Diese 13 Apps für Windows 11 & M365 sind für Studierende unverzichtbar

Im Studium ist gute Organisation das A und O für ein stressfreies Lernen . Wir stellen 13 Apps für Windows 11 und Microsoft 365 vor, mit denen Studenten ihren Alltag einfacher und effizienter gestalten können.

Die Basics: Word, Excel & PowerPoint

fullscreen Microsoft Office gehört zum Grundwerkzeug eines jeden Studenten. Bild: © Microsoft 2018

Ohne die bekannten Office-Apps von Microsoft geht im Studium eigentlich nichts. Ob Du eine Hausarbeit schreiben, eine Versuchsanordnung festhalten oder einen Vortrag vorbereiten willst – mit Word, Excel und PowerPoint hast Du die perfekten Werkzeuge, um an der Uni zu glänzen.

Die drei Office-Apps sind Teil von Microsoft 365 und bieten jede Menge unbekannte Kniffe, die im Studi-Alltag Gold wert sind. Wusstest Du beispielsweise, dass Du mit Word auch Audiodateien in Texte umwandeln kannst? Der perfekte Weg, um Vorlesungen zu protokollieren!

Auch PowerPoint enthält verschiedene Funktionen, die das Studentenleben erleichtern: Wenn Du eine Präsentation vorbereitest, hilft beispielsweise der PowerPoint-Designer, der Folienlayouts im Handumdrehen verbessert und professionalisiert.

Für die Kommunikation: Microsoft Teams

fullscreen Microsoft Teams erleichtert die Kommunikation mit den Kommilitonen. Bild: © Adobe Stock/ink drop 2021

Seit dem Release von Windows 11 ist Microsoft Teams fester Bestandteil des Betriebssystems. Die App ist perfekt geeignet, um während des Studiums Gruppenarbeiten zu koordinieren. Kurz eine Notiz im Chat anfertigen, einen Videoanruf bei komplizierteren Problemen durchführen, gemeinsam an einem geteilten Dokument arbeiten, Mindmaps mit der zusätzlichen App MindMeister erstellen – mit Microsoft Teams wird jede Projektarbeit zum Erfolg.

Aufgaben im Blick behalten: To Do, OneNote & Evernote

fullscreen Mit To-do-Apps behältst Du die Übersicht über Deine Aufgaben. Bild: © Adobe Stock/Marina Andrejchenko 2021

Im Studium fällt es Dir manchmal schwer, den Überblick über die fälligen Hausarbeiten, Vorträge, Termine und Abgabefristen zu behalten? Greife zu einer App, um die Übersicht zu wahren. Mit Microsoft To Do kannst Du Deadlines, Aufgaben und sogar Einkaufslisten festhalten und die Listen mit Kommilitonen, Freunden oder der Familie teilen. Über OneNote bleibst Du dank Notizbüchern, die sich in Abschnitte und Seiten gliedern lassen, immer gut organisiert. Und möchtest Du handschriftliche Notizen digitalisieren, solltest Du zu Evernote greifen.

Für Brainstormings: Microsoft Whiteboard

fullscreen Bild: ©YouTube/Microsoft Office 365 2018 Microsoft Whiteboard macht Brainstormings produktiv.

Mit Microsoft Whiteboard hältst Du während eines Brainstormings mit Deinen Kommilitonen Ideen, Zeichnungen, Notizen und Gedanken auf einer digitalen Leinwand fest. Perfekt für kreatives Zusammenarbeiten bei einer Gruppenaufgabe. Besonders praktisch: Microsoft Whiteboard lässt sich direkt in Microsoft Teams integrieren.

Für das sichere Speichern: Microsoft OneDrive

fullscreen OneDrive ist der sichere Cloud-Speicher von Microsoft. Bild: © Microsoft 2017

Beim Studieren sammeln sich jede Menge wichtige Daten an, seien es Hausarbeiten, Notizen, Hausaufgaben oder Projektpläne. Die Daten willst Du natürlich möglichst sicher aufbewahren oder weitergeben – und hier kommt die passende App ins Spiel. Verwende statt einen unsicheren Speicher wie einen USB-Stick lieber OneDrive von Microsoft. Das Programm speichert alle wichtigen Daten in der Cloud – so bleiben die Dateien erhalten, selbst wenn Dein Gerät kaputt oder verloren geht. Zudem kannst Du mit OneDrive Dokumente einfach mit anderen Personen teilen und in Echtzeit gemeinsam bearbeiten.

Man lernt nie aus: Vokabeltrainer & Mathetraining

fullscreen Bild: ©CarmenMurillo/iStock/Thinkstock 2017 Auch für das Erlernen von Sprachen gibt es Windows-11-Apps.

Ein Blick über den Tellerrand lohnt sich immer für Deine Weiterbildung. Warum nicht eine zusätzliche Sprache lernen oder die Mathe-Kenntnisse aufpolieren? Mit einer geeigneten Windows-11-App klappt das deutlich leichter. Sprachen lernen geht auch digital, zum Beispiel mit dem Vokabeltrainer von Cornelsen. Die App beinhaltet das gleiche Vokabular, das Du aus den Cornelsen-Büchern kennst. Mathe-Asse – oder die, die es werden wollen – werden bei HP Prime Free fündig.

Zum Entspannen: Relax und Spacewalk

fullscreen Schaffe Dir Auszeiten im Studium – zum Beispiel mit einer Meditations-App. Bild: © AdobeStock/Africa Studio 2019

Das Studium kann vor allem in Prüfungsphasen sehr stressig sein. Da ist es umso wichtiger, dass Du Dir zwischendurch Freiräume schaffst, um ein wenig durchzuatmen. Windows-11-Apps können Dir helfen, den Kopf freizubekommen.

Die Windows-App Relax Mediation beispielsweise hilft Dir, durch Meditation mit frischer Energie weiterzumachen. Oder Du entspannst eine Runde mit der App Starwalk 2 und schaust einmal nach, welche Sterne, Satelliten und Kometen gerade über Dir zu sehen sind.