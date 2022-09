Wer nicht gerade im Hausbau steckt, überlegt vielleicht, wie er sein gewöhnliches Zuhause in ein Smart Home verwandeln kann. Mit den Geräten der Elgato-Eve-Produktfamilie soll das möglich sein – und zwar Schritt für Schritt. Wir geben Dir eine Übersicht über Eve Energy, Eve Thermo und mehr.

Smart-Home-Geräte gibt es mittlerweile viele. Wer sein Zuhause aufrüsten und ein bisschen intelligenter machen möchte, steht daher vor der Qual der Wahl. Wichtig ist es in jedem Fall, sich über die Kompatibilität der Produkte Gedanken zu machen. Die Eve-Serie von Elgato, die unter anderem smarte Thermostate und Steckdosen umfasst, nutzt beispielsweise Apple HomeKit als Schnittstelle. Eine Apple-ID sowie ein iPhone oder ein iPad sind also Voraussetzung für die Nutzung. Für alle interessierten iOS-Nutzer haben wir hier eine Auswahl zusammengestellt.

Eve Energy

fullscreen Mit Eve Energy behältst Du z.B. den Stromverbrauch Deiner Kaffeemaschine im Blick. Bild: © Elgato 2018

Hinter Eve Energy steckt eine smarte Steckdose, die sich nicht nur per App ein- und ausschalten lässt, sondern auch über den Energieverbrauch Deiner Haushaltsgeräte wacht. Der Zwischenstecker wird einfach zwischen die gewöhnliche Steckdose und das Gerät gesteckt. Die zugehörige App gibt Dir dann die volle Kontrolle sowie einen Überblick über bereits entstandene und voraussichtlich noch anfallende Stromkosten. Außer die Steckdose manuell ein- oder auszuschalten, kannst Du auch Szenen erstellen und beispielsweise ein Nachtlicht immer zu einer bestimmten Uhrzeit angehen lassen. Auch die Bedienung per Sprachbefehl an Siri ist möglich.

Eve Thermo

fullscreen Eve Thermo bringt Dein Zuhause auf Wunschtemperatur. Bild: © Elgato 2018

Die Höhe der Mietnebenkosten ist natürlich nicht nur vom Stromverbrauch abhängig. Auch beim Heizen sollen smarte Geräte helfen, bares Geld zu sparen. Elgato hat zu diesem Zweck das Eve-Thermo-Heizkörperthermostat im Programm. Dieses lässt sich ebenfalls mit einem Befehl an Siri bedienen und bietet die Möglichkeit, persönliche Heizprofile zu erstellen. Unterschiedliche Zeitpläne für Werktage und das Wochenende halten Dein Zuhause jederzeit auf Wunschtemperatur und sorgen gleichzeitig dafür, dass nicht unnötig Energie verbraucht wird, wenn niemand zu Hause ist. Dank eines kleinen LED-Displays kann die Temperatur direkt am Thermostat abgelesen werden.

Eve Room

fullscreen Luftfeuchtigkeit und Luftqualität werden vom Eve Room erfasst. Bild: © Elgato 2018

Du leidest unter trockener Heizungsluft? Ob die Luftfeuchtigkeit in einem Raum wirklich etwas gering ist, kann Dir Eve Room verraten. Der Sensor überwacht die Luftqualität und sagt Dir, wenn es beispielsweise mal wieder an der Zeit ist zu lüften. Außerdem kann er Dir helfen zu erkennen, welche Alltagstätigkeiten oder Haushaltsgeräte das Raumklima verschlechtern. Auch wenn sich ein zu hoher Anteil flüchtiger organischer Verbindungen – etwa nach dem Abbrennen einer Kerze – in Deinen Wohnräumen befinden, warnt Dich das Smart-Home-Gerät.

Eve Motion

fullscreen Eve Motion ist ein smarter Bewegungssensor. Bild: © Elgato 2018

Der Bewegungssensor Eve Motion soll Dir den Alltag nicht nur komfortabler machen, indem er beispielsweise andere smarte Geräte einschaltet, wenn Du nach Hause kommst. Das Smart-Home-Gerät soll auch für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden sorgen. So wirst Du zum Beispiel über Bewegungen informiert, wenn Du nicht zu Hause bist. Auch eine Überwachungskamera lässt sich mit dem System verbinden. Dank Wasserbeständigkeit kannst Du Eve Motion auch draußen einsetzen.

Eve Door & Window

fullscreen Eve Door & Window bekommt es mit, wenn Türen oder Fenster geöffnet werden. Bild: © Elgato 2018

Hatte ich das Küchenfenster zugemacht, bevor ich aus der Haustür bin? Wenn Du Eve Door & Window an dem Fenster angebracht hast, reicht ein Blick aufs iPhone, um diese Frage zu klären. Das Produkt umfasst Sensor und Gegenstück und kann an Fenstern oder Türen befestigt werden. Auch das kann ein Gefühl von Sicherheit geben: Werden zu Hause Türen oder Fenster geöffnet, weißt Du auch von unterwegs Bescheid. Natürlich können die Sensoren auch andere smarte Geräte einschalten, wenn Du nach Hause kommst.

Eve Degree

fullscreen Noch ein Thermostat, aber nicht für die Heizung: Eve Degree. Bild: © Elgato 2018

Hinter Eve Degree steckt eine smarte Wetterstation von Elgato. Das Smart-Home-Gerät misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck – und zwar innen und außen. Die Werte sind sowohl auf dem Display des Gerätes selbst als auch in der zugehörigen App ablesbar. Die iPhone-Anwendung zeigt Dir zudem Verläufe Deiner Umgebungsbedingungen auf, um zum Beispiel Dein Heizverhalten zu optimieren, Pflanzen besser gedeihen zu lassen oder Weine im Keller stets den optimalen Bedingungen ausgeliefert zu wissen. Ohne den Blick aufs Thermostat verrät Siri Dir, wie warm es aktuell im Wohnzimmer ist.

Eve Button

fullscreen Du musst nicht für jedes Smart-Home-Gerät das Smartphone zücken – Eve Button dient ebenfalls als Fernbedienung. Bild: © Elgato 2018

Der kleine Eve Button soll Dir die Steuerung Deines Smart Homes erleichtern. So musst Du nicht jedes Mal Dein Smartphone zücken, um die Beleuchtung zu dimmen oder Geräte vom Strom zu trennen. Wird Eve Button als simpler Lichtschalter genutzt, kannst Du drei verschiedene Befehle festlegen – zum Beispiel einschalten bei einfachem Drücken, dimmen bei zweifachem Drücken und ausschalten bei Gedrückthalten. Darüber hinaus lassen sich Szenen einrichten, die mehrere Smart-Home-Geräte mit einem Fingertipp ansteuern.

Eve Aqua

fullscreen Eve Aqua macht den Außenwasserhahn smart. Bild: © Eve 2020

Eve Aqua ist ein smarter Regler, der den Außenwasserhahn intelligent macht. Er wird zwischen Hahn und Schlauch angebracht und über die Eve-App gesteuert. In der Anwendung kannst Du die Wasserzufuhr festlegen, Bewässerungspläne erstellen und nachverfolgen, wie viel Liter Wasser die Pflanzen bekommen haben. Außerdem steht eine automatische Bewässerung zur Verfügung, die besonders im Urlaub praktisch sein kann.

Eve Cam

fullscreen Bild: ©Eve Systems 2020 Die Eve Cam behält in Innenräumen den Überblick.

Speziell für iPhone-User mit Apple TV oder einem HomePod hat Elgato auf der CES 2020 die Eve Cam vorgestellt. Die smarte Indoor-Kamera setzt auf Apples Homekit und hohe Datensicherheit. Nutzer können selbst entscheiden, was aufgenommen wird: nur Tiere oder auch Menschen. Über das Smartphone kannst Du zu Hause nach dem Rechten sehen.

