Faltbares iPhone kommt später – dafür faltbares MacBook in Arbeit?

Das schon lange erwartete faltbare iPhone kommt offenbar doch nicht vor 2025. Einem Analysten zufolge musste Apple seinen ursprünglichen Zeitplan um 2 Jahre nach hinten verschieben. Priorität scheint ein iPhone-Foldable nicht zu haben – dafür bringt er ein faltbares Apple-Notebook ins Gespräch.

Apple wird wohl frühestens ab 2025 auf dem Foldable-Markt mitmischen. Das geht aus einem Bericht des DSCC-Analysten (Display Supply Chain Consultants) Ross Young hervor, aus dem 9to5Mac zitiert: "Wir haben unsere Erwartungen an Apples Einstieg in den Foldable-Smartphone-Markt nach Gesprächen mit unseren Lieferkettenkontakten um 2 Jahre nach hinten auf 2025 verschoben. Das Unternehmen scheint keine Eile zu haben, in dem Markt mitzumischen, und es könnte sogar noch länger dauern."

Arbeitet Apple an einem faltbaren 20-Zoll-Macbook?

Fast noch interessanter als die Verzögerung des faltbaren iPhones ist jedoch Ross' Vermutung, Apple würde darüber hinaus an einem faltbaren Notebook arbeiten. Angeblich befinde sich der Hersteller in Gesprächen mit Zulieferern, die Komponenten für ein 20-Zoll-Foldable liefern sollen. Dieses könnte eine komplett neue Produktkategorie für Apple schaffen. Der Analyst bringt ein 20 Zoll großes Gerät ins Gespräch, das im zugeklappten Zustand ein vollwertiges Notebook mit Tastatur darstellt und im ausgeklappten Zustand als Monitor mit externer Tastatur genutzt werden kann. Die Auflösung solle UHD/4K oder noch höher betragen. Allerdings sei nicht vor 2026 oder 2027 mit dem faltbaren MacBook zu rechnen.

Verspätung des faltbaren iPhones sehr wahrscheinlich

Ross Young kann ebenso wie der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo einige Erfolge in Sachen Apple-Vorhersagen vorweisen. Der DSCC-Analyst sagte 2021 beispielsweise als einziger den Launch des MacBook Pro mit Mini-LED-Display voraus.

Auch passt eine mögliche Verspätung des faltbaren iPhones zu Apples Produktphilosophie. Anders als Hersteller wie Samsung, die mit ihren faltbaren Smartphones regelrecht auf den Markt drängten, wartet der iPhone-Konzern mit neuen Produkt-Launches in der Regel, bis die Produkte auch wirklich marktreif sind und keine Kompromisse mehr vom Käufer verlangen.