Galaxy S23 & S23 Plus: Erste Bilder zeigen noch geheime Smartphones

Zu den kommenden Smartphones Samsung Galaxy S23 und S23 Plus sind im Internet erste Bilder aufgetaucht. Größte zu erkennende Neuerung: Das neue Design der Kamera.

Mit der offiziellen Premiere des Galaxy S23 und S23 Plus rechnen wir erst Anfang 2023. Im Internet kursieren aber schon jetzt Bilder und technische Details zu den kommenden Top-Smartphones. Dem bekannten Leaker OnLeaks (via Smartprix) zufolge, stammt beides aus vertrauensvoller Quelle.

fullscreen Kamera-Buckel ade: das Samsung Galaxy S23. Bild: © OnLeaks / Smartprix 2022 fullscreen Das Kamera-Design sieht aus wie beim S22 Ultra. Bild: © OnLeaks / Smartprix 2022 fullscreen Das Samsung Galaxy S23 Plus unterscheidet sich vor allem in der Größe vom Galaxy S23. Bild: © OnLeaks / Smartprix 2022 fullscreen Das Galaxy S23 Plus hat einen 6,6-Zoll-Bildschirm. Bild: © OnLeaks / Smartprix 2022

Etwas größer und neues Kamera-Design

Demnach werden beide Geräte minimal größer als ihre Vorgänger. Das Samsung Galaxy S23 misst angeblich 146,3 × 70,8 × 7,6 mm (Galaxy S22: 146,0 x 70,6 x 7,6 mm) und das Galaxy S23 Plus 157,7 × 76,1 × 7,6 mm (Galaxy S22 Plus: 157,4 x 75,8 x 7,6 mm). An den Bildschirmdiagonalen von 6,1 und 6,6 Zoll soll sich dennoch nichts ändern.

Behält OnLeaks recht, ist der Wegfall des Kamera-Buckels die größte Neuerung der kommenden Galaxy-Generation. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, orientiert sich Samsung in puncto Design am S22 Ultra. Davon abgesehen scheint sich an der bekannten vertikalen Dreifach-Kamera auf der Rückseite jedoch nichts zu ändern – zumindest optisch. Welche Sensoren und Objektive konkret verbaut sind, ist weiterhin unbekannt.

Unklar ist ebenso, welche Prozessoren Samsung in seinen künftigen Top-Modellen verbaut. Möglich wären der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oder der Samsung Exynos 2300. Das einzige weitere technische Detail, das der Leak enthält: Laden soll beim Galaxy S23 und S23 Plus via USB-C mit maximal 25 Watt möglich sein. Aber bis zur Premiere im Januar oder Februar werden sicherlich noch einige Leaks folgen.