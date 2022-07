E-Scooter-Zubehör: So kannst Du Deinen Elektro-Tretroller pimpen

Wer sich einen neuen Elektro-Tretroller zulegt, braucht auch das richtige Zubehör für den E-Scooter. Wir stellen praktische Accessoires vor, die bei der Fahrt unbedingt dabei sein sollten.

Eine wichtige Info vor dem Kauf von E-Scooter-Zubehör: Nicht jedes Produkt passt auch an jeden Elektro-Tretroller! Gepäckträger und ähnliche Accessoires sind oft modellspezifisch. Vor dem Kauf solltest Du daher sichergehen, dass das Zubehör auch passt.

E-Scooter Jetzt kaufen bei

Sicherheit: Helme und Schlösser

Rechtlich gesehen besteht in Deutschland beim Fahren mit einem E-Scooter keine Helmpflicht. Ähnlich wie beim Fahrradfahren ist aber auch bei der Nutzung eines Elektro-Tretrollers ein Helm durchaus empfehlenswert. Beim Kauf solltest Du an folgende Dinge denken:

Die richtige Passform des Helms beachten und unbedingt vor dem Kauf einmal aufsetzen.

Auf die richtige Größe achten. Der Helm sollte auf dem Kopf weder wackeln noch zu eng sitzen!

Auf geprüfte Sicherheit achten (CE-Prüfsiegel oder GS-Zeichen).

Fahrradhelme Jetzt kaufen bei

Wer seinen E-Scooter nicht mit ins Büro oder die Wohnung nehmen kann, sollte das Gefährt besser mit einem Schloss sichern. Besonders empfehlenswert sind sogenannte Faltschlösser von Anbietern wie Abus oder Fischer. Beim Kauf eines Schlosses für den E-Scooter sollte man allerdings bedenken, dass die Roller-Räder manchmal keine Speichen haben und man es daher nicht durch die Felgen führen kann. Dann bleibt nur der Griff zu einem sogenannten Handschellenschloss beziehungsweise einem Bremsscheibenschloss.

Transport: Taschen, Gepäckträger und Halterungen

Wer mit dem E-Scooter unterwegs ist, sollte beide Hände am Lenker lassen und nicht während der Fahrt das Smartphone zücken. Wer dennoch seine Navi-App beim Herumdüsen nutzen möchte, kommt daher um eine Handyhalterung nicht herum. Für die Befestigung des Smartphones am E-Scooter eignet sich in den meisten Fällen eine handelsübliche Halterung fürs Fahrrad.

Wer hingegen nicht nur sein Smartphone, sondern auch etwas größere Dinge mit dem E-Scooter transportieren will, braucht eine Tasche.

Lenker-Korb Jetzt kaufen bei

fullscreen Manchen Schaden am E-Scooter kann man mit dem richtigen Werkzeug auch selbst reparieren. Bild: © Adobe Stock/Akaberka 2019

Ersatzteile, Werkzeug & Sonstiges

In Sachen Akku und Ladegeräten solltest Du hingegen ausschließlich auf Original-Zubehör des E-Scooter-Herstellers vertrauen. Anders sieht es bei Wechselreifen oder Ersatzschläuchen (bei Luftreifen) aus – hier kannst Du in den meisten Online-Shops bedenkenlos zu anderen Varianten greifen.

Für die Reparatur und den Austausch von Ersatzteilen kannst Du schließlich ein handelsübliches Werkzeugset für Fahrräder verwenden.

Fischer Faltwerkzeug Jetzt kaufen bei