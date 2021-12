Die besten Duplex-Drucker: Mit diesen 8 Modellen druckst Du beidseitig

Wer viel druckt, ist mit einem Duplex-Drucker gut beraten. Wir verraten Dir, mit welchen 8 Modellen Du besonders effizient beidseitig drucken kannst. Und Du erfährst, welche Geräte sehr nutzerfreundlich sind, welche zusätzlich kopieren und welche sogar doppelseitig scannen können.

Was ist ein Duplex-Drucker?

Die Erklärung steckt hier schon im Namen: "duplex" bedeutet "doppelt". Ein Duplex-Drucker ist also einfach ein Drucker, der beidseitig drucken kann. Am einfachsten funktioniert das, wenn der Drucker automatischen Duplex-Druck beherrscht, ohne dass der Nutzer das Blatt manuell wenden und neu einlegen muss. Am effizientesten druckst Du also mit speziellen Duplex-Druckern, die eine Seite von selbst erneut einziehen, um auch die zweite Seite zu bedrucken.

Die Vorteile eines beidseitigen Drucks liegen auf der Hand: Du sparst Papier und damit auch Geld. Wir stellen Dir im Folgenden 8 Modelle mit Duplexeinheit vor, die automatisch duplex drucken können.

HP OfficeJet Pro 9014e Tintenstrahldrucker

fullscreen Der HP OfficeJet Pro 9014e hilft, Zeit und Geld beim Scannen und Drucken zu sparen. Bild: © SATURN 2021

Für Vieldrucker bietet sich der HP OfficeJet Pro 9014e mit automatischem Dokumenteneinzug (ADF) an. Der intelligente Multifunktionsdrucker hilft Dir, die Produktivität zu steigern, indem er ganze Dokumentenstapel auf Knopfdruck kopiert oder scannt. Sich wiederholende Aufgaben werden einfach automatisiert, sodass Du Zeit und Geld sparst.

Der Tintenstrahldrucker druckt bis zu 22 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß oder 18 Seiten in Farbe mit einer maximalen Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi. Das monatliche Druckvolumen beträgt 25.000 Seiten. Die Bedienung erfolgt wahlweise über den farbigen Touchscreen am Gerät oder über die HP Smart App fürs Smartphone. Da der Drucker netzwerkfähig ist, kannst Du jederzeit und von überall drucken. Tinte gibt es auf Wunsch im Abo mit HP Instant Ink inklusive Lieferung und Recycling ab 0,99 Euro im Monat.

HP OfficeJet Pro 9014e Jetzt kaufen bei

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw Laserdrucker

fullscreen Ein Multifunktionsdrucker für mehr Produktivität: der HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw. Bild: © SATURN 2021

Ob fürs Home-Office oder Büro: Der HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw hilft Dir, effizient und schnell zu arbeiten. Der Farb-Laserdrucker druckt nicht nur bis zu 21 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß, sondern genauso viele in Farbe. Die Druckqualität beträgt 600 x 600 dpi.

Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen funktioniert dank 50-Blatt-Dokumentenzuführung und 250-Blatt-Papierzuführung auch in großem Maßstab. Das monatliche Druckvolumen beträgt bis zu 40.000 Seiten DIN A4. Dank Dual-Band-Wi-Fi druckst Du ganz bequem auch vom Smartphone oder Tablet aus.

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw Jetzt kaufen bei

Brother MFC-J5335DW Tintenstrahldrucker

fullscreen Schnell und präzise: der Brother MFC-J5335DW Tintenstrahldrucker. Bild: © SATURN 2021

Ein weiterer zuverlässiger Bürohelfer ist der Brother MFC-J5335DW. Der Tintenstrahldrucker druckt mit einer maximalen Auflösung von bis zu 4.800 x 1.200 dpi auch Schaubilder oder Präsentationsunterlagen äußerst präzise. Trotzdem ist er schnell: Bis zu 22 Seiten pro Minute schafft der Drucker in Schwarz-Weiß, bis zu 20 Seiten in Farbe.

Dokumente werden automatisch eingezogen, die Duplexeinheit spart Zeit, Papier und Geld mittels automatischem beidseitigen Druck. Der Papiereinzug fasst bis zu 250 Blatt, die maximale Druckgröße beträgt DIN A3. Die Bedienung ist über das Farbdisplay am Gerät oder einfach per WLAN und Smartphone möglich.

Brother MFC-J5335DW Jetzt kaufen bei

Brother HL-L2350DW Laserdrucker

fullscreen Laserdrucker wie der Brother HL-L2350DW drucken nur schwarz-weiß, dafür besonders schnell. Bild: © SATURN 2021

Wenn's besonders schnell gehen soll, sind Laserdrucker wie der Brother HL-L2350DW das Mittel der Wahl. Das kostengünstige Modell druckt bis zu 30 Seiten pro Minute bei einer Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi. Dank Universalpapierfach für bis zu 250 Blatt und der praktischen Duplexeinheit sind auch große Druckaufträge kein Problem.

Das monatliche Druckvolumen beträgt 2.000 Seiten. Worauf Du bei diesem Laserdrucker allerdings verzichten musst, sind Farbdrucke. Auch wird hier auf eine Möglichkeit zum Scannen verzichtet. Fokus bei diesem Brother-Modell sind eindeutig Schnelligkeit und Effizienz. Druckaufträge werden wahlweise per LAN oder WLAN vom PC oder Smartphone übertragen.

Brother HL-L2350DW Jetzt kaufen bei

Epson EcoTank ET-2756 Tintenstrahldrucker

fullscreen Dieser Duplex-Drucker von Epson kommt mit Tinte für bis zu 3 Jahre. Bild: © SATURN 2021

Der Epson EcoTank ET-2756 kann nicht nur automatisch duplex drucken, er kommt auch ohne Druckerpatronen aus. Stattdessen besitzt der Tintenstrahldrucker großvolumige Tintentanks, die mit Tinte aus Flaschen nachgefüllt werden. Im Lieferumfang enthalten ist Tinte für bis zu 3 Jahre – beziehungsweise für 14.000 Seiten in Schwarz-Weiß oder 5.200 Seiten in Farbe.

Wann nachgefüllt werden muss, lässt sich bequem an einer Tintenfüllstandsanzeige am Gerät ablesen. Gedruckt werden bis zu 10,5 Seiten pro Minute, die maximale Auflösung beträgt 5.740 x 1.440 dpi. Gescannt wird mit 1.200 x 2.400 dpi. Ansteuern kannst Du den Duplex-Drucker von Epson per Wi-Fi und Wi-Fi Direct vom Mobilgerät aus. Alternativ nutzt Du das LC-Display am Gerät. Außerdem druckt das Modell auch von der SD-Karte aus – ganz ohne PC.

Epson EcoTank ET-2756 Jetzt kaufen bei

Epson WorkForce WF-2845DWF Tintenstrahldrucker

fullscreen Mehrseitiges Kopieren, Scannen und Drucken sind für dieses Epson-Modell kein Problem. Bild: © SATURN 2021

Anders als beim vorherigen Epson-Modell kommen beim Epson WorkForce WF-2845DWF kostengünstige Druckerpatronen zum Einsatz. Seine Stärken kann der Tintenstrahldrucker ausspielen, wenn viel und schnell gedruckt, gescannt oder kopiert werden soll. Die maximale Druckgeschwindigkeit liegt bei 33 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und 18 Seiten in Farbe, die maximale Druckauflösung beträgt 5.740 x 1.440 dpi.

Praktisch fürs Home-Office oder für kleine Büros ist auch der automatische Dokumenteneinzug, der mehrseitiges Kopieren, Scannen oder Faxen zum Kinderspiel macht. Drucken von unterwegs ist dank Wi-Fi, Wi-Fi Direct und mobilen Apps ebenfalls kein Problem.

Epson WorkForce WF-2845DWF Jetzt kaufen bei

Canon TS705 Tintenstrahldrucker

fullscreen Das Canon-Modell druckt auch Fotos schnell und qualitativ hochwertig aus.

Der Canon TS705 richtet sich nicht nur an Gelegenheits-, sondern auch an Vieldrucker. Dafür bringt das Gerät praktische Eigenschaften wie ein Papierfach für bis zu 350 Blatt und eine Duplexeinheit für automatischen Duplexdruck mit. Auch in Sachen Fotodruck kann der Tintenstrahldrucker punkten: Die maximale Auflösung beträgt 4.800 x 1.200 dpi, Fotos im Format 10 x 15 cm werden mit einer maximalen Geschwindigkeit von 21 Seiten pro Minute gedruckt.

Zudem verfügt der Canon-Drucker über 5 separate Patronen (PGBK, BK, C, M, Y) – wobei BK als Schwarz für Fotos und das pigmentierte Schwarz (PGBK) für Texte verwendet wird. Gedruckt wird auf Wunsch auch kabellos per Bluetooth oder WLAN.

Canon TS705 Jetzt kaufen bei

Canon Maxify GX6050 Tintenstrahldrucker

fullscreen Der Canon Maxify GX6050 richtet sich eindeutig an Vieldrucker.

Wer wirklich viel und kostengünstig in Farbe drucken will oder muss, ist mit dem Canon Maxify GX6050 gut beraten. Der Tintenstrahldrucker bietet eine Papierkapazität für bis zu 600 Blatt, einen 50-Blatt-Dokumenteneinzug und eine Duplexeinheit für automatisches beidseitiges Drucken.

Das monatliche Druckvolumen beträgt bis zu 45.000 Seiten, eine Farbtinte reicht für 14.000 DIN-A4-Seiten – im Sparsam-Modus sogar für bis zu 21.000 Seiten. Damit halten sich die Gesamtbetriebskosten im Rahmen. Die Druckgeschwindigkeit liegt bei 24 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und 15,5 Seiten in Farbe. Gedruckt wird auf Wunsch auch kabellos per WLAN.

Canon Maxify GX6050 Jetzt kaufen bei