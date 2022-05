DJI Mini 3 Pro ist gelandet: Neue Minidrohne mit großen Ambitionen

Die Mini-Serie hat Zuwachs bekommen: Seit Dienstag ist die DJI Mini 3 Pro erhältlich, die bisher leistungsstärkste Minidrohne von DJI. Dank ihres Gewichts von 249 Gramm bleibt sie weiterhin regulierungsfreundlich.

Die Drohnenklasse unter 250 Gramm ist vor allem für Einsteiger die Interessanteste. Für diese Drohnenkategorie gelten in vielen Ländern einfachere Regeln als für größere Drohnen. Die Entscheidung für eine Minidrohne bedeutet heute aber kaum noch einen Verzicht auf Videoqualität, wie die neue DJI Mini 3 Pro einmal mehr beweist. Das am Dienstag offiziell vorgestellte Modell bringt so einige Highlights mit:

Videos mit bis zu 4K/60 FPS

Hinderniserkennung in drei Richtungen

90-Grad-Gimbalrotation für vertikale Aufnahmen

maximale Flugzeit von 34 Minuten

Das kann die DJI Mini 3 Pro

Der 1/1,3" Zoll große Sensor der DJI Mini 3 Pro knipst 48-Megapixel-Fotos. In 4K-Auflösung filmt die Drohne mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde (FPS, Frames per Second), Zeitlupenaufnahmen mit 120 FPS sind in Full-HD möglich. HDR-Videos werden bis 30 FPS unterstützt.

Ein digitaler Zoom vergrößert zweifach bei 4K oder vierfach bei Full-HD. Neu – und vor allem für Social Media interessant – ist die Möglichkeit, den Gimbal der Minidrohne um 90 Grad vertikal zu drehen, um echte vertikale Videos aufnehmen zu können. Außerdem lässt sich der Gimbal nun auch aufwärts neigen, um aus tiefen Perspektiven filmen zu können.

Die maximale Flugzeit der DJI Mini 3 Pro beträgt 34 Minuten mit der Pro Intelligent Flight Battery, mit der Plus-Version sogar 47 Minuten. Die neue Minidrohne ist ab sofort erhältlich und kostet 829 Euro mit der DJI-RC-N1-Fernsteuerung. Alternativ gibt es die Drohne auch mit einer neuen RC-Fernsteuerung mit 5,5"-HD-Display für 999 Euro. Der Preis für die Drohne ohne jegliche Fernsteuerung liegt bei 739 Euro.