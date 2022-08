Fitbit-Neuheiten im Herbst 2022: Fitter werden & gesünder leben

Fitbit präsentiert drei neue Wearables für alle, die fitter werden und gesünder leben wollen: die Smartwatches Versa 4 und Sense 2 sowie den Fitness-Tracker Inspire 3. Wir verraten Dir, was die neuen Gerätegenerationen drauf haben und welches Modell am besten zu Dir passt.

Gleich drei neue Modelle umfasst das Fitbit-Line-up für den Herbst, das am Mittwoch offiziell vorgestellt wurde. Die Fitness- und Gesundheits-Smartwatches Versa 4 und Sense 2 helfen Dir gezielt, Dich sportlich zu verbessern, alltäglichen Stress besser zu bewältigen und wichtige Gesundheitsdaten im Blick zu behalten. Der Fitness-Tracker Inspire 3 richtet sich hingegen eher an Einsteiger, die einen kleinen Motivationsschub brauchen, um sich im Alltag mehr zu bewegen und besser auf sich zu achten.

Alle drei Modelle fallen leichter und schlanker als ihre Vorgängerversionen aus. So lassen sie sich bequem 24/7 tragen.

Fitbit Versa 4: Auf zu sportlichen Höchstleistungen

Die neue Fitbit Versa 4 ist eine fitnessfokussierte Smartwatch, die mehr als 40 verschiedene Trainingsmodi bietet. Sie liefert Dir auch während des Workouts wichtige Daten auf einen Blick, trackt Aktivzonenminuten und hat GPS an Bord. Premiumfunktionen umfassen unter anderem den Tagesform-Index, der Dir auf Basis vorheriger Trainings- und Gesundheitsdaten wie Ruheherzfrequenz und Schlafqualität verrät, ob Du schon bereit bist, wieder voll durchzustarten, oder ob Dir ein Tag Entspannung besser tun würde.

Fitbit Sense 2: Stress, lass nach!

Die Sense 2 ist die bisher fortschrittlichste Gesundheits-Smartwatch aus dem Hause Fitbit. Sie hilft Dir, Deine Herzgesundheit im Blick zu behalten. Dafür misst sie nicht nur Deine Herzfrequenz, sondern auch die Herzfrequenzvariabilität und kann Herzrhythmusstörungen mittels EKG-App entdecken. Zusammen mit weiteren Sensoren, zum Beispiel zum Messen der Körpertemperatur und einem cEDA-Sensor, werden körperliche Reaktionen auf Stress erfasst und Gegenmaßnahmen empfohlen.

Beide Smartwatches bieten laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 6 Tagen.

Fitbit Inspire 3: Schnell & einfach durchstarten

Wer einen günstigen und einfachen Fitness-Tracker sucht, der täglich zu mehr Bewegung animiert, ist mit der neuen Inspire 3 gut beraten. Auch sie liefert Aktivitäts- und Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Schlafqualität, Stress und mehr. Aktivzonenminuten bei Bewegung trackt das Modell automatisch. Dazu ist der Fitness-Tracker schlank und leicht designt, stört nicht beim Schlafen oder Trainieren und bietet in der neuen Generation auch ein Farbdisplay. Der Akku hält laut Fitbit bis zu 10 Tage lang durch.

Alle Fitbit-Neuheiten sind ab sofort vorbestellbar. Die Versa 4 und die Sense 2 kommen dann am 29.09. in den Handel, die Inspire 3 erscheint bereits am 15.09.22.