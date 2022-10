DualSense Edge PS5-Controller: Release und Preis bestätigt

Sony hat den offiziellen Preis und das Release-Datum für den PS5-Pro-Controller DualSense Edge bekanntgegeben. Der neue Controller lässt sich im Vergleich zum DualSense individueller anpassen. Vorbestellungen sind ab dem 25. Oktober möglich.

Nach der Ankündigung Mitte September hat Sony jetzt den genauen Erscheinungstermin des neuen Pro-Controllers DualSense Edge für die PlayStation 5 bestätigt. Am 26. Januar 2023 soll er hierzulande auf den Markt kommen und 239,99 Euro kosten. Vorbestellungen sind bereits ab dem 25. Oktober möglich.

Vorbestellung über Playstation Direct

fullscreen Im Lieferumfang des DualSense Edge ist unter anderem eine Schutztasche enthalten. Bild: © Sony Interactive Entertainment Inc. 2022

Wie Sony auf dem offiziellen Playstation Blog mitgeteilt hat, sind die Vorbestellungen am 25. Oktober ausschließlich über den hauseigenen Onlineshop PlayStation Direct möglich. Sony stellt klar: Nur wer über den Shop vorbestellt, bekommt den DualSense Edge auch am 26. Januar 2023 geliefert. Die Auslieferung an andere Händler erfolgt erst am 23. Februar 2023. Neben dem DualSense Edge startet über PlayStation Direct auch die Vorbestellung der ersetzbaren Stickmodule – Kostenpunkt: 26,99 Euro.

Das ist im Lieferumfang des DualSense Edge enthalten:

DualSense Edge Wireless-Controller

Geflochtenes USB-Kabel

2 Standardkappen

2 hohe Rundkappen

2 niedrige Rundkappen

2 halbrunde Rücktasten

2 Hebelrücktasten

Steckergehäuse

Schutztasche

Individuelles Gaming-Erlebnis

Mit dem DualSense Edge bekommen Gamer laut Sony zahlreiche hardware- und softwarebasierte Anpassungsoptionen für ein perfektes Spieleerlebnis. So lassen sich beispielsweise Tasten neu belegen oder die Empfindlichkeit der Sticks/Trigger anpassen. Außerdem ist es möglich, die Stickkappen, Rücktasten und Stick-Module auszutauschen.

Die PlayStation 5 bekommt mit dem DualSense Edge den ersten Pro-Controller. Bei der Konkurrenz gibt es so einen schon. Der Xbox Elite Controller Series 2 lässt sich ebenfalls individuell anpassen und kostet 149,99 Euro.