Erstes faltbares Smartphone von Oppo vor Launch

Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo hat angekündigt, am 15. Dezember sein erstes Foldable namens Find N vorzustellen. Ein erster Teaser, in dem das faltbare Smartphone bewundert werden kann, ist auch schon auf Twitter verfügbar.

"Nach mehr als einer Dekade rasanter Entwicklung ist die Smartphone-Industrie an ihre Grenzen gestoßen", heißt es in der Pressemitteilung von Oppo. Danach werden unterschiedliche Bereiche wie etwa Fast Charging, hohe Bildwiederholraten, mobile Fotografie und auch 5G genannt, die angeblich bereits das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Deshalb stellen sich Hersteller und Produkt-Designer die Frage: "Was ist das nächste große Ding bei Smartphones?"

Oppo scheint die Antwort auf diese Frage gefunden zu haben: das Find N, ein faltbares Smartphone.

Foldables sind noch nicht im Mainstream angekommen

Dass Oppo mit dem Find N das Rad nicht gerade neu erfindet, ist dem chinesischen Unternehmen bewusst. Eine Handvoll Hersteller haben ja bereits faltbare Smartphones auf den Markt gebracht, schreibt Oppo-Chef Pete Lau in der Pressemitteilung. Allerdings müssen diese noch einige Barrieren überwinden. Laut Lau sehen Anwender bisher noch nicht den Nutzen von Foldables, sorgen sich um die Haltbarkeit und die Nutzererfahrung sei auf faltbaren Smartphones ebenfalls nicht optimal.

So will Oppo den Foldable-Markt aufmischen

Das Find N von Oppo will diese Barrieren jedoch überwinden. Dabei befolge das Unternehmen zwei Grundsätze: Ästhetik und Nutzen. Ein gutes Produkt müsse "schön und angenehm" sein, so Lau. Dies erreiche man mit einem simplen Design und natürlichem Material. Gerade Foldables mit ihren großen Displays müssten beim Nutzer angenehm in der Hand liegen.

Allerdings sollte ein Produkt nicht nur schön sein, sondern soll auch einen Nutzen haben und leicht zu bedienen sein. Lau schildert, dass ein faltbares Smartphone sowohl im zugeklappten als auch im aufgeklappten Zustand gleichermaßen gut bedienbar sein müsse.

All das solle das Find N von Oppo seinen Nutzern bieten.

Erste Specs gibt es wohl erst bei der offiziellen Vorstellung

Informationen zu der Ausstattung und den Features des Find N verrät Oppo in der Pressemitteilung bisher nicht. Diese könnten erst zur offiziellen Vorstellung am 15. Dezember enthüllt werden. Ob das Find N den eigenen Maßstäben gerecht wird und auch die breite Masse an Smartphone-Nutzern überzeugen kann, wird sich noch zeigen müssen.