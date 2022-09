Gaming-Laptops von OMEN & Victus: Ideal für Uni, Schule & zum Zocken

Studieren und Gaming lassen sich bestens miteinander verbinden. Da wäre es doch praktisch, wenn Du auch nur ein Notebook für beides benötigst. Die Gaming-Laptops aus der OMEN- und Victus-Reihe von HP sind dafür wie gemacht. Wir stellen drei Notebooks mit leistungsstarken NVIDIA-Grafikkarten vor, die perfekt zum Zocken und für den Uni-Alltag geeignet sind.

HP OMEN 16-c0391ng: Für echte Zocker-Studis

fullscreen Der OMEN 16-C0391NG ist der perfekte Begleiter für Studentinnen und Studenten mit einer Leidenschaft für Gaming. Bild: © HP 2022

Dein nächster Laptop soll ordentlich Power zum Zocken aktueller Games bieten, gleichzeitig möchtest Du ihn in der Uni bequem von Vorlesung zu Vorlesung mitnehmen? Dann ist der OMEN 16-C0391NG die richtige Wahl für Dich. HP hat seine OMEN-Reihe speziell auf Gaming zugeschnitten. Ein klotziges Design musst Du trotz der leistungsstarken Hardware nicht befürchten, alle Komponenten finden in einem schicken, schlanken Gehäuse Platz. Und spätestens wenn beim Hochfahren die Tasten Deines OMEN-Laptops bunt aufleuchten, wissen Deine Kommilitonen: Da sitzt ein waschechter Zocker!

Der OMEN 16-c0391ng bietet leistungsstarke Hardware, dank der Du Deine Games in voller Pracht genießen kannst. Als Grafikkarte kommt eine NVIDIA GeForce RTX 3070 zum Einsatz, mit der Du in Spielen eindrucksvolle Raytracing-Effekte erlebst. DLSS sorgt dafür, dass Du Dich nicht zwischen einer hohen Auflösung oder einer hohen Bildwiederholrate entscheiden musst: Die Technologie ermöglicht eine knackig scharfe Grafik und parallel ein flüssiges Gameplay. Der schnelle AMD Ryzen 9 5900HX mit einer Turbo-Prozessor-Taktfrequenz von 4,6 GHz und 16 GB Arbeitsspeicher komplettieren das Gaming-Set-up. Das Display mit einer Diagonale von 16,1 Zoll, Full-HD-Auflösung und 144 Hertz-Bildwiederholrate ist ebenfalls optimal zum Zocken geeignet.

Die Akkulaufzeit des NVIDIA-Gaming-Laptops beträgt satte 9,5 Stunden, das reicht locker für einen Tag an der Uni. Mit einem Gewicht von gerade einmal 2,3 Kilogramm lässt sich das Notebook zudem angenehm in der Tasche oder im Rucksack transportieren.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3070

Prozessor: AMD Ryzen 9 5900HX (Basistakt: 3,3 GHz, Turbo-Takt: 4,6 GHz)

Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4

Festplatte: 1 TB SSD

Bildschirm: 16,1 Zoll, Full HD, 144 Hz

HP Victus 16-e0377ng: Gaming-Notebook in dezentem Gewand

fullscreen Sieht aus wie ein Business-Notebook, ist aber ein Gaming-Laptop: der HP Victus 16-e0377ng. Bild: © HP 2022

Wenn Du nach einem harten Tag gern bei Gaming entspannst, in der Uni mit Deinem Notebook aber nicht direkt als Zocker erkannt werden möchtest, ist der HP Victus 16-e0377ng einen Blick wert. Bei der Victus-Reihe setzt HP auf ein dezentes Design, die Modelle sehen nicht wie typische Gaming-Notebooks aus. Dennoch steckt in den Geräten potente Gaming-Hardware.

Eine NVIDIA GeForce RTX 3060 liefert genug Grafik-Power für anspruchsvolle Spiele. Mittels Raytracing-Technologie sorgt die leistungsstarke GPU für schöne Lichteffekte. DLSS wird auch unterstützt, sodass Deine Games geschmeidig und in hoher Auflösung auf dem Gaming-Notebook laufen. Der flotte AMD Ryzen 7 5800H bietet genug Leistung, um rechenintensive Anwendungen fürs Studium in kürzester Zeit zu bewältigen. Mit 16 GB RAM ist genug Arbeitsspeicher am Start.

Aufgrund der hohen Bildwiederholrate von 144 Hertz machen besonders Shooter auf dem 16,1 Zoll großen Display Spaß. Die Laufzeit der HP Victus 16-e0377ng beträgt bis zu acht Stunden und 45 Minuten. An normalen Uni-Tagen kannst Du das Netzteil des 2,48 kg leichten Notebooks also getrost zu Hause lassen.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3060

Prozessor: AMD Ryzen 7 5800H (Basistakt: 3,2 GHz, Turbo-Takt: 4,4 GHz)

Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4

Festplatte: 1 TB SSD

Bildschirm: 16,1 Zoll, Full HD, 144 Hz

HP Victus 16-d1358ng: Starke Gaming-Hardware zum guten Preis

fullscreen Der HP Victus 16-d1358ng bietet potenten Gaming-Hardware zu einem fairen Preis. Bild: © HP 2022

Du möchtest nicht ganz so viel Geld für einen Uni-Laptop ausgeben, aber aktuelle Spiele in hübscher Grafik genießen? Mit dem Victus 16-d1358ng hat HP einen Gaming-Laptop mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis im Angebot.

Auch in diesem Modell kommt eine leistungsstarke NVIDIA-GPU zum Einsatz. Die NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti verfügt über etwas weniger Leistung als eine GeForce RTX 3060 oder GeForce RTX 3070, auf Raytracing und DLSS musst Du aber nicht verzichten. Unterstützung bekommt die Grafikkarte von einem Intel Core i5-12500H. Der Prozessor liefert einen Basistakt von 3,3 GHz und kommt im Turbo-Modus sogar auf 4,5 GHz. 16 GB Arbeitsspeicher sorgen dafür, dass der Laptop auch bei einer Vielzahl geöffneter Programme nicht ins Straucheln gerät.

Beim Victus 16-d1358ng kommst Du ebenfalls in den Genuss eines 16,1 Zoll großen Displays mit einer geschmeidigen Bildwiederholrate von 144 Hertz. Die Auflösung beträgt 1.920 x 1.080 Pixel. Die Akkulaufzeit ist mit 6 Stunden und 45 Minuten nicht ganz so lang wie bei den anderen HP-Modellen, für die meisten Tage an der Uni sollte das aber reichen. Mit 2,46 Kilogramm ist das Gaming-Notebook vergleichsweise leicht und lässt sich gut zur Uni mitnehmen.

Die Hardware im Überblick:

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

Prozessor: Intel Core i5-12500H (Basistakt: 3,3 GHz, Turbo-Takt: 4,5 GHz)

Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5

Festplatte: 512 GB SSD

Bildschirm: 16,1 Zoll, Full HD, 144 Hz

