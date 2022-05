Face ID kann auf diesem iPhone nicht aktiviert werden: Was tun?

Mit dem iPhone X hat Apple das Entsperren per Face ID eingeführt. Seit iOS 15 klagen allerdings zahlreiche iPhone-Nutzer über Probleme bei der Aktivierung der Gesichtserkennung. Oft erscheint die Meldung "Face ID kann auf diesem iPhone nicht aktiviert werden". Wir geben Dir elf Tipps, was Du in diesem Fall tun kannst.

Installiere das neueste iOS-Update

Damit die Face-ID-Aktivierung reibungslos klappt, muss Dein iPhone auf dem neuesten Stand sein. Das kannst Du unter "Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate" überprüfen. Wenn ein Update verfügbar ist, wird es Dir angezeigt, und Du kannst den Download starten.

fullscreen In den Face-ID-Einstellungen kannst Du seit iOS 15.4 eine Maske oder eine Brille hinzufügen. Außerdem kannst Du dort Face ID zurücksetzen. Bild: © YouTube/MacRumors 2022

Nimm Brille und andere Accessoires ab

Damit Du Face ID nutzen kannst, darf Dein Gesicht nicht bedeckt sein. Nimm Deine Brille oder auch Sonnenbrille ab und lege ggf. auch Deinen Mund-Nasen-Schutz zur Seite. Grundsätzlich gilt: Alles, was sich auf Deinem Gesicht befindet, kann die standardmäßige Face-ID-Aktivierung beeinträchtigen.

Wichtig: Seit iOS 15.4 kannst Du Face ID mit Maske nutzen. In den Einstellungen kannst Du nachträglich neben der Maske auch eine Brille hinzufügen.

Sorge für ausreichend Licht

Stelle sicher, dass Du Dich in einem hellen Raum befindest. Die iPhone-Kamera kann Dich in dunklen Räumen nicht (gut genug) erkennen. Für die Aktivierung von Face ID solltest Du entweder das Licht einschalten oder nach draußen gehen.

Halte das iPhone richtig

Für das Aktivieren von Face ID musst Du Dein iPhone im Hochformat und nicht im Querformat halten.

Der Abstand zur Kamera ist wichtig: Eine Armlänge ist optimal.

Dein gesamtes Gesicht muss gut erkennbar sein.

Überprüfe die Kamera

Nutzt Du eine Schutzfolie oder Hülle, könnte sie verrutscht sein und den Kamerasensor verdecken.

Staub und Dreck sind ebenfalls ein Störfaktor für die Kamera. Wische einmal gründlich über das iPhone-Display.

Eventuell ist die Kamera beschädigt. Prüfe, ob Du Selfies aufnehmen kannst oder ob auch dabei Fehler auftreten.

Schalte Face ID aus und wieder ein

Du hast alles probiert, aber bekommst immer noch den Hinweis "Face ID kann auf diesem iPhone nicht aktiviert werden"? Probier's mal mit der Ein- und Ausschaltung der Face-ID-Funktion in den Einstellungen. So gehst Du vor:

Öffne in den Einstellungen "Face ID & Code". Gib Deinen Geräte-Code ein, wenn Du dazu aufgefordert wirst. Bei "Face ID verwenden für" deaktivierst Du "iPhone entsperren", "iTunes & App Store", "Apple Pay" und "Passwort autom. ausfüllen". Warte einige Minuten und aktivere die Funktionen wieder. Probiere erneut, ob Du Face ID nutzen kannst.

fullscreen Mit dem iPhone X hat Apple Face ID eingeführt. Seit iOS 15 häufen sich aber die Probleme bei der Aktivierung. Bild: © YouTube/ Byte Review 2018

Setze die Face-ID-Einstellungen zurück

In den Face-ID-Einstellungen kannst Du die Funktion zurücksetzen. Manchmal hilft das, um das Problem zu lösen.

Öffne in den Einstellungen "Face ID & Code". Gib Deinen Code ein, wenn Du dazu aufgefordert wirst. Tippe auf "Face ID zurücksetzen" und auf "Face ID konfigurieren".

Führe einen erzwungenen Neustart durch

Bei diversen Problemen kann neben einem normalen Neustart auch ein erzwungener Neustart Deines iPhones helfen. Gehe wie folgt vor:

Drücke die Lauter-Taste links am iPhone und lasse sie sofort wieder los. Drücke die Leiser-Taste und lasse sie sofort wieder los. Halte die Seitentaste rechts am iPhone gedrückt. Lass die Seitentaste erst wieder los, wenn das Apple-Logo auf dem Display erscheint.

Setze die Netzwerkeinstellungen zurück

Hast Du immer noch Probleme mit der Face-ID-Aktivierung? Dann solltest Du die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Achtung: Hierbei gehen gespeicherte WLAN-Passwörter und Bluetooth-Geräte verloren. Du musst die Verbindungen anschließend neu einrichten.

So gehst Du vor:

Tippe in den Einstellungen auf "Allgemein". Wähle "iPhone übertragen/zurücksetzen" aus. Tippe auf "Zurücksetzen". Wähle "Netzwerkeinstellungen" aus. Gib Deinen Code ein, wenn Du dazu aufgefordert wirst. Bestätige mit "Zurücksetzen".

Setze Dein iPhone auf Werkseinstellungen zurück

Keiner der Ansätze hat funktioniert – Face ID streikt immer noch? Dann bleibt noch ein letzter drastischer Schritt: Setze Dein iPhone auf die Werkseinstellungen zurück. Achtung: Dabei gehen alle Deine Daten verloren. Erstelle deshalb vorher unbedingt ein Back-up Deiner Daten. Hast Du die Datensicherung gemacht, gehe so vor:

Tippe in den Einstellungen auf "Allgemein". Wähle "iPhone übertragen/zurücksetzen" aus. Tippe auf "Alle Inhalte & Einstellungen löschen" und "Fortfahren". Gib Deinen Code ein, wenn Du dazu aufgefordert wirst. Gib das Passwort Deiner Apple-ID ein und wähle "Alles löschen" aus.

Kontaktiere den Apple-Support

Du kannst die Gesichtserkennung weiterhin nicht nutzen, weil immer wieder die Meldung "Face ID kann auf diesem iPhone nicht aktiviert werden" auftaucht? Dann kontaktiere den Apple-Support.

Zusammenfassung: Das kann bei Problemen mit Face ID helfen