Galaxy S22: Samsung Galaxy Unpacked für 9. Februar bestätigt

Samsung hat offiziell den 9. Februar als Termin für das kommende Galaxy-Unpacked-Event bestätigt. Das Datum war bereits wenige Tage zuvor geleakt worden. Das große Highlight des Events ist die Vorstellung der Galaxy-S22-Serie. Möglicherweise lassen sich aber auch die Galaxy-Tab-8-Modelle auf der Show blicken.

Am 9. Februar 2022 ist es endlich so weit: Samsung stellt die Galaxy-S22-Reihe vor. Ein Trailer zum Galaxy-Unpacked-Event soll Samsung-Fans bereits auf das Großereignis einstimmen. Zu sehen ist eine Kamerafahrt durch einen Tunnel, an dessen Ende das Galaxy S22 erscheint. Am Ende des Trailers blicken wir auf eine beleuchtete Stadt bei Nacht und die Sätze "Break through the night" und "Break the rules of light" erscheinen – eine Anspielung auf die verbesserte Low-Light-Fotografie, die mit den S22-Modellen möglich sein soll.

"Die bemerkenswerteste S-Serie jemals"

Samsung-Fans können das Galaxy-Unpacked-Event wie gewohnt im Samsung Newsroom oder auf dem Samsung-YouTube-Channel live mitverfolgen. Der Livestream startet am 9. Februar um 16 Uhr deutscher Zeit. Viel mehr Informationen verrät Samsung in der Pressemitteilung nicht. Nutzer sollen sich aber auf einen "epischen neuen Standard für Smartphones mit der bemerkenswertesten S-Serie jemals" freuen können.

Im englischen Original der Pressemitteilung versteckt sich sogar noch das kleine, aber feine Wortspiel "most noteworthy S series ever created". Dies spielt auf den S-Pen-Support des Galaxy S22 Ultra an. Zuvor war Samsungs S-Pen der Galaxy-Note-Reihe vorbehalten. Nach der Einstellung der Reihe scheint der S Pen in den Ultra-Modellen der Galaxy-S-Reihe aber ein neues Zuhause gefunden zu haben.

Bekommen wir auch die Galaxy-Tab-S8-Serie zu Gesicht?

Welche weiteren Geräte noch auf dem Galaxy-Unpacked-Event vorgestellt werden, verrät das Unternehmen nicht. GSMArena rechnet allerdings damit, dass Samsung auch die neue Galaxy-Tab-S8-Serie zeigen könnten. Einem aktuellen Leak zufolge soll es angeblich drei verschiedene Modelle geben: das reguläre Galaxy Tab S8, das größere Tab S8+ und das noch einmal größere und leistungsfähigere Tab S8 Ultra.