Fitness-Tracker zeigen nicht nur auf ihrem Display, sondern auch in der zugehörigen App jede Menge Daten und Fitnesstipps an. Wir stellen Dir die 5 wichtigsten Hersteller-Apps vor.

Fitbit: App für Fitbit Charge, Versa & Co.

Die Fitbit-App wertet die Daten von Fitness-Trackern wie dem Fitbit Charge 4 und von Fitness-Smartwatches wie der Fitbit Versa 3 aus. Alle Produkte mit Fitbit im Namen sind kompatibel. Die App selbst zeichnet alle grundlegenden Aktivitäten und Läufe auf. In Kombination mit der WLAN-Waage Aria Air von Fitbit kann sie sogar einen Überblick über Körperfettanteil und BMI geben.

Weitere Features der Fitbit-App: eine Übersicht über die täglichen Ziele und den Fortschritt, zurückgelegte Schritte, erklommene Stockwerke oder verbrannte Kalorien. Auch Herzfrequenz, Schlafphasen und Co. zeichnet die Anwendung auf und verfügt über Trainings- und Meditationsprogramme. Ein Zyklus-Tracker ist ebenfalls mit an Bord. Angezeigt werden die Informationen in einem übersichtlichen Dashboard. Die Fitbit-App ist außerdem mit diversen Drittanbietern kompatibel.

Verfügbar für: iOS, Android

Preis: Download kostenlos. Manche Funktionen setzen ein Premium-Abo voraus.

Fitbit-Produkte Jetzt kaufen bei

Huawei Health: Bietet Ernährungsanalysen

Huawei Health ist die Companion-App für Smartwatches und Wearables von Huawei. Ob Huawei Watch Fit oder Watch Fit new – alle aktuellen Fitness-Tracker und Smartwatches des Herstellers sind kompatibel. Neben den Standardfunktionen von Fitness-Apps wie Schritte zählen und Schlaftracking bietet die Anwendung mehr als 200 Fitnesskurse, Ernährungsanalysen und ein Lebensmitteltagebuch inklusive Kalorienzähler.

Manuelles Eintippen von Nährwerten kannst Du Dir dank der integrierten Scanfunktion sparen. Sobald Du ein Foto einer Nährwerttabelle hochlädst, erkennt die App automatisch, was Du zu Dir genommen hast. Und gibt Dir Tipps, wie Du Kalorien wieder verbrennen kannst. Praktisch!

Verfügbar für: iOS, Android

Preis: Download kostenlos. Manche Funktionen setzten eine Health+-Mitgliedschaft voraus.

Huawei-Produkte Jetzt kaufen bei

Garmin Connect: Mit Freunden messen

Garmin Connect dient zur Auswertung der Daten von Trackern und Smartwatches des Herstellers. Alle aktuellen Modelle wie zum Beispiel die Garmin Vivoactive 4S oder die Garmin Venu sind kompatibel. Die Anwendung zeigt Karten und Statistiken der einzelnen Aktivitäten, ermöglicht einen Blick auf den Fortschritt bei Tageszielen und erstellt Trainingspläne. Wer zusätzliche Motivation beim Sport benötigt, kann via Garmin Connect auch mit Freunden in Verbindung bleiben und sie zum Wettkampf herausfordern. Außerdem kannst Du Freunde und Familie über die "Livetrack"-Funktion an Deinen Fortschritten in Echtzeit teilhaben lassen.

Darüber hinaus bietet Garmin Connect nicht nur einen Zyklustracker, sondern zusätzlich Schwangeren die Option, ihre Symptome zu speichern und im Blick zu behalten.

Verfügbar für: iOS, Android

Preis: Download kostenlos. Manche Funktionen sind nur mit kompatiblen Garmin-Geräten verfügbar.

Garmin-Produkte Jetzt kaufen bei

Samsung Health: Analysiert Deinen Schlaftyp

Um das volle Potenzial von Smartwatches und Fitness-Trackern wie der Samsung Galaxy Watch4 oder des Galaxy Fit nutzen zu können, brauchst Du Samsung Health. Die Fitness-App deckt alle Grundfunktionen ab. Sie zeichnet also Schritte und verbrauchte Kalorien auf und gibt Dir Auskunft über Ziele und Deinen Stresslevel.

Ein Highlight ist die ausführliche Schlafanalyse, die Dir einen bestimmten Typ zuweist und Dir in einem detaillierten Monitoring Verbesserungsvorschläge mit auf den Weg gibt. So erkennt Samsung Health beispielsweise auch chronische Schnarcher. Die App bietet überdies zahlreiche Trainingsvideos, aus denen Du Dir Deine Favoriten aussuchen und zu einem vollwertigen Trainingsplan zusammenstellen kannst.

Verfügbar für: iOS und Android

Preis: Kostenlos. Manche Funktionen stehen nur für Nutzer mit einem geeigneten Samsung-Wearable zur Verfügung.

Samsung-Produkte Jetzt kaufen bei

Withings Health Mate: Mit Babymodus

Aktivitäten, Schlaf, Gewicht, Herzfrequenz – die Fitness-App Withings Health Mate zeichnet alle Daten auf, die Du zum Beispiel mit der Withings ScanWatch oder der WLAN-Waage Withings Body Cardio gesammelt hast, und bereitet sie in einer übersichtlichen Analyse für Dich auf. Tägliche oder auch wöchentliche Ziele lassen sich einstellen und die App liefert Unterstützung in Form von Alltagstipps für einen fitteren Lebensstil.

Für (werdende) Familien hält die Anwendung zudem zwei Features parat: einen Babymodus, mit dessen Hilfe Eltern das Gewicht ihres Babys tracken können, und einen Schwangerschaftstracker, der u. a. zu jedem Schwangerschaftsstadium passende Inhalte liefert.

Verfügbar für: iOS, Android

Preis: Download kostenlos. Manche Funktionen sind nur mit kompatiblen Withings-Geräten verfügbar.

Withings-Produkte Jetzt kaufen bei