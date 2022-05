Faltbares Flip-Smartphone von Oppo offenbar im Anmarsch

Gerüchten zufolge soll Oppo schon eine ganze Weile an einem faltbaren Flip-Smartphone arbeiten. Ein renommierter Leaker behauptet nun, dass das Foldable sich bereits in einer internen Testphase befinden soll und recht bald erscheinen könnte.

Das Oppo-Foldable soll laut Angaben des Leakers Mukul Sharma bereits in unterschiedlichen Regionen Europas und Eurasiens internen Tests unterzogen werden. Er vermutet, dass das faltbare Smartphone noch in diesem Jahr auf den Markt kommen könnte. Bisher ist über das Gerät nur wenig bekannt. Angeblich soll es ein Clamshell-Design mitbringen und somit den Galaxy-Z-Flip-Modellen von Samsung ähneln, berichtet die Website Neowin.

Oppo-Flip-Smartphone könnte deutlich günstiger als Galaxy Z Flip3 sein

Weiteren Gerüchten zufolge soll das faltbare Oppo-Smartphone mit dem aktuellen Snapdragon 8 Gen 1 Plus ausgestattet sein. Mehr Infos zur Hardware kursieren zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Angeblich soll das Flip-Smartphone aber vor allem preislich eine gute Alternative zu den Galaxy-Z-Flip-Modellen sein.

Laut Neowin soll das Oppo-Foldable in China 5.000 Yuan kosten, was circa 700 Euro entspricht. Für das Galaxy Z Flip3 werden in China hingegen 7.399 Yuan oder entsprechend 1.034 Euro fällig. Der vergleichsweise günstige Preis könnte vor allem jene Nutzer überzeugen, die zwar ein Interesse an Foldables haben, bisher aber nicht bereit waren, so hohe Preise für die Geräte zu bezahlen.

Kommt noch ein zweites Oppo-Foldable?

Das Flip-Phone scheint aber nicht das einzige Foldable zu sein, an dem Oppo momentan werkelt. Neowin berichtet weiter, dass sich noch ein weiteres faltbares Smartphone des chinesischen Herstellers in internen Tests befinden soll. Dabei könnte es sich um den Nachfolger des Oppo Find N 5G handeln. Auch bei diesem Foldable soll Oppo einen Release im Jahr 2022 anstreben. Über die Hardware des potenziellen Nachfolgers des Find N 5G ist aktuell nichts weiter bekannt.