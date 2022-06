Die besten Windows-Laptops unter 800 Euro für Studenten

Für weniger als 800 Euro erhalten Studenten bereits gute Laptops zum Lernen und für Hausarbeiten. Wir haben einige der besten Studenten-Notebooks für Dich herausgesucht – von einem hochwertigen Surface-Modell unter 800 Euro bis zu einem besonders günstigen Gerät unter 200 Euro.

Schick & kompakt: Microsoft Surface Laptop Go 2

Das Surface Laptop Go 2 ist dank des 12,4-Zoll-Displays und seines geringen Gewichts von rund 1,1 Kilogramm ein besonders mobiles Gerät. Du kannst den Laptop bequem zu Deinen Vorlesungen mitnehmen und nach Hause tragen. Auch top: das gute Display im praktischen 3:2-Format, auf dem Du Texte im Blick behältst. Beim Schreiben überzeugt die komfortable Tastatur mit großem Precision Trackpad.

Dank der HD-Kamera bist Du in Onlineseminaren stets scharf zu sehen, zwei Fernfeld-Studiomikrofone fangen dabei Deine Stimme ein. Der Intel Core i5-Prozessor sorgt zusammen mit 8 GB Arbeitsspeicher und einer rasanten 128-GB-SSD für eine flotte Performance. Wi-Fi 6 ist auf der Höhe der Zeit, und via Bluetooth 5.0 koppelst Du ein Headset oder eine Mause mit dem Notebook. Es gibt folgende Anschlüsse: USB-C, 3,5-mm-Klinke, USB-A und Surface Connect für Zubehör wie die Dockingstation Surface Dock 2.

Der Surface Laptop Go 2 für Verbraucher wird mit Windows 11 Home geliefert, um Ihnen die leistungsstarken Windows-Funktionen, die Sie am häufigsten verwenden, zu einem außergewöhnlichen Preis zu bieten. Wenn Sie zusätzliche Unternehmensverwaltungs- und Sicherheitstools für den Arbeitsplatz benötigen, können Sie ein Upgrade auf Windows 11 Pro erwerben oder Surface Laptop Go 2 for Business kaufen.

MacBook-Alternative zum niedrigen Preis: Huawei MateBook D 15

fullscreen Huawei MateBook D 15 Bild: © Huawei 2022

Das Huawei MateBook D 15 überzeugt trotz niedrigem Preis mit einem stabilen Metallgehäuse. Das 15,6 Zoll große Display löst mit scharfen 1.920 x 1.080 Pixeln auf und verwöhnt mit einem dünnen Displayrand. Dank des niedrigen Gewichts von 1,56 Kilogramm nimmst Du den Laptop problemlos überall hin mit, ob in Vorlesungen, in die Bibliothek oder nach Hause. Sehr nett in der Preisklasse sind auch der bequeme und sichere Windows-Log-in via Fingerabdrucksensor und Wi-Fi 6 für rasantes Internet.

Die Akkulaufzeit genügt für einen Arbeitstag. Wenn es doch einmal knapp wird, reichen 15 Minuten Aufladen für zwei Stunden Laufzeit. Auch an den Anschlüssen hat Huawei nicht gespart. Geboten werden USB-A 3.2 Gen 1, USB-C zum Aufladen, 2 x USB 2.0, HDMI und ein Kopfhöreranschluss. Für die Leistung sorgt der Vierkernprozessor Intel Core i5-1135G7, der mit der Intel Iris Xe auch eine ordentliche integrierte Grafikeinheit mitbringt. Sie verhilft Anwendungen wie Bildbearbeitung zu einer besseren Performance.

Gute Ausstattung für wenig Geld: Asus Vivobook 14

fullscreen Asus Vivobook 14 Bild: © Asus 2022

Das Asus Vivobook 14 ist ein guter Allrounder zum niedrigen Preis. Es gibt ein blickwinkelstabiles 14-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung und eine 512 GB große SSD. Der Intel Core i3-1005G1 sorgt zusammen mit 8 GB Arbeitsspeicher für eine gute Leistung beim Surfen im Internet mit vielen geöffneten Tabs, bei der Medienwiedergabe und beim Schreiben von Texten. Neben ac-WLAN bietet das Gerät Bluetooth 4.1.

Die Anschlüsse können sich ebenfalls sehen lassen: USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b, 2 x USB 2.0 und ein Kopfhöreranschluss sind an Bord. Netter Kniff: Auf dem Touchpad kannst Du einen Nummernblock einblenden.

Supergünstiges Notebook für die Basics: Lenovo IdeaPad 1 in 14 Zoll

fullscreen Lenovo IdeaPad 1 14 Bild: © Lenovo 2022

Genügt Dir ein einfacher Laptop zum Recherchieren im Internet und zum Schreiben von Hausarbeiten, dann ist das Lenovo IdeaPad 1 einen Blick wert. Obwohl der Laptop weniger als 200 Euro kostet, ist sogar eine rasante SSD mit 128 GB Speicherplatz verbaut. Der Akku hält bis zu 8 Stunden durch, und dank der RapidCharge-Funktion lädst Du ihn in einer Stunde zu 80 Prozent auf. Praktisch sind auch die Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4 und ein Kopfhöreranschluss. Neben ac-WLAN gibt es Bluetooth 4.2.

Klar musst Du bei einem derart geringen Preis gewisse Kompromisse eingehen. Der 14-Zoll-Bildschirm löst nur mit 1.366 x 768 Pixeln auf und strahlt lediglich hell genug für Innenräume wie die Unibibliothek. Aufgrund der TN-Technologie ist der Kontrast zudem eher schwach. Der Prozessor Intel Celeron N4020 nebst 4 GB Arbeitsspeicher genügt zwar für einfache Aufgaben wie das Surfen im Internet und Textverarbeitung, aber auch nicht für viel mehr. Dennoch: Wenn Du einen soliden Studenten-Laptop für Office und Internet suchst, kannst Du mit dem IdeaPad 1 eine Menge Geld sparen.

Windows 11 & Studenten-Laptops: Darum sind sie ein Dream-Team

fullscreen Microsoft Windows 11 Bild: © Microsoft 2022

Windows 11 setzt auf ein modernes, übersichtliches Design mit Widgets und App-Icons. Die Microsoft-App Teams bietet sich an zum Austausch mit Kommilitonen, Freunden und der Familie, damit Du stets in Verbindung bleiben kannst. Und Microsoft 365 gibt Dir Zugriff auf nützliche Office-Apps wie Word, Excel und PowerPoint.

Vielleicht bekommst Du über Deine Bildungseinrichtung eine kostenlose Version von Office 365 Education für den Laptop. Andernfalls empfehlen wir Microsoft 365 Single, ein 12-Monats-Abo für eine Person mit regelmäßigen Updates und 1 TB Cloud-Speicher, oder die Lizenz Office 2021 Home & Student, die Du einmalig kaufst.

Hast Du genug studiert für den Tag, kannst Du die Windows-Laptops auch zum Zocken verwenden. Dafür empfehlen wir den PC Game Pass, mit dem Du Zugriff auf 100 spannende Games für Windows-PC erhältst. Dank modernster Streaming-Technologie brauchst Du kein Gaming-Notebook, um die neuesten Spiele genießen zu können. Das funktioniert einfach über das Internet.