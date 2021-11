Für Nerds und Gamer: Coole Geschenkideen zu Weihnachten

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten und Du hast noch immer nicht alle Geschenke besorgt? Dann aber Endspurt! Wir helfen mit unserer Topliste der coolsten Geschenkideen speziell für Zocker und Nerds.

Für PS5-Zocker: Ein zusätzlicher DualSense-Controller

fullscreen Der neue DualSense-Controller für die PS5. Bild: © TURN ON 2020

Ja, die PS5 ist auch zu Weihnachten 2021 noch ein knappes Gut. Wer allerdings endlich stolzer Besitzer einer PlayStation 5 ist, will sich vermutlich auch einen zusätzlichen Controller zulegen. Viele Bundles der PlayStation 5 gibt es im Handel nämlich nur mit einem DualSense-Controller zu kaufen. Dabei will man doch manche Games zusammen mit Freunden im Multiplayer auf der heimischen Couch zocken.

Weniger soziale PS5-Gamer hingegen freuen sich über einen aufgeladenen Zweit-Controller, wenn dem Haupt-Pad mal wieder viel zu früh der Saft ausgegangen ist. Sony bietet mit dem offiziellen DualSense-Controller ein hervorragendes Produkt an. Der Wireless Controller kostet 70 Euro und ist sehr gut verarbeitet. Das ideale Geschenk für PS5-Zocker also!

Für Xbox-Spieler: Ein Abo für Xbox Game Pass Ultimate

fullscreen Da fangen Gamer-Augen an zu leuchten! Bild: © Microsoft 2018

Der Xbox Game Pass ist ein unschlagbarer Deal für Besitzer der Microsoft-Konsole. Wer den Dienst abonniert, hat mit seiner Konsole Zugriff auf einen Katalog von über 100 Games, die ohne weitere Kosten heruntergeladen und gespielt werden können. In der Ultimate-Variante ist in der Mitgliedschaft auch noch ein Abo bei Xbox Live Gold enthalten, das zum Online-Spielen benötigt wird. Ein Vierteljahr mit dem Rundum-Sorglos-Paket für Xbox-Fans kostet knapp 40 Euro.

Für Nintendo-Switch-Fans: Micro-SD-Karte

fullscreen Egal, ob Switch oder Switch Lite: Mehr Speicher können sie beide brauchen! Bild: © TURN ON 2019

Die Nintendo Switch ist eine fantastische Konsole mit vielen Fans, die aber wohl alle einem zentralen Kritikpunkt zustimmen würden: Das Teil hat viel zu wenig Speicher! Die 32 Gigabyte im Inneren sind echt schnell voll, vor allem, wenn man seine Spiele hauptsächlich als Download im eShop kauft. Mit Micro-SD-Karten lässt sich der Speicher aber problemlos erweitern. 64 GB zusätzlich helfen dabei schon ordentlich und sind für unter 30 Euro zu haben. 128 GB sind sogar noch besser und auch nicht viel teurer.

Für Gamer mit Streaming-Ambitionen: Elgato Stream Deck Mini

Immer mehr Spielefans übertragen ihr Hobby mittlerweile live ins Internet. Wenn Du jemanden kennst, der Ambitionen als Game-Streamer hat, kannst Du ihm oder ihr mit dem Elgato Stream Deck Mini eine große Freude machen. Das Zubehörteil hilft dabei, verschiedene Bild- und Tonsignale auf Knopfdruck zu steuern und zu mischen – es ist also eine Art Mini-Kommandozentrale für den eigenen Online-Spiele-Fernsehsender. Mit rund 100 Euro ist das Stream Deck Mini kein ganz günstiges Weihnachtsgeschenk, aber dafür ein sehr nützliches.

Für "Fortnite"-Fans: Logo-Shirt

fullscreen Fortnite-Shirt Bild: © MediaMarktSaturn 2021

Vor allem bei Kindern stehen die Chancen zu Weihnachten 2021 gut, dass Du es mit "Fortnite"-Spielern zu tun hast. Der bunte Battle-Royale-Shooter hat längst den Sprung vom Bildschirm in die Popkultur geschafft und ist auf Schulhöfen seit Monaten ein heiß diskutiertes Thema. Weiche Geschenke sind ja traditionell nicht so der Hit, aber das stylishe Shirt mit dem "Fortnite"-Aufdruck trifft bei Fans des Spiels mit ziemlicher Sicherheit ins Schwarze.

Oder doch lieber Games?

Falls Du zu Weihnachten doch lieber ein Spiel verschenken willst, solltest zunächst einmal in Erfahrung bringen, welche Konsolen oder was für einen PC der zu Beschenkende zu Hause stehen hat. Auch die Genre-Vorlieben sind nicht unwichtig. Empfehlenswerte Spiele, die 2021 für PC, PS4/PS5 und Xbox Series X/S gleichermaßen erschienen sind, sind zum Beispiel "Far Cry 6", "Call of Duty Vanguard", "Resident Evil Village" oder "Back 4 Blood". Für die Switch bieten sich hingegen "Metroid Dread", "Mario Party Superstars" oder "The Legend of Zelda: Skyward Sword HD".