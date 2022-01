Galaxy S21 FE vs. Galaxy S21 vs. Galaxy S20 FE im direkten Vergleich

Galaxy S21 FE, Galaxy S21 oder doch das Galaxy S20 FE? Im Vergleich der drei Top-Smartphones von Samsung haben alle ihre Stärken und Schwächen. Bei uns erfährst Du alles Wichtige zu den drei Handys auf einen Blick.

Von Sven Wernicke

Samsung macht es potenziellen Käufern nicht leicht: Zum Release des Galaxy S21 FE sind nach wie vor das reguläre Galaxy S21 und die "Fan Edition" des Galaxy S20 erhältlich. Welches ist nun das beste Smartphone für Dich? Es kommt darauf an, was Du erwartest und wie viel Geld Du ausgeben möchtest. Das vermeintlich "alte" Galaxy S20 FE ist damit noch lange nicht aus dem Rennen im Vergleich. Ganz im Gegenteil.

Design und Display

S21 FE: 155,7 x 74,5 x 7,9mm, 177 Gramm / 6,4 Zoll, 1080 x 2400 Pixel, 120Hz

S21: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, 172 Gramm / 6,2 Zoll, 1080 x 2400 Pixel, 48-120Hz

S20 FE: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm, 190 Gramm / 6,5 Zoll, 1080 x 2400 Pixel, 120Hz

Magst Du es groß und etwas wuchtiger, dürfte Dir das Galaxy S20 FE besonders zusagen. Im Vergleich zum Galaxy S21 FE und dem Galaxy S21 besitzt es das größte Display mit 6,5 Zoll. Daher kommt es auf ein Gewicht von 190 Gramm und fast schon klobige Ausmaße. Aber: Hast Du etwas größere Hände, wirst Du genau das zu schätzen wissen.

Das Galaxy S21 punktet mit kompakten Ausmaßen und einer variablen Bildwiederholfrequenz. Abhängig vom Bedarf wechselt diese zwischen 48 und 120 Hz. Das erhöht die Akkulaufzeit.

Das Galaxy S21 FE ist – bezogen auf Größe und Gewicht – zwischen dem S20 FE und dem S21 angesiedelt. Alle Smartphones bieten bis zu 120 Hz-Bildwiederholfrequenz für ein geschmeidiges Scrollen, aber auch jede Menge Kunststoff. Schön: Sie verfügen über eine IP68-Zertifizierung.

Fazit: Die drei Vergleichskandidaten überzeugen durch ihr stimmiges Design, hochauflösende 120-Hz-Displays und eine Verarbeitung, die typisch für Samsung hochwertig ist. Das S20 FE ist überraschend groß und passt nicht in jede Hosentasche. Das S21 ist der kleinste Vertreter. Und das S21 FE ist ein idealer Kompromiss aus handlichen Ausmaßen und großem Bildschirm.

Hardware

fullscreen Samsung Galaxy S21 FE Bild: © Samsung 2022

S21 FE: Qualcomm Snapdragon 888, 6/8GB RAM, 128/256GB ROM

S21: Samsung Exynos 2100, 8GB RAM, 128/256GB ROM

S20 FE: Qualcomm Snapdragon 865, 6/8GB RAM, 128/256GB ROM

Ein Blick auf die Hardware-Daten zeigt: Das Galaxy S21 FE hat den besten Prozessor: Der Snapdragon 888 ist der Samsung-Eigenentwicklung Exynos 2100 und dem Qualcomm Snapdragon 865 teils deutlich überlegen. Aber: Auch der schwächste Chip im Vergleich ist bezogen auf die Performance nach wie vor über nahezu jeden Zweifel erhaben. Für Gaming, Videoschnitt oder Social Media sind alle Prozessoren gleichermaßen bestens geeignet.

Mit 6GB Arbeitsspeicher sind das Galaxy S21 FE und das S20 FE beim 128GB-Modell ausreichend bemessen. Für Enthusiasten und anspruchsvolle Nutzer sind die 8GB RAM beim S21 verlockender.

Alle Telefone verfügen über Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, USB 3.2 und Samsung DeX. Das Galaxy S21 und das S21 FE verzichten leider auf microSD-Speicherkartenslots.

Fazit: Leistung satt bekommst Du bei allen Smartphones. Die meiste "Power" erhältst Du beim Galaxy S21 FE. Das verzichtet wie das S21 auf einen microSD-Slot.

Kameras

S21 FE : Triple-Rückseiten-Kamera (12MP + 12MP + 8MP), 32MP Frontkamera

: Triple-Rückseiten-Kamera (12MP + 12MP + 8MP), 32MP Frontkamera S21: Triple-Rückseiten-Kamera (12MP + 12MP + 64MP), 10MP Frontkamera

Triple-Rückseiten-Kamera (12MP + 12MP + 64MP), 10MP Frontkamera S20 FE: Triple-Rückseiten-Kamera (12MP + 12MP + 8MP), 32MP Frontkamera

Legst Du besonders viel Wert auf die Kamera, hat beim Vergleich das Galaxy S21 die Nase vorn. Das liegt an dem 64-Megapixel-Telesensor, der beim S21 FE durch einen Sensor mit 8 Megapixel ersetzt wurde. Nur beim S21 sind Videoaufnahmen bis 8K möglich.

Überraschendes Detail: Technisch sind die Kameras des S20 FE und des S21 FE weitgehend identisch. Gegenüber dem S21 kannst Du sogar Selfie-Videos in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Möglich macht es die 32 Megapixel-Frontkamera.

Fazit: Die Unterschiede zwischen den Kameras des S21 FE, des S21 und des S20 FE sind erstaunlich gering. Und genau das macht das S20 FE spannend für diejenigen, die viel filmen und Fotos schießen. Sie erhalten ein Smartphone mit microSD-Kartenslot und sehr guten Sensoren.

Akku

S21 FE: 4500 mAh

S21 : 4000 mAh

S20 FE: 4500 mAh

25-Watt-Schnelladefunktion, 15 Watt kabelloses Aufladen, 4,5 Watt Reverse Wireless Charging – das haben sie alle. Bei letztgenannter Funktion lädst Du über die Rückseite Deines Smartphones kontaktlos ein anderes Telefon oder eine Smartwatch auf.

Tatsächlich ist die kleine Schwäche des Galaxy S21 der Akku mit der geringeren Kapazität. Mit den FE-Modellen kommst Du besser über den Tag.

Fazit: Bist Du es gewohnt, als Vielnutzer Dein Telefon ohnehin täglich aufzuladen, spielt es eine untergeordnete Rolle, ob Dein neues Smartphone einen Akku mit 4.000 oder 4.500 mAh hat. Das S20 FE und das S21 FE halten allerdings länger durch als das S21.

Betriebssystem

fullscreen Samsung Galaxy S21 FE Bild: © Samsung 2022

Wenn Dir stets das neueste Betriebssystem wichtig ist, könnte das Samsung Galaxy S21 FE die beste Wahl sein. Denn es wird bereits mit Android 12 und der One UI 4.0-Oberfläche ausgeliefert. Samsung verspricht bei seinen Top-Smartphones drei große Updates, das S21 FE erhält also Android 13, Android 14 und Android 15. Beim Samsung Galaxy S20 FE ist dagegen wahrscheinlich nach Android 13 Schluss. Das Galaxy S21 dürfte wiederum noch Android 14 erhalten.

Fazit: Derzeit verfügen das Galaxy S21 FE, das S21 und das S20 FE über das neueste Android 12. Der größte Unterschied liegt beim Ende der Unterstützung für die nächsten Versionen des Google-Betriebssystems. Hier ist das neueste Telefon, also das S21 FE, klar im Vorteil.

Preis- Leistungsverhältnis

Mittlerweile ein echter Preisbrecher ist das Galaxy S20 FE, das zum Zeitpunkt des Erscheinens im September 2020 unverbindliche 629 Euro kostete. Längst ist es für (deutlich) unter 500 Euro erhältlich, was das S20 FE zu einem reizvollen Telefon für Schnäppchenjäger macht.

Das Galaxy S21 kostete zum Release 849 Euro (128GB-Modell), preislich ist es noch nicht allzu stark gesunken und mancherorts ähnlich teuer wie das neue S21 FE für unverbindliche 749 Euro (128GB).

Fazit: Das Galaxy S20 FE ist ein starkes Smartphone zu einem aktuell attraktiven Preis. Hier gibt's viel High-End-Technik zum Preis eines Telefons aus der oberen Mittelklasse. Mehr bieten zwar die S21-Modelle, die sind aber deutlich kostspieliger. Das S21 FE kann mit einem starken Akku, der besten Aussicht auf Android-Updates und dem schnellsten Prozessor das S21 übertrumpfen.

Galaxy S21 FE vs. Galaxy S21 vs. Galaxy S20 FE: Welches soll ich kaufen?

fullscreen Samsung Galaxy S21 FE Bild: © Samsung 2022

Welches Smartphone ist das beste? Du kannst es Dir sicher denken – so pauschal lässt sich die Frage nicht beantworten. Aber:

Schlägst Du gerne Schnäppchen, greife zum Galaxy S20 FE: Viel Leistung, tolle Kamera, aktuelle Technik – da gibt's nicht viel zu nörgeln.

Hobby-Fotografen und Videofilmer treffen ebenfalls mit dem S20 FE eine prima Wahl. Die Kameras sind mit denen des S21 FE nahezu identisch, dafür bekommst Du einen praktischen microSD-Speicherkartenslot, den die S21-Reihe nicht hat.

Gamer und anspruchsvolle Anwender erhalten beim S21 FE den flottesten Prozessor und einen 120Hz-Display für optimales Entertainment. Auch ist es dank drei künftiger Android-Updates für die Zukunft gewappnet.

Fans kompakter, edler Smartphones entscheiden sich für das S21. Das Smartphone sieht hervorragend aus, ist großartig verarbeitet und liegt perfekt in der Hand. Die Kamera ist einige Nuancen besser als beim S21 FE.

Am Schluss lässt sich sagen: Im Vergleich Galaxy S21 FE vs. Galaxy S21 vs. S20 FE gibt es keinen klaren Gewinner, denn die drei Smartphones sind spitze, besitzen aber ihre individuellen Vor- und Nachteile.

