz für Smartcards.

Fans von Sprachassistenten werden mit dem Fernseher auch glücklich, Google Assistant und Alexa von Amazon sind integriert – wie bei allen hier vorgestellten Modellen. Lediglich der 32PFS6906 verfügt nur über den Google Assistant.

Ein kleines Manko des 55OLED706 ist der Sound. Die Lautsprecher sind für das nachmittägliche Unterhaltungsprogramm zwar ausreichend, aber für den vollen Genuss von Filmen und Serien empfiehlt sich eine zusätzliche Soundbar oder ein Hi-Fi-System.

Philips 55 Zoll OLED TV Jetzt kaufen bei

Philips 32PFS6906 LED TV: Klein und fein

fullscreen Mit dem 32PFS6906 bekommst Du einen kompakten TV mit Ambilight. Bild: © Philips 2022

Du suchst einen kleineren Fernseher mit Ambilight? Das 32-Zoll-Modell 32PFS6906 löst in Full HD auf und hat eine Bildwiederholfrequenz 50 Hz – das verschafft Dir in kleinen Räumen ein gutes TV-Erlebnis. Dazu verfügt das Gerät über die Bildoptimierungen HDR10, Pixel Plus HD und Hybrid Log-Gamma. Ein weiteres Plus des kompakten LED-Fernsehers ist die Vielzahl an Anschlüssen: Er ist mit drei HDMI-Anschlüssen, zwei USB-Ports, einem digitalen Audioausgang, einem Kopfhöreranschluss und einem Anschluss für ein LAN-Kabel ausgestattet.

Der LED-TV ist optimal geeignet, um in kleineren Räumen in den vollen Genuss der Ambilight-Effekte zu kommen. Für einen richtig satten Klang bietet sich auch beim 32PFS6906 eine Soundbar als Ergänzung an.

Philips 32 Zoll LED TV Jetzt kaufen bei

Philips 48OLED806: Starke Bildqualität dank OLED-Display

fullscreen Der 48OLED806 zeigt gestochen scharfe Bilder und tolle Kontrastwerte an. Bild: © Philips 2022

Dieser Ambilight-TV bietet wie der 55OLED706 ein OLED-Panel. Das verspricht ein wunderschönes Bild mit hohen Kontrasten, sattem Schwarz und lebendigen Farben – zusammen mit der UHD-Auflösung ist die Darstellung eine Augenweide. Dazu kommen die Bildverbesserungsfeatures HDR10+, Dolby Vision und Hybrid Gamma-Log.

Die Bildwiederholfrequenz des 48-Zöllers ist mit 100 Hz etwas niedriger als bei der 55-Zoll-Variante. Gamer kommen dank HDMI 2.1 und der variablen Bildrate (VRR) dennoch auf ihre Kosten. Verbindungsfreudig ist der Ambilight-TV mit seinen vier HDMI-Anschlüssen, drei USB-Buchsen, LAN-Verbindung, Satellitenanschluss, dem digitalen Audioausgang und dem Kopfhöreranschluss ebenfalls.

Wenn Du auf der Suche nach einem starken OLED-Gerät mit 48-Zoll-Bilddiagonale mit Ambilight bist, wirst Du bei diesem Philips-Modell fündig.

Philips 48 Zoll OLED TV Jetzt kaufen bei

Philips 65OLED856/12: Pure Gaming-Power

fullscreen Zocker werden mit dem 65OLED85612 garantiert glücklich. Bild: © Philips 2022

Falls Du einen großen Fernseher zum Zocken suchst, ist der 65OLED856/12 zwei Blicke wert. Seine große 65-Zoll-Bildschirmdiagonale sorgt zusammen mit der UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) und dem vierseitigen Ambilight für ein immersives Gaming-Erlebnis. Das OLED-Display stellt die virtuellen Welten von Spielen wie "Cyberpunk 2077" und "Apex Legends" in knalligen Farben dar, Dolby Vision, Dolby Atmos und Hybrid Log-Gamma runden das Paket ab.

Dank der starken Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und HDMI 2.1 sehen Deine Spiele nicht nur hübsch aus, sondern laufen auch wunderbar flüssig. Für ein optimales Gaming-Erlebnis, insbesondere im Zusammenspiel mit der PS5 oder Xbox Series X/S, sorgt außerdem der automatische Wechsel in einen Modus mit geringer Latenz beim Starten eines Spiels. VRR in Form von FreeSync garantiert darüber hinaus, dass der Ambilight-TV auch Spiele mit weniger FPS flüssig darstellt – vorausgesetzt Deine Spieleplattform ist auf VRR ausgelegt.

Zusätzlich zu den HDMI-2.1-Anschlüssen besitzt der 65OLED856/12 drei USB-Anschlüsse, einen digitalen Audioausgang und einen Kopfhöreranschluss. Dazu kommen Satellitenanschluss, LAN-Port und CI+-Steckplatz.

Philips 65 Zoll OLED TV Jetzt kaufen bei

Riesiger Ambilight-TV für Enthusiasten: Philips 86PUS8807/12

fullscreen XXL-Format: der 86PUS8807/12 mit 86 Zoll. Bild: © Philips 2022

Größer geht es kaum! Mit seiner immensen 86-Zoll-Bilddiagonale ist der LED-TV von Philips ein Riese unter den Fernsehern. Bei so einem großen Gerät ist eine hohe Auflösung für gestochen scharfe Bilder nötig – ideal, dass der TV 3.840 x 2.160 Pixel in UHD darstellt. Diese Auflösung gepaart mit Dolby Vision, HDR10+ und Hybrid Log-Gamma sorgt für ein geniales Film- und Serienerlebnis.

Empfehlung des Autors: Tech Ambilight nachrüsten: Alternativen für ein schönes TV-Umgebungslicht

Mit der nativen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und den beiden HDMI-2.1-Anschlüssen, die die VRR-Technologie FreeSync Premium unterstützen, bietet der 86PUS8807/12 zudem perfekte Voraussetzungen für ein beeindruckendes Spielerlebnis beim Zocken.

Der Smart-TV arbeitet mit Version 11 des Betriebssystems Android TV 11, das vor allem Verbesserungen in den Bereichen Performance und Privatsphäre aufweist.

Anschlüsse findest Du auch bei diesem Gerät zuhauf: Vier HDMI-Buchsen, zwei USB-Port, ein Satellitenanschluss, ein CI+-Steckplatz, ein Kopfhöreranschluss und ein digitaler Audioausgang lassen Dich alle Deine Devices mit dem TV verbinden. Per EasyLink kannst Du zudem kompatible Geräte ganz einfach über die Fernbedienung des TVs steuern.

Das einzige "Problem" beim 86PUS8807/12: Diesen Riesen solltest Du nicht allein aufstellen, er wiegt fast 50 kg.

Philips 86 Zoll LED TV Jetzt kaufen bei