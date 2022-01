PEAQ hat vier neue Gaming-Monitore am Start. Alle bieten einen höhenverstellbaren Standfuß, wodurch sie sich perfekt an Dein Gaming-Setup anpassen lassen. Wir verraten, was die neuen Monitore unterscheidet, was sie können und welcher der richtige für Dein Gaming-Setup ist.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit PEAQ.

PEAQ G240-FFC: Einsteiger-Gaming-Monitor mit 144 Hertz

fullscreen Der Bildschirm des PEAQ G240 löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Der PEAQ G240 lässt sich in der Höhe verstellen. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Die Rückseite des PEAQ G240. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Die Anschlüsse des PEAQ G240: 1x Stromanschluss, 1x 3.5 mm Klinke, 1x DisplayPort 1.2 und 1x HDMI 1.4. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022

Den Anfang mach der PEAQ G240-FFC mit seinem 24-Zoll-Display, das mit 1.920 x 1.080 Pixeln auflöst. Der IPS-Bildschirm weiß mit einem horizontalen und vertikalen Blickwinkel von 178 Grad zu überzeugen, was dafür sorgt, dass die Bildqualität auch bei leicht schrägem Blick auf das Display nicht abnimmt.

Damit Du den Bildschirm optimal in Dein Setup integrieren kannst, lässt sich der PEAQ G240-FFC sogar mit einer Wandhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten) an einer Wand befestigen – perfekt für kleinere Schreibtische.

Welche Funktionen den PEAQ G240-FFC aber zum richtigen Gaming-Monitor machen, sind die blitzschnelle Reaktionszeit von nur 1 Millisekunde sowie die Bildwiederholungsfrequenz von 144 Hertz inklusive Freesync™- und G-Sync-Kompatibilität.

Es spielt somit keine Rolle, ob Du eine Grafikkarte von Nvidia oder AMD in Deinem Gaming-PC verbaut hast – die beiden Technologien sorgen dafür, dass die Bildausgabe der Grafikkarte immer perfekt mit der Bilddarstellung auf dem Monitor synchronisiert wird. Dadurch werden gerade in schnellen Spielen wie Shootern Bildrisse verhindert und das Gameplay wird immer flüssig dargestellt.

PEAQ G270-FFK: Blitzschneller 27-Zoll-Monitor

fullscreen Der Bildschirm des PEAQ G270-FFK löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Der Bildschirm des PEAQ G270-FFK lässt sich kippen. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Der PEAQ G270-FFK lässt sich in der Höhe verstellen. fullscreen Die Rückseite des PEAQ G270-FFK. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Der PEAQ G270-FFK verfügt über eine stilvolle Musterung auf der Rückseite. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Die Anschlüsse des PEAQ G270-FFK: 1x Stromanschluss, 2x HDMI 2.0, 2x DP 1.4, und 1x 3.5 mm Klinke. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022

Falls Du nach einem etwas größeren Gaming-Monitor Ausschau hältst, dann ist vielleicht der PEAQ G270-FFK mit seinem 27 Zoll großen Display und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln der richtige Bildschirm für Dich.

Aber nicht nur bei der Größe, sondern auch bei der Bildwiederholungsfrequenz legt der G270-FFK eine Schippe drauf. Denn hier kommt sogar ein 165-Hertz-Display zum Einsatz – natürlich ebenfalls kompatibel mit AMD Freesync™ und Nvidia G-Sync.

Falls Du also eine entsprechend starke Grafikkarte im Rechner verbaut hast, kannst Du Dich auf schlierenfreie Action mit bis zu 165 FPS freuen.

Für naturgetreue Farben sorgt zudem HDR10, wodurch passende Spiele wie "Assassin's Creed Valhalla" oder "Age of Empires 4" noch besser zur Geltung kommen.

PEAQ G270-CQK: Curved-Monitor für immersives Gaming

fullscreen Der Bildschirm des PEAQ G270-CQK löst mit 2.560 x 1.440 Pixeln auf. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Der PEAQ G270-CQK ist ein Curved-Monitor. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Der PEAQ G270-CQK lässt sich in der Höhe verstellen. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Die Rückseite des PEAQ G270-CQK. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Die Anschlüsse des PEAQ G270-CQK: 1x 3.5 mm Klinke, 2x DP 1.2, 1x HDMI 2.0, 1x USB 2.0 und Stromanschluss. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022

Der G270-CQK kommt ins Spiel, wenn 27 Zoll für Dich die richtige Größe ist, Du Dein Gaming-Setup aber lieber mit einem Curved-Monitor upgraden möchtest.

Die WQHD-Auflösung von 2560x1440 Pixeln sorgt für gestochen scharfe Bilder, während Dich der Curved-Monitor noch tiefer in Spiele eintauchen lässt – die Wölbung von 1500R ist nämlich genau auf das menschliche Sichtfeld abgestimmt.

Wie schon das Schwestermodell, der G270-FFK, bietet auch der G270-CQK eine unglaublich schnelle Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz. Damit die Bilder perfekt mit der Grafikkarte synchronisiert werden, kommt hier AMD Freesync™ Premium zum Einsatz.

PEAQ G340-CWQK: Der Riese für das ultimative Gaming-Erlebnis

fullscreen Der Bildschirm des PEAQ G340 löst mit 3.440 x 1.440 Pixeln auf. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Der PEAQ G340 ist ein Curved-Monitor. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Die Neigung des PEAQ G340 lässt sich verstellen. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Die Rückseite des PEAQ G340. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen PEAQ G340 Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Die Anschlüsse des PEAQ G340: 1x 3.5 mm Klinke, 1x USB Typ-C (65 Watt), 1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0 und 1x Stromanschluss. Bild: © PEAQ/TurnOn 2022 fullscreen Die Anschlüsse des PEAQ G340: 1x RJ-45, 2x USB Typ-A und 1x USB Typ-B (zur Verwendung des Monitors als USB-Hub). Bild: © PEAQ/TurnOn 2022

Das volle High-End-Erlebnis bekommst Du mit dem PEAQ G340-CWQK. Die scharfe UWQHD-Auflösung von 3440x1440 Pixeln erstreckt sich bei dem Curved-Gaming-Monitor auf riesige 34 Zoll.

Die hohe Bildwiederholrate von 144 Hertz sorgt in Verbindung mit dem HDR10-Support und der Wölbung von 1500R für ein unglaublich immersives Gaming-Erlebnis, bei dem Du Deine komplette Umgebung ausblenden und ganz in ein flüssiges Spielerlebnis eintauchen kannst.

Dank Kompatibilität mit AMDs Freesync™ und Nvidias G-Sync kommen Grafikkarten-Besitzer beider Hersteller in den Genuss von ruckel- und verzerrungsfreier Spielinhalte.

Das 21:9-Bildschirmverhältnis des PEAQ G340-CWQK ist dabei nicht nur ideal für Games, sondern lässt Dich auch Filme ganz ohne schwarze Balken in voller Breite genießen.

Als zusätzliches Schmankerl verbaut PEAQ beim G340-CWQK einen USB-C-Anschluss, der zum Übertragen von Bildinhalten und Daten sowie zum Laden bis maximal 65 Watt von angeschlossenen Geräten wie einem Laptop genutzt werden kann.

