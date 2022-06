Für Schule & Studium: 10 Tipps für Windows 11

Schneller, einfacher, effizienter – Microsofts Betriebssystem Windows 11 erleichtert Dir Deinen Lernalltag. Mit diesen zehn Tipps bewältigst Du Aufgaben für Schule und Studium im Handumdrehen.

Windows 11

Apps organisieren mit Snap-Layout

fullscreen Viele Programme auf einmal geöffnet? In Windows 11 kein Problem. Bild: © Microsoft 2021

Links den Browser, in der Mitte eine PowerPoint-Präsentation und rechts einen Teams-Chatverlauf im Blick? Mit Windows 11 ist Multitasking kinderleicht. Dank der Snap-Layout-Funktion kannst Du nämlich mehrere Programmfenster mit einem einfachen Shortcut aneinanderheften. Drücke einfach die Windows-Logo-Taste + "Z" und schon kannst Du Dir aus den verfügbaren Fenster-Layouts ein passendes aussuchen.

Zwei Fenster mit Shortcut andocken

fullscreen Zwei Fenster miteinander verbinden ist in Windows 11 einfach. Bild: © MICROSOFT 2022

Du willst zwei Fenster aneinander docken? Auch dafür gibt es in Windows 11 eine Tastenkombination. Drücke die Windows-Logo-Taste + Pfeil rechts bzw. links und schon sind die geöffneten Fenster miteinander verbunden. Manuelles Verschieben der Fenster ade! Praktisch, wenn Du zum Beispiel Daten aus einem Word-Dokument in einer PowerPoint-Präsentation kopieren willst.

Fenster schütteln statt schließen

fullscreen Fenster einfach wegschütteln: Das geht mit Windows 11. Bild: © Microsoft 2022

Gerade noch gesurft, YouTube gecheckt und mit Freunden gechattet – und jetzt soll es mit dem Arbeiten losgehen? Dann ist "Fenstertitelleiste schütteln" die richtige Funktion für Dich. Ist diese Option in Windows 11 aktiviert, reicht es, die Titelleiste eines Fensters mit der Maus festzuhalten und hin und her zu bewegen. So minimierst Du sofort alle offenen Programme, die im Hintergrund stören. Unter "Einstellungen > System > Multitasking" aktivierst Du die Funktion.

Widgets personalisieren

fullscreen Mit dem Widget-Board hast Du alle wichtigen Informationen an einem Ort. Bild: © Microsoft 2021

Über das Widget-Board in Windows 11 hast Du Deinen Lernalltag im Griff. Hier findest Du alle anstehenden Termine, Memos und aktuelle Nachrichten. Dabei kannst Du das Board nach Deinen Wünschen umgestalten. Neue Widgets ergänzt Du über einen Klick auf Deinen Avatar. Einstellungen und Layout veränderst Du über das Drei-Punkte-Menü >"Widget anpassen". So lässt sich leicht der perfekte Platz für Deine To-do-Liste finden.

Zentrale Suche vom Desktop aus

fullscreen Gib ein Wort in die Suchzeile ein und durchsuche alle Programme auf Deinem Rechner. Bild: © Microsoft 2021

Auf der Suche nach Dateien, E-Mails oder Kontakten musst Du Dich in Windows 11 nicht durch die betreffenden Programme klicken. Nutze stattdessen einfach die zentrale Suche. Mit der Windows-Logo-Taste + "S" öffnet sich eine Suchzeile, die Deinen gesamten Rechner und das Internet durchsucht. So wirst Du garantiert fündig.

Chatten direkt auf dem Startbildschirm

fullscreen Mit Teams kommunizierst Du direkt von der Taskleiste aus. Bild: © Microsoft 2021

Microsoft Teams ist fester Bestandteil von Windows 11 und erleichtert Dir das Kommunizieren mit Mitschülern und Kommilitonen. Um eine Besprechung zu starten, klicke auf Chatsymbol > "Meet". Kopiere dann den Zugangslink und schicke ihn an Deine Kontakte. Der Zugriff funktioniert systemübergreifend … Deine Freunde können also auch teilnehmen, wenn sie iOS, Android, Mac oder eine andere Windows-Version nutzen.

Microsoft Edge organisiert Deine Passwörter

fullscreen Microsoft Edge merkt sich Deine Passwörter. Bild: © MICROSOFT/Screenshot TURN ON 2022

Nichts ist nerviger als das ständige Einloggen beim Surfen im Netz. Praktisch, dass Microsoft Edge Dir beim Login anbietet, Deine Accountinformationen zu speichern. Beim nächsten Anmelden in der Unibibliothek oder auf dem Schulserver füllt Edge die Daten dann automatisch aus. Übrigens: Beim Anlegen eines neuen Kontos schlägt Dir der integrierte Generator automatisch ein neues, sicheres Passwort vor. Praktisch!

Copy-and-paste leicht gemacht – der Zwischenablageverlauf

fullscreen Über dieses Fenster hast Du Zugriff auf Deine Copy-and-paste-Historie. Bild: © MICROSOFT 2022

Copy-and-paste ist Brot und Butter des Lernalltags am Computer. Praktischerweise steht Dir in Windows 11 nicht nur der Text oder Datensatz zur Verfügung, den Du zuletzt kopiert hast: Du kannst auf Deinen gesamten Kopierverlauf zugreifen. Den Zwischenablageverlauf aktivierst Du unter "System > Zwischenablage". Anschließend kannst Du Deine Copy-and-paste-Historie mit Windows-Logo-Taste + "V" aufrufen.

Verschiedene Desktops für Freizeit und Lernen

fullscreen Den Schnellzugriff auf Spiele und Apps speicherst Du ganz einfach auf einem separaten Desktop. Bild: © Microsoft 2021

Windows 11 macht es besonders leicht, virtuelle Desktops zu organisieren. Für die Einrichtung eines neuen Schreibtischs klicke auf "Aktive Anwendungen" > "Neuer Desktop" in der Taskleiste. Jetzt kannst Du den neuen Desktop zum Beispiel nur mit Shortcuts zu Programmen füllen, die Du für Schule oder Studium brauchst. Spiele und andere Entertainment-Apps bleiben dafür auf dem Freizeit-Desktop. Du willst schnell wechseln zwischen den Oberflächen? Drücke einfach STRG + Windows-Logo-Taste + Pfeil rechts oder links.

Nützliche Shortcuts

STRG + X = Ausschneiden

STRG + C = Kopieren

STRG + V = Einfügen

STRG + Z = Letzte Aktion rückgängig machen..

ALT + F4 = Aktives Programm schließen.

Windows + L = Computer sperren.

Windows + S = Suche starten.

Windows + E = Explorer öffnen.

Windows + Tab = Zwischen Fenstern wechseln.

Windows + V = Zwischenablageverlauf öffnen.

Windows + Pfeil rechts/links = Fenster andocken.

Windows + Z = Snap-Layout öffnen.

STRG + Windows + Pfeil rechts/links = Zwischen Desktops wechseln.

