Die besten Wireless Charger für das Auto

Wer viel mit dem Wagen unterwegs ist und dabei sein Smartphone nutzt, stößt schnell an die Grenzen der Akkukapazität. Vor allem, wenn das Handy auf langen Strecken als Navi zum Einsatz kommt. Wir empfehlen verschiedene Wireless Charger für das Auto, damit das Handy stets einsatzbereit ist.

Von Sebastian Weber

Hama FC10 Motion: Der Allrounder

fullscreen HAMA FC10 Motion Bild: © Hama 2022

Die Qi-Ladehalterung FC10 Motion von Hama lässt sich problemlos in jedem Auto installieren, denn sie bietet sowohl eine Saugnapflösung für die Windschutzscheibe als auch eine Halterung für die Lüftung. Außerdem hält sie Dein Smartphone sicher fest: Die elektromechanischen Fixierungen erkennen, ob ein Handy eingelegt ist oder nicht, und öffnen bzw. schließen sich entsprechend. Die Halterung ist für den Hochkantbetrieb ausgelegt.

Terratec ChargeAir Car: Der Flexible

fullscreen TERRATEC ChargeAir Car Bild: © TERRATEC 2022

Wenn Du eine Halterung suchst, die für die Befestigung am Lüftungsgitter geeignet ist, bist Du beim ChargeAir Car von Terratec richtig. Wie auch die Halterung von Hama hält dieser Wireless Charger Dein Smartphone sicher fest und versorgt es kabellos mit Strom. Vorteil des Terratec-Geräts: Die Qi-Ladehalterung ist drehbar, sodass Du Dein Handy sowohl hochkant als auch im Querformat nutzen kannst.

Samsung Wireless Car Charger EP-H5300: Der Kräftige

Auch Samsung hat mit dem Wireless Car Charger EP-H5300 eine Handyhalterung für das Auto im Angebot, mit der Du Dein Smartphone kabellos aufladen kannst. Sie ist vor allem für Samsung-Smartphones gedacht, lädt aber auch Handys anderer Hersteller, die den Qi-Standard unterstützen. Der Wireless Charger von Samsung hat besonders breite Haltearme, die sogar faltbare Smartphones mit einer Größe von bis zu 136 (maximal 180) x 85 x 23 mm sicher halten. Die Anbringung erfolgt am Lüftungsgitter.

Andi Be Free Wireless Vent Mount Fast Charger: Der Stylishe

fullscreen ANDI BE FREE Wireless Vent Mount Fast Charger Bild: © ANDI BE FREE 2022

Alle zuvor genannten Wireless Charger für das Auto sehen wie traditionelle Handyhalterungen aus. Der Wireless Vent Mount Fast Charger von Andi Be Free ist etwas unauffälliger und wirkt cooler. Das Qi-Ladegerät wird am Lüftungsgitter befestigt und hält Dein Smartphone magnetisch in Position. Das ist wichtig, wenn Dein Smartphone in einem Case steckt: Mit Schutzhülle ist der Magnet der Halterung eventuell nicht stark genug – das Handy könnte herunterrutschen. Damit das nicht passiert, hat Andi Be Free spezielle Pads im Angebot: Du klebst sie an Dein Smartphone oder auf die Hülle, damit das Handy bombenfest in der Halterung sitzt.

Joyroom Wireless Charger KFZ-Halterung: Der Preisbewusste

fullscreen JOYROOM Wireless Charger Bild: © JOYROOM 2022

Die Wireless Charger KFZ-Halterung von Joyroom bietet sich für alle an, die ihr Smartphone nur hin und wieder im Auto nutzen und daher nicht allzu tief in die Tasche greifen möchten. Diese Halterung bringst Du mit einem Saugnapf am Armaturenbrett an. Sie hat einen Teleskoparm, damit Du Dein Handy in die richtige Position bringen kannst. Der Wireless Charger ist für alle Smartphones geeignet, die Qi-Laden unterstützen und eine Bildschirmdiagonale zwischen 4,6 und 6,8 Zoll haben.

Wireless Charger für das Auto: Worauf muss ich achten?

Einen Wireless Charger für Dein Auto kannst Du nur nutzen, wenn Dein Smartphone das sogenannte induktive bzw. kabellose Laden unterstützt. Der gängigste Standard hierfür heißt Qi. Die meisten aktuellen Modelle von Samsung, Apple und anderen Smartphone-Herstellern unterstützen diese Technik.

Bei älteren Geräten solltest Du einen Blick in die Bedienungsanleitung oder auf die Website des Herstellers werfen. Ist Dein Handy nicht kabellos aufladbar, brauchst Du zwingend ein Ladekabel: entweder mit USB-Anschluss oder mit einem Stecker für den Zigarettenanzünder im Auto – je nachdem, was in Deinem Wagen vorhanden ist.

Außerdem solltest Du Dir das Cockpit Deines Autos ansehen und überlegen, wo Du den Wireless Charger anbringen möchtest bzw. kannst. Hast Du nur an der Windschutzscheibe Platz, benötigst Du eine Halterung mit Saugnapf, um den Wireless Charger zu befestigen. Möchtest Du das Gadget am Gitter der Lüftung anbringen, brauchst Du eine entsprechende Halterung.

Denke auch daran, dass das Kabel des Wireless Chargers bis zum USB-Anschluss oder Zigarettenanzünder Deines Autos reichen muss. Die Entfernung sollte also nicht zu groß sein.

Zusammenfassung