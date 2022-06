Die besten Laptops mit Intel Evo: Das bringt die Zertifizierung

Leichte, leistungsstarke Laptops mit langer Akkulaufzeit – dafür steht die Intel-Evo-Zertifizierung. Wir erklären Dir, welche Voraussetzungen Geräte erfüllen müssen, um das begehrte Gütesiegel zu erhalten. Außerdem stellen wir Dir vier empfehlenswerte Laptops mit Intel Evo genauer vor.

Das bedeutet die Intel-Evo-Zertifizierung für Laptops

Bei Intel Evo handelt es sich um ein spezielles Zertifikat des Prozessor-Herstellers. Intel zeichnet damit leistungsstarke Laptops mit Intel-Prozessoren aus, die gleichzeitig eine lange Akkulaufzeit bieten und ein schlankes Design haben. Laptops mit Intel-Evo-Siegel sind sozusagen die Weiterentwicklung von Ultrabooks, deren Bezeichnung ebenfalls von Intel geprägt wurde.

Damit Hersteller die begehrte Intel-Evo-Plakette auf ihren Geräten anbringen dürfen, haben die Laptops strikte Vorgaben zu erfüllen: Sie müssen in weniger als einer Sekunde aus dem Standby aufwachen ("instant wake"), eine Akkulaufzeit von mindestens neun Stunden bei einer Displayhelligkeit von 250 Nits bieten (bei Full-HD-Auflösung) und nach einem Schnellladevorgang von 30 Minuten mindestens wieder Energie für vier Stunden Laufzeit liefern. Das Aufladen muss via USB-C (Thunderbolt 4) möglich sein.

Weiterhin kannst Du Dir bei einem Laptop mit Intel-Evo-Zertifizierung sicher sein, dass im Inneren leistungsfähige Hardware verbaut ist. Folgende Specs muss ein zertifizierter Laptop mindestens bieten:

Intel Core i5 oder i7 der 11. Generation

Intel-Iris-Xe-Grafikchip

Mindestens 8 GB RAM

Mindestens 256 GB SSD-Speicher

Thunderbolt 4

Wi-Fi 6

Mittlerweile gibt es eine große Anzahl an Geräten, die eine Intel-Evo-Zertifizierung tragen. Vier empfehlenswerte Laptops stellen wir Dir jetzt vor.

Asus ZenBook Duo 14: Zwei Displays für mehr kreative Freiheit

fullscreen Auf dem Asus ZenBook Duo 14 macht kreatives Arbeiten dank des zweiten Displays doppelt so viel Spaß. Bild: © Asus 2022

Das Asus ZenBook Duo 14 trägt seine Intel-Evo-Zertifizierung zu Recht, denn das schlanke Notebook liefert eine starke Performance. Das ZenBook Duo 14 gibt es wahlweise mit einem schnellen Intel Core i5 oder Core i7 der 11. Generation. 16 GB Arbeitsspeicher und eine flotte SSD mit 512 GB sorgen für flüssiges Multitasking mit mehreren gleichzeitig geöffneten Programmen und kurze Ladezeiten.

Wie es die Intel-Evo-Plakette verlangt, sind Thunderbolt 4 und das moderne Wi-Fi 6 mit an Bord. Außerdem verfügt das Asus ZenBook Duo 14 über ein besonderes Feature: Zusätzlich zum 14 Zoll großen Hauptdisplay mit Full-HD-Auflösung besitzt das Notebook noch einen sekundären 12,6-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 1920 x 515 Pixel. Das macht das Notebook vor allem für kreative Aufgaben interessant.

Der zweite Bildschirm ermöglicht Dir bildschirmübergreifendes Multitasking. Dank der Touch-Funktion kannst Du darauf auch die Menüs bestimmter Programme platzieren und sie bedienen. So konzentrierst Du Dich auf dem Hauptdisplay auf Inhalte wie Videos, Grafiken oder Audiospuren.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360: Flexibilität in alle Richtungen

fullscreen Das Galaxy Book2 Pro 360 kannst Du entweder als Laptop oder als Tablet nutzen. Bild: © Samsung 2022

Auch das Galaxy Book2 Pro 360 von Samsung qualifiziert sich mit seinem schlanken Design, ausdauerndem Akku und seiner guten Performance locker für die Intel-Evo-Zertifizierung. Bei dem Gerät handelt es sich um ein 2-in-1-Notebook mit einem um 360 Grad drehbaren Touch-Bildschirm. Du kannst das Galaxy Book2 Pro 360 also ganz klassisch als Laptop oder auch als Tablet in Kombination mit dem beiliegenden S-Pen nutzen. Diese Flexibilität ist besonders für kreative Content-Creator interessant.

Unter der Haube hat das Galaxy Book2 Pro 360 starke Hardware zu bieten. Ein Intel-Core-i7-Prozessor der 12. Generation liefert genug Rechenleistung für die unterschiedlichsten Projekte. 16 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 256 GB Speicher sorgen für schnelle Ladezeiten und flottes Wechseln zwischen mehreren Programmen und Apps. Der integrierte Intel-Iris-Xe-Grafikchip stemmt Aufgaben wie Videoschnitt oder Foto- und Grafikbearbeitung problemlos. Das 15,6 Zoll große Touchdisplay bietet eine angenehme Größe zum Arbeiten.

Der Akku mit einer Kapazität von 68 Wattstunden bietet je nach Nutzung eine Laufzeit von bis zu 21 Stunden. Ist der Akku einmal aufgebraucht, genügt schon eine halbe Stunde an der Steckdose, um Energie für neun Stunden Laufzeit aufzuladen. Wie bei Laptops mit Intel-Evo-Zertifizierung üblich, verfügt das Galaxy Book2 Pro 360 über einen Thunderbolt 4-Anschluss für externe Festplatten oder Bildschirme und unterstützt Wi-Fi 6 für eine stabile und schnelle Internetanbindung.

Microsoft Surface Pro 8: Starker Laptop-Tablet-Hybride

fullscreen Egal, ob Arbeit oder Entertainment, das Microsoft Surface Pro 8 macht immer eine gute Figur. Bild: © Microsoft 2022

Auch das Microsoft Surface Pro 8 ist 2-in-1-Convertible und lässt sich entweder als Tablet oder mit dem optionalen Surface Pro (Signature) Keyboard als Laptop verwenden. Somit ist es sehr flexibel: Auf der Arbeit schreibst Du Berichte oder erstellst Präsentationen. In den Pausen und auf der Heimfahrt im Bus surfst Du im Web und checkst Deine Social-Media-Kanäle. Und zu Hause zeichnest Du mit dem optionalen Slim Pen 2 oder zockst die neuesten Games aus dem Xbox Game Pass. Kurzum: Das Surface Pro 8 ist der perfekte Begleiter für Deinen Alltag.

Ermöglicht wird diese Vielseitigkeit durch starke Hardware, die die Voraussetzungen für die Intel Evo-Zertifizierung locker erfüllt. Die hier vorgestellte Konfiguration des Surface Pro 8 verfügt über einen Intel Core i5-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB-SSD-Speicher. Der integrierte Intel-Iris-Xe-Grafikchip bringt genug Leistung für grafikintensive Arbeiten wie Bildbearbeitung mit. Je nach Nutzung bietet das Surface eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Und mit einem Gewicht von 891 Gramm ist das Surface Pro 8 besonders leicht.

Zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse ermöglichen es Dir, weitere Bildschirme an das Surface Pro 8 anzuschließen und so Deine Produktivität noch zu steigern. Alternativ lassen sich auch eine externe GPU für mehr Grafik-Power oder eine externe Festplatte für zusätzlichen Speicher anschließen.

LG gram 16Z90P-G.AA89G: Der ultraleichte Dauerläufer

fullscreen Ausdauernd, leicht, leistungsstark – das ist das LG gram 16. Bild: © LG 2022

Der LG gram 16 ist ein besonders leichter, schlanker und ausdauernder Laptop mit Intel-Evo-Zertifizierung. Trotz seines 16 Zoll großen Bildschirms bringt er gerade einmal rund 1,2 Kilogramm auf die Waage und ist nur 16,8 Millimeter dick. Das blickwinkelstabile IPS-Display im 16:10-Format bietet eine Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln und ist damit sogar schärfer als Full-HD-Displays. Zudem wird der DCI-P3-Farbraum zu 99 Prozent abgedeckt. Damit eignet sich der LG gram 16 besonders gut für die Bild- und Videobearbeitung im HDR-Farbraum.

Die Leistungsvoraussetzungen für die Intel-Evo-Plakette erfüllt der LG gram 16 problemlos. Als Prozessor kommt ein Intel i7 1165G7 der 11. Generation zum Einsatz, der eine maximale Taktfrequenz von 4,7 GHz bietet. Der integrierte Intel-Iris-Xe-GPU sorgt für genug Grafik-Power für Aufgaben wie Bildbearbeitung. 16 GB Arbeitsspeicher sorgen dafür, dass für allen geöffneten Programme und Apps immer genug Speicher-Ressourcen zur Verfügung stehen. Und dank des ein Terabyte großen SSD-Speichers gibt es auf dem Laptop genug Platz für Videos, Musik, Dokumente, Games und mehr.

Auch bei der Laufzeit kann das LG gram 16 überzeugen. Der Akku bietet eine Kapazität von 80 Wattstunden. Das reicht laut Angaben von LG für einen Laufzeit von bis zu 22 Stunden. Mit einer Ladung kommst Du also locker über einen ganzen Tag. Wie es die Voraussetzungen für die Intel-Evo-Zertifizierung verlangen, sind selbstverständlich auch Wi-Fi 6 und schnelle USB-4.0-Typ-C-Schnittestellen mit Thunderbolt 4 an Bord – davon sogar zwei. Die beiden Ports lassen sich beispielsweise dafür verwenden, um zwei 4K-Monitore oder einen 8K-Monitor an das LG gram 16 anzuschließen.

