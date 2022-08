Diese Energieeinstellungen von Windows 10 solltest Du kennen

Welche Energieeinstellungen von Windows 10 Du kennen solltest, welche Energiesparpläne es gibt und wie Du einen eigenen erstellst, erfährst Du hier!

Mit den Energieeinstellungen in Windows 10 kannst Du verschiedenste Dinge genauestens konfigurieren, denn nicht immer müssen Monitor oder Festplatte dauerhaft eingeschaltet sein. Standardmäßig kannst Du zwischen drei verschiedenen Energieoptionen wählen: Ausbalanciert, Energiesparmodus und Höchstleistung. Microsoft empfiehlt in Windows 10 den ausbalancierten Modus. Es ergibt allerdings Sinn, einen eigenen Energiesparplan zu erstellen, mit dem Du alle Optionen optimal anpassen kannst.

So erstellt Du Deinen eigenen Energiesparplan

Du findest die Optionen für den Energiesparplan einfach, indem Du in der Windows-Suche "Energiesparplan" oder "Energieoptionen" suchst. Durch einen Klick auf "Einstellungen für Energiesparplan ändern" kannst Du verschiedene Zeitspannen definieren – nach wie vielen Minuten der Bildschirm beispielsweise ausgeschaltet oder nach welcher Zeit der Energiesparmodus aktiviert werden soll. Doch die bestmöglichste Kontrolle erhältst Du, in dem Du aus der linken Leiste die Option "Energiesparplan erstellen" auswählst. Im Feld "Energiesparplanname" kannst Du eine Bezeichnung für den neuen Plan vergeben, etwa "Eigener Energiesparplan". Klicke auf "Weiter", ändere gegebenenfalls die Zeiten für die Energiesparoptionen und bestätigte mit "Erstellen".

fullscreen Hier findest Du die Optionen für Deinen persönlichen Energiesparplan. Bild: © Microsoft 2022

Deinen soeben erstellten Energiesparplan findest Du jetzt in einer Liste mit den anderen Plänen. Wähle den neuen Plan mit "Energiesparplaneinstellungen ändern" aus und klicke anschließend auf "Erweiterte Energieeinstellungen ändern". Hier findest Du viele Komponenten, die jeweils einzeln definiert werden können. Die meisten Punkte dürften selbsterklärend sein. So kannst Du beispielsweise festlegen, nach wie vielen Minuten sich die Festplatte ausschalten soll – was erhebliche Auswirkungen auf den Lärmpegel des Rechners oder auch Laptops hat. Auch die Stromversorgung für die USB-Anschlüsse kannst Du hier steuern. Auf Laptops kann Du neben den Einstellungen für den Netzbetrieb auch die Optionen für den Akkubetrieb konfigurieren.

Details planen: So stellst Du Deinen Energiesparplan ein

Während Du die Einstellungen für den Internet Explorer am besten unverändert lässt, kannst Du "Diashow" in den "Desktophintergrundeinstellungen" getrost "anhalten" – das ist insbesondere bei Laptops im Akkubetrieb ratsam. Die Energieeinstellungen für den Bereich "Drahtlosadaptereinstellungen" solltest Du mit Bedacht ändern. Hier kann es passieren, dass aufgrund unterschiedlicher WLAN-Standards keine Verbindung mehr zum Router hergestellt werden kann, wenn nicht die Einstellung "Höchstleistung" aktiv ist.

fullscreen Hier findest Du detaillierte Optionen zum Einstellen Deines Energiesparplans. Bild: © Microsoft 2022

Unter "Einstellungen für selektives USB-Energiesparen" verbirgt sich ein Feature, das für die Abschaltung nicht benötigter USB-Geräte sorgt. Deshalb solltest Du die Option grundsätzlich aktivieren. Bei Problemen, etwa wenn das USB-Gerät nicht aktiv wird, kann zunächst im Geräte-Manager der entsprechende USB-Hub gewählt werden. Im Tab "Energieverwaltung" deaktivierst Du den Haken vor "Computer kann das Gerät ausschalten". Sollten weiterhin Probleme auftreten, kannst Du das selektive USB-Energiesparen auch deaktivieren.

Im Bereich "PCI-Express" kannst Du zwischen mittlerer und maximaler Energieeinsparung wählen, auch eine Deaktivierung ist möglich. Auch wenn der Windows 10-Rechner gerade nicht arbeitet, überträgt er Daten zum Verbindungsstatus. Mit den zwei Energieeinstellungen lässt sich die Verbindung energieeffizient aufrecht erhalten. Falls Du Deinen Energiesparplan wieder löschen willst, gelingt dies über die Eingabeaufforderung, die durch eine einfache Suche in der Cortana-Leiste aufgerufen werden kann. Jetzt gibst Du den Befehl "powercfg -list" ein, anschließend werden Dir alle Energiesparpläne angezeigt. Kopiere jetzt die Nummer des Plans, der gelöscht werden soll, und tippe "powercfg -delete Nummer" ein.

Zusammenfassung