Geschenkideen zu Weihnachten für Frauen: 8 Empfehlungen

Was könntest Du einer Technik-begeisterten Frau zu Weihnachten schenken? Egal ob Ehefrau, Freundin, Schwester oder Mutter, wir haben da ein paar Ideen. Über diese acht Gadget-Geschenke würden sich viele Frauen zu Weihnachten sicher freuen.

Apple Watch Series 8: Eine nützliche, schicke Smartwatch

fullscreen Die Apple Watch Series 8 gibt es in vielen unterschiedlichen Farben und Ausführungen. Bild: © Apple 2022

Die Apple Watch Series 8 ist für iPhone-Besitzer die wertigste und am besten funktionierende Smartwatch. Sie misst die Herzfrequenz, den Sauerstoffgehalt Deines Bluts und trackt Deine sportlichen Aktivitäten. Obendrein ermittelt die Apple-Uhr auf Wunsch den Herzrhythmus mit der EKG-App. Außerdem kannst Du Musik, Hörbücher oder Podcasts auf die Apple Watch streamen. Mit der LTE-Version kannst Du sogar telefonieren. Die Akkulaufzeit beträgt zwar nur 18 Stunden, dafür bietet die Apple Watch Series 8 aber hochpräzises Tracking, GPS und ein intuitives Betriebssystem.

Preis: Ab 479 Euro

Kindle Paperwhite Signature Edition (11. Gen.): Toller E-Reader für Bücherwürmer

fullscreen Der Kindle Paperwhite Signature Edition bietet mit 32 GB genug Platz für Deine E-Book-Sammlung. Bild: © Amazon 2022

Mit dem Kindle Paperwhite Signature Edition machst Du Leseratten eine echte Freude. Der E-Book-Reader von Amazon bietet ein 6,8 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 300 ppi. Die Schrift in den E-Books ist also ausreichend groß und scharf. Der matte Bildschirm ohne Spiegeleffekte wirkt beinahe schon wie echtes Papier und lässt sich auch bei Sonnenlicht gut ablesen. Eine verstellbare Farbtemperatur sorgt dafür, dass das Lesen von E-Books zu jeder Tageszeit möglich ist – und Hörbücher spielt der Kindle übrigens auch ab.

Preis: Um 190 Euro

Fitbit Charge 5: Günstig-guter Fitnesstracker

Du suchst ein Geschenk für eine Frau, die eigentlich sportlich aktiver werden möchte, aber einfach keine Motivation dafür aufbringen kann? Dann kann der Fitbit Charge 5 für den nötigen Motivationsschub sorgen. Der Fitnesstracker erinnert die Trägerin daran, sich regelmäßig zu bewegen. Das Tracking verschiedener Sportarten spornt zudem dazu an, die sportliche Leistung kontinuierlich zu steigern.

Der Fitbit Charge 5 zeichnet zudem wichtige Gesundheitsdaten wie die Herzfrequenz auf und kann auch den Schlaf sowie Stresslevel analysieren. Verschiedene Smart-Features wie kontaktloses Bezahlen und das Anzeigen von Anrufen, SMS sowie WhatsApp-und anderen App-Benachrichtigungen machen den Fitbit Charge 5 zu einem echten Alleskönner.

Preis: Rund 120 Euro

iPad (9. Gen.) + Apple Pencil: Für Zeichnerinnen

fullscreen Das iPad eignet sich sehr gut zum Zeichnen mit dem optionalen Apple Pencil. Bild: © Apple 2019

Auch das "normale" iPad in der Größe 10,2 Zoll unterstützt den Eingabestift Apple Pencil. Das macht das Apple-Tablet zu einem guten Gerät für zum Zeichnen, Malen und Notizen machen. Ist die Beschenkte weniger künstlerisch interessiert? Das iPad ohne Apple Pencil ist auch ein gutes und preiswertes Tablet für das Surfen im Internet, Apps und Spiele.

Preis: Ab 399 Euro (Apple Pencil: Rund 135 Euro)

Amazon Echo (4. Generation): Mit Alexa plaudern

fullscreen Der Amazon Echo ist ein guter und günstiger Smartspeaker. Bild: © Amazon 2022

In der vierten Generation ist der Smart-Speaker Amazon Echo ausgereifter als jemals zuvor – und nun auch rund. Er dient dazu, Musik wiederzugeben, Nachrichten vorzulesen, an Termine zu erinnern, aber Du kannst auch das Smart Home steuern. Die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Die Beschenkte muss sich nur auf die Sprachassistentin Alexa einlassen. Und die ist über die Jahre immer schlauer und nützlicher geworden.

Preis: Rund 70 Euro

iPhone 14 Pro: Hochwertiges Apple-Smartphone mit toller Kamera

fullscreen Das iPhone 14 Pro bietet viel Leistung, schießt beeindruckende Fotos und sieht auch noch richtig schick aus. Bild: © TURN ON 2022

Das iPhone 14 Pro zählt aktuell zu den besten Smartphones überhaupt. Das Apple-Handy überzeugt mit einer hochwertigen Verarbeitung, erstklassigem Display, starker Performance und guten Kameras. Zudem bietet es auch einige brandneue Software-Features wie etwa die Dynamic Island sowie eine Autounfallerkennung. Mit einem Preis von über 1.000 Euro ist das iPhone 14 Pro nicht gerade ein günstiges Weihnachtsgeschenk. Dafür wird die Beschenkte allerdings auch sehr lange Freude an ihrem iPhone haben.

Preis: Rund 1.300 Euro

Philips HF3531 Lichtwecker: Sanft aufwachen

fullscreen Der Philips HF3531 ist für das schonende Aufwecken zuständig. Bild: © Philips 2019

Ein Lichtwecker ahmt den Sonnenaufgang nach und weckt die Nutzerin so schonender auf als herkömmliche Wecker. Neben dem Licht kann der Philips HF3531 auch UKW-Radio oder sieben Wecktöne wiedergeben, damit man in die Gänge kommt. Möchte die Beschenkte noch ein wenig ruhen, muss die Schlafmütze nur die Oberseite berühren, um den Schlummermodus anzuwerfen.

Preis: Rund 150 Euro

Sony WF-1000XM4: Keine Kabel, kein Lärm

fullscreen Ungestört Musik genießen mit den Sony WF-1000XM4. Bild: © Sony 2022

Die Sony WF-1000XM4 kombinieren die True-Wireless-Bauform von In-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung. Diese Kopfhörer, die in die Ohren eingesetzt werden, verzichten also komplett auf Kabel und sorgen für Ruhe beim Pendeln, beim Reisen oder im Großraumbüro. Acht Stunden bei aktiviertem Noise Cancelling beträgt die Akkulaufzeit, was für diese Art von Kopfhörer sehr gut ist. Das Case ergänzt zwei weitere Ladungen. Lärmgeplagte Damen werden sich über das Geschenk sicher freuen.

Preis: Rund 240 Euro

